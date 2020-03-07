捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）在推特貼了一張來自駐捷克台北經濟文化辦事處的信件，信中提供了幾項台灣對抗新冠肺炎的作法，他說，這是患難才能見真情，並盛讚台灣防疫措施值得借鏡。圖/擷取自賀吉普推特

台灣以高科技及透明資訊成功圍堵武漢肺炎受到國際矚目，英國電訊報盛讚台灣奠定因應流行疾病的黃金標準，法國官員也稱讚台灣防疫措施迅速，危機處理成功。現在連捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）也在推特發文大讚台灣值得捷克借鏡。他並在推特貼了一張來自駐捷克台北經濟文化辦事處的信件，信中提供了台灣對抗武漢肺炎的措施，強調「患難才能見真情」。

台灣鄰近中國，感染武漢肺炎的確診數目前維持在相對低的數字，目前為45例子，引起各國關注，除了鄰近國家日韓將台灣防疫措施作為參考外，歐美國家也相繼推崇。法國「世界報」（Le Monde）、「十字架報」（La Croix）等法媒體近日報導台灣抗疫的成功範例。

法國前衛生及外交部長杜斯特布拉吉在電視節目中以台灣為例分析防疫措施，他分析，台灣從2003年爆發的SARS疫情中學到經驗，在疫情剛爆發時就由中央統一指揮，統籌決定海關、邊境及國民教育等應變措施，結果難以置信，危機處理非常成功。

英國電訊報也報導，台灣距離大陸短，在中國的台灣人總數超過80萬，商務與觀光往來頻繁，確診人數相對少，原因就是肺炎爆發早即就派官員登機檢查來自中國班機上的旅客健康，禁止中國班機直航，並定期示警，告知民眾確診病患的足跡。行政院政委唐鳳更推出「即時口罩地圖」，讓民眾得知口罩的即時販售狀況。

報導直言，台灣的警覺性與專業性來自2003年SARS的經驗，以及對中國當局及世界衛生組（WHO）的極度不信任。

位於捷克的布拉格市長賀吉普6日在推特PO了一張來自駐捷克台北經濟文化辦事處的信件，信中提供台灣對抗武漢肺炎的措施。賀吉普表示，患難才能見真情，已經將所有資料都交給衛生單位參考。他說，台灣和中國關係密切，卻控制疫情，呼籲捷克總理、主責的衛生機關，借鏡台灣的防疫程序。