中國要求六家美國媒體匯報運營細節，中國外交部發言人趙立堅說，此舉「完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。」圖／擷自CCTV影片

中國外交部周一（10月26日）要求六家美國媒體在一周內就其在中國境內的運作進行匯報，作為五天前華盛頓將六家在美國境內運作的中國媒體列為外國使團的報復措施。

根據中國外交部的聲明，受影響包括美國廣播公司（ABC）、《洛杉磯時報》、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、《新聞周刊》、美國專題新聞社這六家美國媒體駐華分社。

新華社報導說，中方要求這些媒體「自即日起，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料」。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上說，此舉「完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。」

他還誓言，如果美方「一意孤行，錯上加錯」，中方將採取進一步的報復措施。

目前美中兩國關係由於貿易戰、新冠病毒和人權等問題陷入建交四十年來的冰點。

五天前，美國國務卿蓬佩奧國務院又將六家在美國運作的中華人民共和國宣傳機構定為外國使團，使得今年被指定為外國使團的中國媒體機構數量達到15家。

蓬佩奧說，此舉是反擊「中國共產黨在美國的宣傳努力」的一部分。「我們對這些媒體可以在美國發表的內容沒有施加任何限制，」 蓬佩奧說，「我們只是想確保，美國人民、信息的消費者，能夠區分自由媒體撰寫的新聞和中國共產黨自己發布的宣傳。（它們）不是一回事。」

被認定為外國使團後，這些機構必須向美國國務院通報其工作人員的名單和持有的房地產。

美中兩國的媒體戰在今年持續升溫。美國國務院今年6月22日宣布把中國中央電視台（CCTV）、中新社、《人民日報》和《環球時報》這四家中國官媒在美的分支認定為外國使團。

今年2月18日，國務院把新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司和《人民日報》的海外代理美國海天發展公司定為外國使團。總計美國政府今年三次採取類似做法，已經指名15家中國媒體為「外國使團」。

美中兩國還就記者的簽證問題進行了拉鋸戰。美國國務院今年3月宣布把中國主要官媒在美國辦事處工作的記者人數從160人減少至100人。中國則驅逐了《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的大約12名駐華記者。