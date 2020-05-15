新黨前主席在紅色媒體上的專欄，很想笑，卻又感到悲哀，萬年主席開宗明義說，「他已經準備好要接受武統了，還詢問大家的意見」。怪哉！圖／擷自郁慕明臉書影片

拜讀新黨前主席在紅色媒體上的專欄，很想笑，卻又感到悲哀，萬年主席開宗明義說，「他已經準備好要接受武統了，還詢問大家的意見」，我不敢說別人如何想，如果把中國企圖併吞台灣，比喻為男性對女性的追求，面對台灣拒絕，中共求歡不成，結果，「中共國」老臉拉不下，翻臉生氣，軟的不行來硬的，面對這種男性霸權主義，萬年黨主席沒有選擇抵抗，反而投降了，「等著被武統，和等著被強暴」，有何兩樣？還大聲呼喚，大家一起來，這實在有辱女性的尊嚴，假若我是女性，遇到霸王硬上弓的傢伙，我肯定會力拼到底。

「反對暴力」其實是人性，就好像我們同情弱者，那是人性中善良的表現，反過來看，一個人可以接受暴力，甚至讚揚暴力，把中共併吞台灣的理念，放在人性善良之上，不管出於哪種大義名分，鼓勵作惡的人，心態如何，可以公評。

國家併吞國家，與男女婚約相同，用文明角度來看，總必須基於兩情相悅。兩國合併也應該基於心甘情願。

1990年，民主西德併吞專制東德之前，西德人並沒有以為民主制度就絕對是好東西，而是由東德人民公投是否接納，接下來，西德人還要花大錢，修補東德經濟破洞，這才是文明社會的手段。

如果今天台灣人公投，決定要變成「中共國」一省，我也沒話講，不喜歡這個結局的人，大不了移民，就如同黨主席，紅色小將、黃安、黃智賢、邱毅，想當中國人，成為十四億分之1，志向如此偉大，立即申請歸化中國，慢走不送，相信不會有人到機場挽留，這是民主文明社會的方法，現在已經不是野蠻年代，以為喊打喊殺，就可以佔領一塊土地，然後在土地上可以為所欲為，即便你不是把發動戰爭掛在嘴上的「中共國」，但是，或明或暗，用語言鼓勵戰爭，其實，也同樣觸犯戰爭罪，成為共犯。

呼應使用暴力等於共犯

有這種光天化日之下，呼應強暴犯的黨主席，當然會有看見解放軍轉變風向，也告急的新黨王小將，王小將在紅色媒體「觀察家」，開宗明義就說，現在很多「中共國」年輕網民說，「台灣要獨立，就去獨立吧，懶得理你們」，紅色小將很著急，其實，這種心態才叫很正常，中台兩國社會都值得高興，就像美國多數人對中國人自願當共產黨奴隸，是沒甚麼意見的，過去，年輕時，我也被洗腦變成理想主義，更中了人道主義的毒素，老師在課堂上灌輸，中共統治中國殘酷無道，台灣人要「反攻大陸解救同胞」，後面還要加上水深火熱，後來發現，真實根本不是那麼一回事，台灣的國民黨告訴我們的「水深火熱」，和「中共國」洗腦中國人，「台灣人民生活水深火熱」，手法一模一樣，至於哪一邊水比較深，火比較熱，哪一邊真正吃香蕉皮，只有天知道，只有生活其中的人，自己說了才算數，搞不好有人把地獄生活，稱為鍛鍊也說不定。歷史上，毛澤東送給中國人大飢荒，餓死四千萬人，書上說是真實的，我也沒有目睹，但是，擺在眼前的中共治理方法，令人討厭，前幾天，一位劉姓中共國歌唱家，因為外表太像「維尼熊」，所以鋪文被下架了，帳號被封了，理由是太像習大王，這也是犯罪，他的出路只有整容一途。中共這個流氓政府管太多，管到令人討厭，這是無法否認的事實，我討厭自願為奴，更討厭一邊讚美中國，卻又不願意撕毀台灣護照的人，也不移民中國，這批人心思很難懂，我只能懷疑，他們是有任務的地下黨，我也相信，台灣多數人和我一樣這樣想。

民主需要自己爭取

台灣人歷經和獨裁政權拼鬥數十年，用血汗爭取到的民主、自由、人權，現在，我們可以一邊喝咖啡，一邊看《人民日報台灣版》的鬼話，也可以看《自由時報》，看到多元真相，這是民主自由的附帶收穫，你要用武力沒收我的生活方式，我只能和你拼命。

當你習慣民主的生活，無須一大早起床還要翻牆，我也沒力氣反攻大陸，解救同胞了，奉勸愛中國的人，如果你是真心愛中國，你應該回到中國，就算坐穿牢房，也要解放中國，這才是男子漢！不要告訴我，你已經脫好衣服，準備被強暴的鬼話。你有脫衣服權力，我有反抗的義務，我高興，我台灣，我偉大。