今年1月11日，美國在古巴的關達那摩拘押中心成立20年當天，人權惡名昭彰的中共指揮聯合國人權理事會，公開提案抨擊美國，要求美國立即關掉關達那摩監獄。示意圖／擷自維基百科，公有領域

北京冬奧在武漢病毒肆虐下封環開幕，也創下西方國家杯葛的案例，主要原因當然是有關西藏、維吾爾以及香港人權問題越炒越熱，香港問題使英國抓狂，而且老共在維吾爾族集中營教育問題上，多次隱匿逃避檢查，遇到美國的抨擊以及經濟制裁，就反唇相譏，把美國人權惡化數落一番，其中最大的焦點就是關達那摩海外監獄（Guantanamo Bay detention camp）。

今年1月11日，是美國在古巴的關達那摩拘押中心成立20年，當天，老共就暗中指揮聯合國人權理事會，公開提案抨擊美國，要求美國立即關掉關達那摩監獄，讓美國相當火大。

其實，早在歐巴馬時代，美國就有意關掉關達那摩，但是遭到國會反對，終於無疾而終，根據統計；目前關達那摩只剩下39個嫌疑犯，實在沒有持續價值，過去，反恐高峰時期，關達那摩監獄曾經關過上千位嫌犯，如今已經今非昔比。

二十年來，美國反恐任務從高峰逐漸下降，當時，中情局為了從被捕的恐怖份子口中拿到情資，刑求逼供，無所不用其極，為了避免美國國內對人道人權的高標準，才搞出海外監獄，藉此逃避國會的監督，但是，卻無法逃避受刑人的耳語宣傳，因此，監獄中虐囚故事屢見不鮮。

其實，關達那摩基地只是美國海外基地其中之一，位於古巴東南方海灣處，基地面積116平方公里，監獄只占很少一部分，古巴是屬於美西戰爭的戰利品，1898年，美西戰爭後，西班牙放棄古巴，1903年，古巴在美國協助下建立親美政府，首任總統帕爾瑪，同意讓關達那摩灣永久租讓給美國，但是，卻引發內部抗議，1906年，古巴爆發反美二度革命，美軍再度派兵佔領，經過協議，1909年雙方談好協議，把永久租借改為定期，每年由美國付出9200美金為租金。

二戰期間，英國面對納粹軍事壓力，急需美國介入歐戰，當時，英國提出一個協議，只要美國加入戰場，英國願意用所有海外基地和美國交換50艘驅逐艦，1940年9月2日，羅斯福總統拍板定案，於是，這一天起，美國終於向最強帝國之路邁進，日不落的大英帝國，把世界最強寶座送給美國，美國目前在海外擁有800個海外基地，單單是德國就有174個，日本113個，韓國87個，全球海外基地總共養了五十萬大軍，每年花費兩千億美金，才能維持世界秩序。

對美國而言，海外基地是資產也是負擔，類似這種違反人權的關押嫌疑犯作風，海外基地時有所聞，當然也不是關達那摩一處而已，只是關達那摩惡名比較嚴重。

聯合國人權理事會已經被老共控制，如今指責美國卻放任中共迫害人權，美國國會吞不下這口氣，最後，關達那摩海外監獄也只會拖延下去罷了。



中國透過聯合國人權理事會，公開提案抨擊美國在古巴的關達那摩監獄，卻不面對自己迫害維吾爾人權。示意圖為聯合國人權理事會，擷自聯合國網站