美國宣布強硬防疫措施，即是日，過去14天去過中國的外籍旅客禁止入境美國。(圖/擷取自白宮推特)

武漢肺炎疫情嚴峻，病例數正式突破萬人，美國祭出強硬防疫措施。美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天(1日)在白宮召開記者會宣布，今天宣布武漢肺炎已構成國家「公共衛生突發事件」，過去14天曾前往中國的外籍旅客禁止入境。與此同時，美國航空與達美航空、聯合航空等美國三大航空公司宣布暫停往返中國航班。

武漢肺炎病例數突破1.1萬人，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天宣布將新型冠狀病毒疫情定調為「國家公衛緊急事件」。美國總統川普也簽署臨時命令，從2月2日下午5時起，過去14天曾經造訪中國的外國公民，除美國公民或綠卡持有人的直系血親外，將禁止入境美國。

同時，自中國湖北返美的美國公民將面臨最長達14天的強制隔離。從中國其他地區返美的美國公民將在入境時接受篩檢，並需進行14天的自主居家隔離。

此外，美國也在機場啟動嚴格的防疫措施，所有從中國飛往美國的航班都將集中降落在舊金山、洛杉磯、西雅圖、紐約甘迺迪、芝加哥、檀香山、亞特蘭大七個機場，集中進行入境篩檢。

航空部分，達美航空則自2月6日至4月30日暫停所有飛中國航班。聯合航空隨後也跟進，宣布自2月6日至3月28日暫停往返北京、成都與上海的航班。美國航空今天也宣布，自即日起至3月27日暫停往返中國航班。

武漢肺炎蔓延，不僅成為全球公衛事件，全球經濟前景也蒙上陰影。美股不支倒地，道瓊指數終場大跌603點，創5個多月來單日最慘表現，年初以來漲幅全部回吐。