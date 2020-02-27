「不知你是否曾聽過一句用來形容運氣好壞的台語諺語：好運的得時鐘，歹運的得番仔火（火柴盒）。看來台灣這次真的是很好運，因為我們得到了時中（時鐘）」！這是在武漢肺炎疫情發燒時，政治大學敎授徐世榮在「臉書」上的貼文。

前總統陳水扁的「新勇哥物語」，在周二發表圖文說：《台灣演義》報導，衛福部長陳時中令尊陳棋炎教授生病住院，阿扁到醫院探望唸法律系的恩師，適巧陳教授睡著了，阿扁站著等2個小時，令陳部長很感動。這段阿扁已不復記憶，卻忘不了當年為了打破難舊慣，拔擢牙科出身的陳時中醫師，成為史上第一位牙醫背景的衛生署副署長。

陳時中在阿扁執政任內被拔擢為衛生署副署長，阿扁總統為國家栽培了許多人才，陳時中是其一。出身北醫牙醫學系的他，1994年，擔任中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長，2000年，時任牙醫師公會全聯會顧問，號召200位牙醫加入民進黨，這是他綠色背景的淵源。

2005年，陳時中獲任命為行政院衛生署副署長，而在没有出任公職之前，他就曾任衛生署全民健康保險費用協定委員會委員、全民健康保險監理委員會委員，2008年國民黨再次執政後，他的綠色背景鮮明，注定他去職的結局。

2004年他以北醫傑出校友的身分，成為北醫董事，直到2017年2月才去職，2016年民進黨再次執政，他出任國策顧問，直到2017年2月轉任衛福部長，成為衛福部成立以來任期最長的部長，今年年初，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，兼任任務編組的中央流行疫情指揮中心的指揮官。

衛福部、建保署在去年四月發生醫院A健保費事件，金額逾3億元，而在7,000多件有問題的個案中，北醫超過2,000件，占了1/4，最後北醫同意繳回1.2億元，創下健保不實申報吐回金額的最高紀錄，同屬北醫體系的雙和醫院，也全數退回違規所得。

這個案件可能為健保實施來最嚴重弊端，健保署長李伯璋強調，「打擊不肖醫院，絕不手軟」，「健保署絕不會輕輕放下」。據媒體報導，李伯璋特別向陳時中報告細節，陳當場表示：「該辦就辦。」陳時中的立場，被形容是「大公無私」，他這個態度讓國庫增加了三億元以上的收入來源 。

阿扁的「新勇哥物語」出來後，在臉書上得到熱烈的迴響，有人說阿扁「慧眼識英雄，能識千里馬」，陳時中的崛起，正是「時代創造英雄」最好的故事。