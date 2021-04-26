中壢分局警察以陌生人、神情緊張等理由，對某教非洲鼓的老師進行臨檢，卻遭拒絕且回以很蠢，致被以妨礙公務罪逮捕，拘束人身自由的時間竟達九小時。雖中壢分局堅稱合法，但內政部卻已下令調查。更值關注的是，對警察僅憑個人感覺的隨機式臨檢，真有合法性嗎？

依刑事訴訟法第88條之1第1項第3款，若有事實足認犯罪嫌疑重大，經被盤查而逃逸者，警察可實施緊急逮捕。惟此種逮捕，須於事後向檢察官聲請補發拘票，且因發動門檻相當高，又是針對犯罪行為，則警察為社會治安或交通秩序之維護的臨檢行為，就無法以之為依據。但奇怪的是，臨檢明明是警察常態且大量化的行為，卻有很長一段時間，其依據竟只來自於警察勤務條例短短的一個條款，即第11條第3款的明文。且此條款僅明列臨檢的種類，對發動門檻、執行程序與方式、事後的救濟等，完全處於空白，警察權的濫用也就難免。

臨檢必須足認構成危害性

故在2001年的大法官釋字第535號解釋裡即強調，無論是臨檢、盤查、路檢、取締等名義，只要對人或物的查驗，致侵害行動自由、財產或隱私，就必須遵守法律與比例原則。此號解釋完全否定隨機或任意的盤查或臨檢，這也代表，發動臨檢必須要有相當理由足認已構成危害性，且在臨檢前，更得出示證件與告知事由，事後也應告知救濟管道。又除非無法當場確認身分而有礙交通、安寧或涉及違法，否則就應任其離去，不可要求同行至警局。此號解釋，實已將臨檢該有的程序、要件、救濟等，畫出一個相當清楚的輪廓與架構。因此在2003年，立法院就制訂警察職權行使法，以讓臨檢有了更具體的法律規定。

而根據警察職權行使法第6條第1項，警察要對人查驗身分，必須要有事實足認有犯罪或危害生命、身體等之虞，此即在重申釋字第535號解釋所否定的隨機、任意性的臨檢。也因此，若警察僅以臉孔陌生、神情緊張等個人感受為盤查之理由，既非有客觀事證證明有危害公眾之虞，也完全違反法律之明文，自非屬依法執行公務，人民既有權拒絕，也不會有妨害公務罪的問題存在。

退一步言，就算警察已有事實足認有違害秩序之虞，但根據警察職權行使法第4條第1項，警察行使職權，如臨檢，必須出示證件或穿警察制服，更應告知事由。故不具備此等要件，依據同條第2項，人民有權拒絕臨檢，若被以妨礙公務罪為逮捕與拘束人身自由，執法的警察反會涉及刑法的私行拘禁、違法搜索等罪。

至於面對警察的不法臨檢，人民是否有權以手機拍攝蒐證，在司法實務認為臨檢並非犯罪調查，且警察是代表國家執行公務而須接受監督下，就不能主張隱私權與肖像權。故若警察阻止拍攝，甚至搶下民眾手機，其亦可能涉及涉及強制、毀損等罪。

故此次中壢分局的事件，正暴露出現行仍普遍存在的隨機性臨檢之弊端。故於行政調查上，就不能只針對基層警察，而須查明是否為績效壓力下的結果。更重要的是，為了防止警察僅憑個人感受的任意臨檢，檢察官也須對警察是否濫權之部分，開啟刑事究責之偵查。



根據警察職權行使法第6條第1項，警察要對人查驗身分，必須要有事實足認有犯罪或危害生命、身體等之虞。示意圖／Pixabay，民報合成