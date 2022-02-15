集關愛於一身的谷愛凌（左），戴上金牌，代言很多名牌，全身上下代表財富。同樣歸化中國的滑冰選手朱易（左），因為在溜冰場上摔了兩次，在網路上飽受嘲諷霸凌。示意圖／擷自維基百科，CCTV，民報合成

正在舉行的冬奧運動會，中國為了證明強國崛起，收買外國傭兵選手的人數，超過往年，例如；男子冰球隊伍，25人裡面有15位傭兵，女子冰球隊，23名選手，有12位傭兵，本來，冬奧項目歷年來是西方有錢國家強項，但是，習近平為了證明中國已經超英趕美，不惜向海外收買傭兵，而今年最跨張，於是，法律上把雙重國籍視為犯法的中國，正在幹著包庇犯罪的案件。

剛替中國拿到滑雪冠軍的谷愛凌，就是典型案例，谷愛凌現年18歲，母親是中國人，父親美國人，依照美國法律，谷愛凌在未成年之前，根本無權放棄美國國籍，根據搜查：谷愛凌確實還有美國籍，但是，這一位在美國出生，在美國訓練的選手，當她受訪時說：「在美國我是美國人，在中國我是中國人這句話」，記者已經明白；谷愛凌手上仍保有美國國籍，所以她不敢說是堂堂正正中國人，這已經違背奧運憲章的規定了，但是一向親共的國際奧委會，卻持續裝聾作啞。

到底老共用多少金錢收買谷愛凌，恐怕是一個謎，但是隨著榮耀而來的代言財富，就收不完了，這已經讓人見識，很多嘴巴熱愛中國的人，其實是熱愛金錢。

谷愛凌在中國使用被視為犯法的IG，記者詢問時，谷愛凌說：「在中國每一個人都可以自由使用翻牆軟件」，此話一出，更是讓中國人憤怒。

原來，老共的網路封鎖，只敢針對中國傻瓜，對這些海外傭兵，卻相當忍耐。

集關愛於一身的谷愛凌，戴上金牌，代言很多名牌，全身上下代表財富，剛好是習近平要割韭菜共富的對象，看在中國人眼裡，到底作何感想?

同樣歸化中國的滑冰選手朱易，就沒谷愛凌那麼幸運了，因為在溜冰場上摔了兩次，在網路上飽受嘲諷霸凌，這就是中國社會對待選手的文化水平，勝者為王。

但是，冬奧運動項目，畢竟是有錢資本主義的遊戲，這一次冬奧期間，更吸中國底層人民眼球的，卻是徐州性奴隸楊女。

徐州鐵鍊女被記者揭露，經過官方的掩蓋不成之後，徐州被鐵鍊纏身的女人，背後淒涼的故事，才是谷愛凌以外的真實中國，谷愛凌代表上層受教育的中國女性，上一代有幸離開中國到美國發展，嫁給美國人，生下混血第二代，過去中國尚不成氣候，這些華裔選手效力的是美國，卻受到中國人羨慕，但是，如今的中國有能力搶人了，所以，谷愛凌、朱易，紛紛歸化，不願意歸化者卻被冷眼看待，谷愛凌與台灣少數暗中投共者沒兩樣。

但是，冬奧只是一場幻夢，轉眼就過，脖子上的金牌對照脖子上的鎖鏈，楊女才是真實的中國，根據揭露：楊女家在雲南，幼名小梅花，因為智能障礙，為了求醫來到蘇州後失蹤，被徐州葛姓男人拐買，替他生下8個小孩，葛男還向外界訴苦，才揭發這件一胎化政策下，生了八孩的怪事，事實上，拐賣女性在中國相當普遍，更有集團以此發財，因為中國貧困人口超過六億，這些山區貧農為了延續下一代，只好找更悲劇的女性為伴，中國電影《盲山》，就曾經描述過這種存在已久的社會變態，1990年，北韓大饑荒，很多女性為了活下去，跨過冰冷鴨綠江來到東北，逃離北朝鮮，偷渡進入中國的朝鮮女性，為了躲避公安搜查，經常賣身給山區農戶，甚至被拐賣集團看中，送進煙花場所，從事賣春行當，有些女性甚至一女嫁多夫，也時有發生。

網路譏諷老共本來就是拐賣女性高手，在延安時代，躲進陝西山區的中共幹部，最缺乏女性作伴，因為女性幹部僧多粥少，中共只好派出特務到各省，向女性知識分子以愛國為名實施誘拐，毛澤東則喊出一杯水主義，所以，不少上當的女人來到延安，最後的下場就是被玩弄後遺棄。

看到光鮮亮麗的谷愛凌，再看看被鐵鍊纏身的小梅花，同樣女性，兩種命運，哪一種才是真實中國呢？



谷愛凌（左）與小梅花（右），同樣女性，兩種命運，哪一種才是真實中國呢？圖／擷自CCTV、網路，民報合成