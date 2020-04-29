民視董事長王明玉今日致函股東，談及創台24年來篳路藍縷，允諾未來將堅守為台灣發聲的初衷，以「台灣的眼睛」自詡，守護台灣的主體性與多元性。圖/取自民視新聞官網

民視董事長王明玉今日致函股東，談及創台24年來篳路藍縷，允諾未來將堅守為台灣發聲的初衷。他強調，儘管2018年民視嚴重地偏離了創台的宗旨成為前董事長個人的電視台、並淪為喜樂島政黨的工具,以致民視的眼睛蒙塵了。但2019年4月董事會的改組終於使民視回歸創台的初衷,還給公司一個免於恐懼的工作環境，未來將持續以「台灣的眼睛」自詡，守護台灣的主體性與多元性。

民視董事長王明玉在致股東信函中指出，1995年新聞局組成11位評審委員，投票結果6:4:1決定了第一家民營無線電視台經營權的歸屬。民間全民電視股份有限公司(簡稱-民視)成立於1996年4月8日，是來自民間屬於全民的無線電視台，民視新聞台於1997年5月5日開播，民視綜合台於同年6月11日開播。

他特別感謝二萬多位民視的股東們,當年您們憑著信心、理念及對我們的信任出錢出力,終於募集了40億元的資金,使民視能夠順利創立並開播。儘管民視成立最初的四年，年年虧損，自2000年起雖然有盈餘，但是因有13.2億元的累計虧損沒法發放股利，經營團隊的努力及股東們的不離不棄，終於在2007年底將歷年來所有的虧損全部彌補起來。自2008年開始一連十年或多或少都有發放股利，直到2018年底因税前盈餘不足，以致2019年沒能發放股利。

信中，王明玉特別說明2018年至2019年間何以公司的經營績效下滑?是因為2018年民視嚴重地偏離了創台的宗旨成為前董事長個人的電視台、並淪為喜樂島政黨的工具,以致民視的眼睛蒙塵了。

王明玉提及，民視公司成立24年來，一路跌跌撞撞至今，2019年4月董事會的改組終於使民視回歸創台的初衷，還給公司一個免於恐懼的工作環境。在董事會睿智的領導及新經營團隊的群策群力下，彼此溝通、各盡其職、齊心打拼，不僅將改組前上半年度業績之頹勢扭轉，更有盈餘得發放給各位股東們。

王明玉強調，民視是台灣的聲音，是台灣的眼睛及台灣的良心。未來將持續堅守台灣的立場，守護台灣的主體性與多元性，並堅持台灣的尊嚴與榮耀，成為一個善盡媒體責任的電視台。