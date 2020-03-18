立委蔡易餘在新國會開議後，提出《會計法》修法草案，擬將國務機要費案除罪，3月3日已完成一讀，接下來蔡易瑜將再提《赦免法》修法，賦予總統特赦未判刑定讞之刑案，如此就算陳水扁案未定讞，也能特赦。圖／擷自蔡易餘 家己人 臉書

2020大選結束後，前總統陳水扁宣布退出政壇，社會開始出現他即將獲得特赦的消息，根據媒體最新的報導，民進黨立委蔡易餘等人已悄悄出招，為赦免陳水扁做準備。阿扁保外就醫已超過5年，蔡英文總統的任期，即將在520進入第二任，民進黨在大選中國會過半，第二次完全執政，看起來特赦的時機成熟了，此時此刻不特赦陳水扁，還待何時？

在2020大選中，奉前總統陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」在選舉中失利，陳水扁隔天透過聲明指出，「徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

他其實是經過深思熟慮之後，才會做出這樣的重大決定，對「一邊一國行動黨」在大選中的失敗，他早有準備，所以才會在1月11日投票日，分享選舉期間活動照片，並寫下「美好的一仗已經打過」的總結。

但是選舉結果揭曉後，他的内心的衝擊仍然很大，除了「徹夜難眠」外，他還在漫漫長夜哭泣，過去他曾經競選台南縣長、台北市長連任失敗，甚至遭受國民黨司法迫害，做過黑牢，也没有如此傷心過，這是刻骨銘心的感受，真的是作家歌德有一句名言的寫照：「未曾哭過長夜的人，不足以語人生。」

從此以後他的做法轉為低調，這段期間不少朋友，到高雄看他，勸他不要「退出政壇」，可以為台灣民主再做一些事，曾有一名政壇老將對他說，在野的台派政黨雖然出師不利，可是非戰之罪，還是可以整合起來，在政壇發揮作用，但阿扁坦率的說，他已經宣布退出政壇，無意出來整合在野的台派力量，可是如果有人願意挺身而出，承擔責任，他會樂觀其成。

自從《新勇哥物語》在選前被民視停掉後，阿扁一度用網路直播的方式，發表評論，選後他休息一陣子後，改用圖文的方式，向外界發表看法，這是他與社會溝通的橋樑，最近的圖文中，不時出現「特赦阿扁」的聲音，代表他的呼聲，希望爭取時間，得到被特赦的機會。

根據《鏡週刊》報導，立委蔡易餘在新國會開議後，提出《會計法》修法草案，擬將國務機要費案除罪，3月3日已完成一讀，接下來蔡易餘將再提《赦免法》修法，賦予總統特赦未判刑定讞之刑案，如此就算陳水扁案未定讞，也能特赦。

蔡易餘出身律師，但透過《會計法》、《赦免法》的修法，解決阿扁的特赦問題，應該是有經過「高人」的指點迷津，關於阿扁特赦問題如何解決，眾說紛紜，如今總算是找到了方法，阿扁滿心期待天光到來，扁案早日平反，現在總算進入天際曙光乍現的時候了！