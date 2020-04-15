美國總統川普今天在記者會上痛批WHO協助中國隱匿疫情，不誠實，不透明，將政治正確凌駕於人命之上，造成全球付出慘痛代價，宣布暫時停止對WHO資金支助。圖/白宮推特

美國疫情慘重，美國總統川普非常惱怒，他今天痛批，世界衛生組織(WHO)沒有對中國武漢肺炎疫情以及中國政府所提出的數據進行可信度調查，甚至公開讚揚中國，也沒有即時警示病毒會人傳人的危機，狂飆WHO不誠實，不透明造成數以萬計的生命傷亡，讓世界付出慘痛的代價，美國將暫停對WHO金援，同時啟動對WHO隱匿資訊的調查。

川普上週就預告將WHO處理武漢肺炎的過程進行處置，他今天在白宮玫瑰園防疫記者會直接宣布將暫時停止提供資金給WHO。川普說，美國對中國進行旅行禁令時，WHO還攻擊他，若其他國家也能對中國採取邊境管制，將可挽救數以千計的生命。

川普表示，由於歐洲及其他國家聽從了WHO的指示，加速了疫情的傳播，才造成今天的悲劇，WHO把政治正確凌駕於人類生命之上。

川普指出，WHO於1948年成立時，美國就給予高度支持，協助預防全球健康危機。但隨著武漢肺炎疫情爆發，「我們對WHO有高度的疑慮」，關注美國的慷慨是否獲得最佳利用，但WHO並未能即時、透明提供充分訊息。川普直言，如果WHO沒有「獨立」的告訴世界真相，就代表沒有盡責，美國將追究責任。

川普強調，去年12月即傳出病毒有人傳人的可能性，WHO卻沒有對病毒發源度武漢進行疫情可信度調查，也沒有對中國政府所提供的訊息進行調查，不僅沒有「了解中國分享的訊息不透明」，反而宣揚中國病毒沒有人傳人的跡象。而美國從每天在全球各地出現的數據表明，原始報告並不可靠，全球收到的是各種有關傳染與死亡率的虛假訊息。

川普直言，美國每年捐助世衛4至5億美元，是世衛最大資金捐助國。中國提供世衛4000萬美元資金，僅約美國的1/10。作為世衛的主要資助國，美國有義務問責。世衛最危險也是代價最高的災難性決定，是反對各國對中國實施旅遊禁令，造成確診案例增加20倍以上，都是WHO未善盡責任。

川普嗆，WHO沒有對美國提出解釋，也沒有承認錯誤，因此，若無法從WHO獲得準確、即時與獨立訊息，將會找其他方式與他國合作，以實現公共衛生目標，他希望WHO能進行有意義的改革。