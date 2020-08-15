美國「福斯電視」主持人塔克卡森，在他所寫的新書《當我們被困在同一艘船上》，書中開宗明義說：「貧窮不會造成社會動盪：但是，忌妒會」。

老馬見不得美台友好

這句話作為評價老馬哥，最近對國家大事的胡言亂語，倒是相當恰當。

美台關係空前進步，衛生部長阿札爾來台訪問，小英利用視訊在美國哈德遜研究院發表演說，這是多數台灣人的希望，因為美台關係越好，台灣的安全保護更上一層，川普上台後，通過一系列涉台法案，幾乎都和阻擋紅色擴張，台灣免於被紅色中共併吞有關，但是，總有一些矛盾的人，不願意在中共統治下生活，卻又高調呼籲統一，套一句文學用語：「愉快呼吸自由空氣，又嚮往牢獄的日子」。

但是，老馬哥應該不是這種人，他年輕時代就是「吃反共飯」長大的，因此，他的無厘頭言論，只能說出於個性上的忌妒。因為小英執政，美台關係空前進步，阻擋中共侵略台灣的冒進主義，破壞他以經濟融入，接受中共併吞台灣的企圖。

割好了眼袋的老馬哥，戴上墨鏡，依舊無法掩藏他的衰老，因為人的衰老無關外表，而是心態，老馬哥說：「中共對台發動攻擊，首戰就是終戰，美國也不可能過來馳援。」紅色名嘴替他緩頰說：老馬哥是出自善意，出此話必定有所本，綠營名嘴說：「這根本就是為匪宣傳，幫匪共侵略台灣壯膽」。

後來經過追查，老馬哥的有所本，是2018年國防安全研究院，所提出的一份報告，但是，原文卻遭到老馬哥「去頭掐尾」，原文的意思是：「中共企圖在攻擊台灣的首戰，變成決戰，在美國來不及馳援台灣之前，就拿下台灣」，因此，台灣的國防安全屬於「豪豬刺蝟戰略」，讓中共考慮發動侵台戰爭，會有巨大損失，而不敢造次，這種損失甚至會造成中共政權崩潰垮台。

後來，國防安全研究院也提出說明：老馬哥所說，只是原文的前面部分，是中共的想定，完全把報告原意扭曲了，作為一個前總統，還搞這種選擇性擷取研究報告，實在令人替他的博士文憑感到懷疑了。

言歸正傳，基於法律和現實，美國必須協防台灣，目前的台灣三法中，台灣國防授權法，以及防止台灣被侵略法，屬於國內法，美國當然也必須協防台灣，台灣能否維持獨立現狀，不只是日本唇亡齒寒而已，美國和台灣也綁在同一艘船上，如果台灣被赤化，美國將暴露在中共導彈的攻擊下，對美國的安全影響巨大，更不用說：中共的紅色滲透，這幾年對美國影響深遠，中共背後支持的「黑命貴運動」，幾乎顛覆美國社會，造成動亂和經濟損失，撕裂美國，更不用說：如水銀瀉地的紅色特務，到處竊取高科技機密，利用金錢大外宣，貶低美國價值，倡導共產主義，利用網路支付寶，繞過美金，打擊美元國際地位，若不是川普提前覺醒，美國對中共的綏靖政策，持續拖延兩年，美國就可能被中共國打敗。因此，川普必須對中共翻臉，這是為了自救，現在，美國對內必須剷除共諜，對外針對中共下手，進一步圍堵中共對國際紅色擴張，已經是美國共和黨政府策略。



尼米茲號（CVN 68）和普林斯頓號（CG 59）於今年7月15日越過巴拉巴海峽。圖／擷自美國海軍/ MC3艾略特·肖特

美國必須保護台灣

美國信仰民主自由，這和中共的極權專制，雙方的意識形態水火不容，因此，中共強調太平洋過大，可以容納兩個強權，這幾乎是不可能，中共這句話也是欺騙謊言，當兩個強權確定之後，中共接著就是要主張變成一個強權了，紅色共產極權統治全世界，就是中共的終極目標。

美國、日本和台灣，已經被困在同一艘船上，台灣在遭受解放軍攻擊時刻，意味著周邊有事，合乎日本「安保條約」，出兵干預的時刻，最短時間會在四小時之內，美軍規劃中的聯合軍種，基地將選擇在菲律賓和台灣南方島上，加上關島待命美軍，海空軍最短時間，可以在8小時抵達戰區，所以，不是老馬哥所說：美軍不會保護台灣，習近平下令解放軍不可開第一槍，因為習近平知道：發動南海或台海戰爭，剛好給予美國可以打擊中共的機會，所謂師出有名，正好是美國正在等待的戰爭名分。

老馬哥當過總統，很清楚台灣的軍力並不弱，中共也很清楚單靠武力跨海拿下台灣，或許可以，但是損失必定很大，利用台灣內部的窩裡反，所謂「帶路人」，才能降低損失，老馬哥樂當這樣帶路人，為解放軍壯膽，我只能說：或許他根本不在這一艘船上。