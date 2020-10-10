中國經濟狀況到底如何，除了秘而不宣，不然就是數字造假，外人難以窺其堂奧，只能依靠有良心的學者爆料，而經濟良莠，也關係中共政權倒台時間。

目前，聯合國大會已經變成國際上兩極對抗的戰場，美國以及歐盟和民主國家聯署39國，對中共在新疆、蒙古、西藏、香港危害人權提出質疑，中共也不服輸，聯合了26個友好國家，包含巴基斯坦、俄羅斯、古巴、伊朗、委內瑞拉等國，對西方國家迫害人權提出控訴，提升自己正當性，到底是誰迫害人權，變成一場迷糊仗，這是中共的噴墨烏賊戰法，也是唯物辯證的手段，讓正與反陷入泥淖，把世人腦袋搞壞。

美中都在為脫鉤準備

中共在聯合國可以呼風喚雨，並非偶然，這幾十年，中共在全世界大撒幣，聯合國正好是重點，中國又是常任理事國，影響力自然形成，加上金錢助攻，力量更大，中共因為政權來源不正當，所以必須花錢在聯合國圍堵台灣，這種情況肯定回持續一段時間，唯有中共削弱才可能改變，或者美國以及西方國家拋棄聯合國，重新組織一個民主國家聯盟，納入台灣。

現在，美國正在製造脫鉤中國的動作，中共當然知道美國企圖，所以也準備脫離美國牽制，拋售美債，大量轉移購買日債，就是中共目前的動作，習近平喊出中共和中國人捆綁一起，就是替美中脫鉤後的鎖國準備。外國觀察家認為，就算美中脫鉤，中國也會處於半鎖國狀態，目前經濟依賴中國的國家，很自然會形成一種同盟關係，聚集持續專政或獨裁形式的政府，尤其是非洲國家居多，以及社會主義執政政權，類似古巴、委內瑞拉。

美中脫鉤，其實就是未來全世界變成兩極集團對抗，除非，中共在對抗過程中，經濟崩潰而導致政權崩潰，中國真的變成一個多省聯邦的中華聯邦共和國國家，但是，這個過程可能需要更長時間觀察。

以目前情況來看，中共的武漢瘟疫攻擊策略，使西方國家經濟重傷，很多西方國家政客病倒，中國的經濟復甦反向好轉，雖然力道有限，但是，不可諱言，中共的陰謀還算成功，只是後座力副作用太大，傷了自己，中共能否從疫情中全身而退，還需要觀察。

最近，川普被武漢瘟疫感染，《大紀元》出現一篇文章說，為何中共的高官感染病毒，比西方國家為低，這篇文章質疑，中共的黨官事先已經打了疫苗，證明了中國武漢瘟疫很早就出現，如同逃亡到美國的香港生物實驗室專家閻麗夢所說，「中共有意將計就計，讓病毒流出，蔓延全世界」，WHO的專家本月7日表示，全球感染確診人數是目前已經公布的3500萬的20倍，已經來到7億人口，其中多數在落後國家，無力檢測，或者是無症狀感染者，這個月將是第二波武漢瘟疫來襲的關鍵時間，以歐洲國家的確診人數增加速度來看，世衛組織的說法，也不完全是沒有根據。



武漢瘟疫攻擊策略，使西方國家經濟重傷。示意圖／Pixabay，民報合成

世界進入兩極對抗

美國無力改變已經被中共控制的世衛組織，西方國家面對疫情，也只能自求多福，或者另起爐灶，自己救自己，想要依靠中共提供疫苗，恐怕也靠不住。

中共在上個月已經宣布疫苗開發成功了，而且開始提供給「一帶一路」國家，以及和中共友好的國家，那麼秋冬的確診數字，將是觀察指標，中共有疫苗在手，更容易拉攏控制小國家，就算很多國家並非甘願為奴，但是，表面上還是要被中國指使，若要更準確分析，中共就是利用第三世界對付第一世界，這也是共產主義紅色擴張的一貫手段。

美國國務卿日前離開日本，美日澳印台五國所組織的「小北約」已經成型，這是阻擋共產紅色擴張的聯盟力量，未來台灣扮演的腳色，將越來越吃重，無疑的，「小北約」的中心在台灣，台灣要在軍事上圍堵中共，還要扮演「非紅供應鏈產業核心」。

台灣一旦淪陷，日澳印立即處於危險，所以，美國已經表態，保護台灣等於保護自由世界，所以，請馬英九們，紅色媒體們，看清世界局勢，不要再宣揚投降主義，胡言亂語了。

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