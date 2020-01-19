「Wecare高雄」等團體今（19）日公布罷免高雄市長韓國瑜連署期程，將在29日成立「光復高雄」總部，展開第二階段連署，「罷韓四君子」今天至高雄意誠堂，祈求二階連署在30天內完成30萬份連署，並「對韓國瑜曉以大義，請他知所進退」。

中選會17日公布罷韓第一階段的提議人數達標，即將進入最關鍵的第二階段30萬市民連署，「罷韓四君子」包括「Wecare高雄」發起人尹立、、前高雄氣爆自救會長、罷免案法定領銜人陳冠榮、公民割草發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，今天前往意誠堂向關聖帝君還願，報告罷免進度，同時祈求罷韓二階段能夠順利過關。

尹立等人向關聖帝君稟告，「違背對高雄市民的承諾，不忠不義的落跑市長，敗選回到高雄後，表面上裝乖、裝低調，私底下市府團隊卻卡罷韓的狀況不斷，更結合特定媒體，以黑罷產業鏈來侮蔑罷免行動與相關人士。」

「罷韓四君子」祈求關聖帝君，懲治不忠不義、無誠信之人，「對韓國瑜曉以大義，請他知所進退」，並希望在關聖帝君的庇佑下，能夠順利讓罷免韓國瑜第二階段連署提早達標，提早完成罷免。

「罷韓四君子」同公布罷韓期程，28日領銜人領表，正式在29日農曆初五啟動連署，「30天要拚30連署書」，2月28日收齊30萬份連署書，3月28日送件。



罷免韓國瑜二階連署期程。圖／取自Wecare高雄粉專