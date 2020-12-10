前言

這次座談會，專題演講擁護川普一邊倒的內容，似有「天時」「人和」之利，引起會眾共鳴。我常是叛骨「異數」，五年前對川普就有很深異見，苦於會末三、五分鐘發言，無法盡興答辨，只好答應這第十篇「會後記」專文交代。經過幾番修改，題目最後定為「川普是美國『傳統價值』的異端」。我「叛骨異數」談論他「傳統異端」，論點不做作，不矯情。

此文末仍依前例，附有有關座談會的活動簡報。

導言

最近我在《民報》談到 川普的性格 ，指出五年前我就對他留有極壞的印象。四年來他當總統，無數 官員解職 ，以及最近白宮的親近甚多染上冠狀病毒，所造成白宮人人自危的情況，都在我意料之中。

花時間寫川普敗選肆意反撲，包括筆者，都陷入了他預設的圈套。因為川普的周圍若不亂，他就沒事幹。他的目的只有一個：只要有媒體一天報導 24 小時，一年報導 365 天，他是、非、對、錯，翻來覆去，什麼都願說，什麼都敢說。爲匡正世間邪門歪道，民主社會的正途是，認真探討。那麼，我由探討川普的美國傳統價值觀，不難理解他為什麼執意不承認這回總統大選，他敗選無疑。

此文發稿時，當選總統拜登 President Elect Biden 早已依法啟動政權交接程序，美國司法部長下令聯邦檢察官調查後，也已宣布調查結果，此次大選未違法。而美國最高法院也已決定不理會川普拿不出證據的民主黨作票控訴。但川普依然故我，出生咬金湯匙，成長霸凌成性，還不願承認他早已落選。

比較連宋與川普的「輸不起」

我在這第十次座談會會末，三五分鐘簡短發言，最後學台北市王世堅議員慣用的結論用語「送大家幾個字」。我送了會眾五個字 — 總統選舉後，目前社會紊亂，全因這五個字：「川普輸不起」。

同是輸不起，2004 年 3 月 20 日，台灣鉅富連戰，競選總統失敗，和副手宋楚瑜在台北「總統府」附近搭棚，聚集泛藍民眾，高喊阿扁「竊國」。在「中華民國」總統選舉史上，這樁「輸不起」的事件，慣稱「連宋之亂」。是年，中選會 3/20 原先公佈：陳 6,471,970 票（50.11%）對連宋 6,442,452 票 （49.89%）。重新數票，二個月後 5/18，公佈驗票結果，陳 6,446,900 票對連宋 6,423,906 票。過半年，11/4，高等法院最後判決，陳 6,461,177 票（50.10%）對連宋 6,435,614 票 （49.90%）。陳比原先計票少 10,793 票，連宋少 6,838。二者前後誤算，原先陳比連宋多約 4,000 票，但不夠翻盤， 陳總統於是當選連任 。

十六年半後，2020 年 11 月 3 日美國總統選舉投票結束，過四天，11/7，各有關單位計票結果，鉅富川普總統敗選。公佈的結果是，美國「 選舉代表團 Electoral College（又譯：選舉人團） 」， 總共有 538 票（包括參議員各州 2 票等數，五十州共 100 票，眾議員各州不等數，共 435 票，和華府特區 3 票）（美國） 。拜登最後得 306 票，超過當選最低門欄 270 票（總數平分 538 / 2 = 269）。川普只得 232 票落選。可是川普在投票日前，早已對民眾灌輸此次大選民主黨必定操作選務，作票行騙。果不其然，他落選時已有「民主黨做票操縱選務」當真的藉口。他的律師團提不出任何控訴證據，可是川普目中無人無法，繼續空喊「只算有效票，我該當選」（他在選前就已經自己認定自己當選，只差說不出口）。以是拜登「竊選」，念頭深植川粉民心（無權投票的台灣川粉尤其熱衷，而後靠著「一邊倒」的《大紀元時報》等「挺川」媒體的廣泛造假報導，肆意呼風喚雨，造成「川普旋風」。民粹作祟，成千上萬群眾於 11/14 日聚集白宮附近示威聲援，憑空誤認川普當選，高舉標語「Stop the Steal 切莫竊選」，若有其事的支持川普連任。

六十年來十六屆美國總統選舉結果：

筆者中學時，開始注意到美國總統選舉誰贏誰輸。1960 年大學快要畢業，那年共和黨尼克森（Richard M. Nixon）輸給民主黨甘迺迪（John F. Kennedy），印象很深。我 1963 年來美國，隔年1964，適逢亞利桑那州共和黨高華德（Barry Goldwater, R）來德州休斯頓演講，競選總統。我和幾位台灣學生，到現場擠人群，聽他的演說。依稀記得，很有在台北聽高玉樹競選市長，「高粉」趕場的氣氛。

從尼克森 1960 年開始，至今六十年，歷屆總統選舉得「選舉代表*」票數結果，列舉如下（表一）。



圖／作者提供

川普脫離傳統價值

我們就從「道賀當選者 to give a Concession Speech」的傳統，比對川普的為人，看看他的行事風格，有沒有合乎美國傳統價值。

總統落選「道賀當選者」的傳統

六十年來美國總統大選，前十五位落選者，未曾中斷，他們都在適當的時間，依照傳統，誠懇祝賀當選者。這 十五位落選者 的影音摘要，抄錄於下：

1960 Nixon（向 Kennedy 道賀）：「美國政治的一大特點是，我們可公開競爭，競選難，勝選難。選民一旦投票決定，我們就該跟隨新總統，一起努力奮鬥。」1964 Goldwater（向 Johnson）：「我不抱怨，我當他是我的政治同伴。他選贏，值得稱讚。」1968 Humphrey（向 Nixon）：「尼克森先生是一位傑出的政治家。他勝選了，民主程序也發揮了作用。現在，讓我們一起上路，團結我們的國家。」1972 McGovern（向 Nixon）：「祝賀勝選。我希望在未來的四年中，您將引導我們在國際上實現和平，在國內實現正義。我會支持你的努力。」1976 Ford （向 Carter）由第一夫人代向 Carter 道賀：「總統要我告訴大家，他剛剛已經打電話給當選總統卡特，祝賀他勝選。」1980 Carter（向 Reagan）：「美國人民已經選擇誰當總統，我當然支持這個決定。」 1984 Walter（向 Reagan） ：「我們都是美國人。今晚，我們有了新總統。我們尊崇他。」1988 Dukakis（向 Bush）：「當今國家面臨重大難關，我們將與新總統共同努力奮鬥。」1992 Bush（向 Clinton）：「目前有重要的工作要做。美國永遠優先。我們全體國民都要幫助新總統，祝他順利。」1996 Dole（向 Clinton）：「我在競選時再三說過，總統是我的對手，不是我的敵人。我祝福他一切順利。」2000 Gore（向 Bush）：「這是美國精神。競選時奮戰不懈，結束後，同心協力。」2004 Kelly（向 Bush）：「美國選舉結果，沒有輸家；一旦我們有一位候選人勝出，明晨日昇起床，我們全都還一樣是美國人。」2008 McCain（向 Obama）：「選戰中，無論我們之間的分歧如何，我們都是美國人。請相信我，我們相處，沒有比國人相親相愛更有意義。」2012 Romney （向 Obama）：「我真希望自己能夠朝另一個方向領導國家，但是我們的國家已經出現了另一位領導人，所以讓妻和我和大家，一起為他和這個偉大的國家誠懇祈禱國運昌隆。」2016 Clinton, H. （向 Trump） ：「我們必須接受這一個選舉結果，然後展望未來。我們的憲政民主制度奉行權力和平轉移，這個優良傳統，我們不僅要尊重，還要珍惜。」

正值此時第十六位總統川普，連任失敗，不承認，拒絕向拜登道賀，筆者誠心鼓勵讀者，注重民主大國風範，點閱 1960〜2016 十五 Concession speeches 英語連結 ，聆聽每位落選者第一時間的實際感受摘要（自 1960 年 Nixon 祝賀 Johnson 當選，至 2016 年希拉蕊祝賀川普當選，1:03〜3:36 總共二分半鐘。賀詞感人，連幾位放映影音的主播，都幾近哽咽。）

這樣不分黨派，咸認國家高於黨派的傳統價值，川普選擇不參與。不僅不參與，他更選擇破壞傳統：他是一個狂妄球員，越權強當裁判，選前先謠傳大選必將被民主黨操弄做票，誣告贏家拜登偷竊選舉，認定自己已經當選（算他還有良心，還不敢出面謝票，逕自宣布當選）。他在尊崇民主爲傳統價值的美國社會，無法設身處地，內正其心。在他的眼裡，法院是他開的，各級法官，包括他所聘任的司法部長的判定，若不利於他，一定是誤判。天下極權領導，莫此為甚！

價值觀淺探

價值觀的兩個主要範疇：倫理學和美學

倫理學研究個人和社會行為中的「正確」和「善」的概念。而 價值論 亦可分為「價值主觀論」和「價值客觀論」 ：「總括來說，我們是發現了事物的價值，而不是發明了價值。」我們歸納事例，必須辨別用以說明價值的實例，分別其「看來有關」或「實際有關」，論證才不先射箭再畫靶，流於主觀辨解。

比較新舊總統

當選總統拜登對官員的呼籲：「Tell me what I must know, not what I want to know. 告訴我我必須知道的事，而不是只告訴我我想知道的事。」

現任川普總統的作風：明顯不同。已經有維基百科的案例可循，川普總統四年來解職了成百和他意見不同的高級官員。

川普的私德

川普公德如上，私德又是如何？

婚姻

以上是川普的公務公德心。接著來提提他的私情私德。男人以他對婚姻的處理，最能看出他的私情私德。男女讀者都可有私情癡夢，僅供實例，請各自判斷。

川普的婚姻：

第一任前妻 伊凡娜 Ivana Zelníčková ，奧運滑雪國手，東歐捷克模特兒，1977 結婚，1992 年離婚，獲得 1,400 萬美元，與一些昂貴房地產，包括紐澤西州川普廣場與康乃狄克州格林尼治（Greenwich）的豪宅，每年能夠使用佛州海湖山莊（Mar-a-Lago）一個月，還有每年 65 萬美元贍養費，用以照顧小唐納、艾瑞克與伊凡卡 。

第二任前妻 梅波斯 Marla Ann Maples 是美國女演員，電視名人，模特兒。1993年結婚，1999年離婚。離婚條件：婚前協議（draconian’ divorce dea），內容不詳。

第三任現妻，美國第一夫人梅蘭妮亞·克納夫斯 Melania Trump，美籍斯洛維尼亞裔模特兒。路比哪安納大學肄業。2005 年結婚。雙重國籍：Slovenian（1991 - present）/ USA（July 2006 - present）。

拜登的婚姻

第一婚姻 Neilla Hunter, 1966〜1972。車禍，與一歲幼女遭禍身亡。二幼子倖存。拜登五年後重婚。現妻 Jill Biden，有二個碩士學位 MA / MEd。2007 年 55 歲，得教育博士 EdD 學位。2021 年 1 月 20 日將成美國第一夫人。

宗教

川普：基督教

拜登：天主教

川普的性生活 影音報導

猥褻錄音 此錄音於 2016 年大選前幾週內曝光。川普於 2005 年在巴士上記錄了關於女性的極度淫蕩談話。 錄音帶上 ，川普的聲音清晰可聞，他吹噓自己未經婦女同意就可捉摸她們。並說：「我甚至不必遲疑不決。當你的名望高如明星時，她們會讓你隨心所欲，你可為所欲為，抓住她們的私處（錄音：”p - - - -“ ）。你可任意亂來。」

非法支票 煙花粉黛 Stormy Daniels 聲稱她在 2000 年代中期與川普發生性關係（下圖左）邁克爾·科恩 Michael Cohen 在 2016 年大選前一個月，應川普的要求，支付 130,000 美元遮羞費，安排掩蓋前成人色情電影明星與川普的性醜聞。Michael Cohen 在川普組織旗下，擔任了近十年的高級律師。他與煙花粉黛 Stormy Daniels 的律師協商，立下保密協議，使她無法公開討論與川普的性關係，於 2016 年 10 月安排付款 （下圖右）。



圖 左：Trump、Daniels 合照；右：律師 Cohen 示出遮羞相關支票。圖／擷自網頁，作者提供

挺川、反川，在爭論些什麼？

我絕對不與人爭論選不選共和黨總統，或選不選民主黨總統。此違反民主選舉要義，理由自明。

我不與人爭論美國的傳統價值可不可貴。當然可貴。我爭論的是，川普絕對不是美國傳統價值的代表人物。差得遠。從上述拒絕向當選人道賀，反而盡其所能，毫無根據，誣告對方「竊選 steal the election」，自稱當選，便知其為人，肆意打人喊救人。

我不與人爭論川普有無權利按鈴控告對方「操弄選舉，做假操弄」。當然有。我爭論的是，與川普同為共和黨選務人員、經理、州長，全都實際調查計票經過，認定這次大選結果真確，唯他本人還自認當選，混淆視聽，擾亂民心。

我不與人爭論可否有自己的意見，意見當然每一個人都可以有。我爭論的是，事實的部分。意見不同不要緊，「黑白講」才可怕。

台灣川粉 謠言惑眾

在台灣

有一自媒體《輝常大聲》在美國大選計票結束之前三天，11月4日，即在台灣捕風捉影，鋪張辭藻，大放厥詞，高調狂寫「恭喜川普當選，人類歷史性的轉捩點」，下註「美國大選結果出爐，川普當選，拜登要被關？」過些時，此媒體又在接後節目開場時說「不要以台灣人的觀點論美國」，結論卻說「拜登要宣布落選，美國已進入國家緊急狀態，接下來可能準備要戒嚴了。」這種媒體，不知美國民情，信口開河。. . . . .

在美國

美國有一中、英文小報《大紀元時報》，我曾經在市場免費取得。有一日頭版版面日期是 11 月17 日，但所登的得票結果是「川普 232，拜登 227」。事有蹊蹺，五天前 11 月 12 日，有論壇讀者就已報導「川普 227，拜登 232」。令人不齒的是，《大紀元時報》不僅於 11 月17 日謊報五天前的票數，且又張冠李戴，把二個數目字（227 和 232）對調，謊報川普領先的假象。上網查，實情是，早在 11 月 12 日拜登已過門欄，得 279 票，過一天得 290 票， 再過一天 11 月14 日已得最後 306 票。《大紀元時報》於 11 月 17 日還在謊報川普領先，得 232 票，拜登落後，只得 227 票。這種媒體，說謊造假，其心可誅。 . . . . .

媒體的比較

Washington Post 《華盛頓郵報》

此報創立於 1877 年，不僅歷史悠久，且於1970 中尼克森水門事件時，二位年輕記者 Bob Woodward 和 Carl Bernstein 破案，立下大功，媒體信譽，震驚國際，給世人留下最重要的信息：「沒有人能超越法律。」

Epoch Times 《新紀元時報》

已如上述，拜登「竊選」念頭，深植川粉民心。無權投票的台灣川粉，也很熱衷。而後靠著「一邊倒」的《大紀元時報》等「挺川」媒體的廣泛造假報導，造成「川普旋風」。為什麼台灣川粉那麼沈醉於《大紀元時報》的報導，而不理會有 Bernstein 和 Woodward 而名聞國際的《華盛頓郵報》在報導什麼？

無獨有偶：英粉、川迷 多麼相像！

三緘其口

美國總統誰當選？

美國共和黨川普威嚇力不減，他於 11月 2 日晚間貼出長 46 分鐘的影音「我的最重要演講」，宣稱已擊敗拜登，另指稱有「貪腐勢力」竊選，偷走他的連任勝選。 249 名共和黨參、眾議員，僅 27 人承認拜登勝選 。2 名堅稱川普總統大選勝選，另 220 名不表態，只有 27 名（10.8%）承認拜登當選 。

蔡英文有無合格論文？

台灣民進黨立院教委會 2019.10.14 審查國立大學基金等預算，立委 陳學聖當場詢問 48 位校長 ，相信蔡總統畢業證書者僅 6 人（12.5%）舉手，其他包括政大在內等 42 位校長不表態， 。

辯論不出席

英粉

2018 年九合一選舉，東奧正名辯論會，反方無人出席（圖二左）。陳學聖立委於去年 11 月 28 日，為論文門在立法院舉辦公聽會，民進黨沒有人出席。彭文正教授於今年 5 月 26 日在《政經關不了》節目上舉辦論文門辯論會，邀請「英粉」參加，沒有人出席。

川粉

美國喬治亞州將於明年1月補選二席聯邦參議員。前日舉行競選辯論會，共和黨、民主黨二組候選人中，有一組的共和黨候選人 Perdue，拒絕出席。



2018 東奧正名辯論正方朱孟痒所向無敵，英粉缺席



2020.12.6. 美國 Georgia 州 民主黨 Ossoff所向無敵，川粉缺席。

美國文武官員的盡忠職守

美國司法部長巴爾的角色

眾所皆知，美國司法部長巴爾 Bill Barr，一向支持川普。他於 11 月 9 日下令全美 16 名聯邦檢察官，對「具體的選舉舞弊指控」展開調查，但避免調查「想像的或牽強的指稱」。 隨即遭聯邦檢察官打臉反駁「沒有不法」 ，並指責「巴爾將司法部推入政治，錯誤誇大選舉詐欺的威脅。」

三週後，巴爾於 12 月 1 日宣布調查結果，說：「我們尚未發現足以影響選舉結果的舞弊證據。…… 關於系統性舞弊，即電腦編寫程序扭曲選舉結果，國土安全部和司法部的調查結果，看不到任何證據可以證實。亦即宣布對美國總統川普的一貫主張，毫無根據的主張提出異議。

「司法部長」巴爾公開推翻了「行政首長」川普早在選前就巧言散佈的「選務必遭操控」的謠言 。此謠言不斷經支持川普的地方小報憑空傳播，偷雞不著蝕把米，反而激出主流媒體追查報導川普自落選公布後，已經募得高達 208 百萬鉅款，並且，也已在質問的是，總統「受賄特赦」案。可見，政治較勁，一吿還一吿，反吿同樣有一把號。

美軍最高將領的宣誓

美軍參謀長聯席會議主席 米利（Mark Milley）11月12日發表講話表示，美國軍隊忠於憲法 ，而不是暴君或獨裁者。他說「我們在軍隊中是獨一無二的。我們不向國王或女王、暴君或獨裁者宣誓。我們不向某個人宣誓。我們不向一個國家、一個部落或宗教宣誓，我們只對憲法宣誓。而站在這個博物館裡的每一個士兵，陸軍、空軍、海軍陸戰隊、海岸警衛隊隊員，我們每個人都將不計個人代價保護和捍衛憲法。」

米利將軍站在新上任的代理國防部長克里斯托弗·米勒（Christopher C. Miller）身邊發表了這番講話，反映了他長期以來秉持的觀點：軍隊有保護和捍衛憲法的責任。軍隊的存在是為了捍衛民主，而不是被當作政治棋子。

投稿前令人振奮的好消息

12月8日星期二，美國加州《 台灣公義報 》報導，「美國最高法院不受理川普反轉賓夕法尼亞州敗局爭取更多時間，照其要求凍結確認選舉結果所需的選舉人團投票。本次遭拒的由賓州共和黨眾議員麥克-凱利主導的對該州郵寄投票合法性提出的挑戰，可謂是川普的關鍵一戰。「之前」在遭到州最高法院否定答復後，川普陣營遂緊急轉戰國家最高法院，呼籲凍結相關所有的選舉操作，包括確認選舉結果所需的選舉人團投票，以便爭取更多司法程序所需的時間。本次美國最高法院予以駁回，法新社華盛頓站指出，這可以視為「最高院不願被捲入後選舉時代糾紛的一種態度」。

可見，不像台灣，美國法官不分恐龍或菜鳥，都是遵循傳統價值觀念的守法法官。

結語

《座談會》的成員，最近在論壇上 PO 出：「反抗外來統治的民族獨立運動，若拖延長時間祙成功，被壓迫民族會陷入模仿壓迫集團的習性和思維。」

此看似「斯德哥爾摩症候群 Stockholm Syndrome」，民進黨被國民黨化也極似這種現象。台灣近代所謂「每人心中都有一個『小警總』」，這個「小警總」，會從對「威權」的懼怕，演化成對「威權」的憧憬 ——被壓迫民族變得極欲與「威權」站在同一邊。 蔡英文的「威權時代，都選擇服從」，豈不就是這個意思？不久前大肆撻伐為蔡英文人造神的人，今年在美國不少變成川粉，為川普造神。

昔日，不是有一大群人，在異鄉為「蔣公」造神，為的是「蔣公」會為他們反攻大陸，帶他們回家鄉嗎？然而「反攻無望論」者坐牢的坐牢，逃亡的逃亡。川粉寄託川普為台灣「建國制憲，翻土耕田」嗎？有一賢者在論壇上寫道：「休想！」我附和。

《座談會》有關活動

《民報》【專文】探討台灣在國際法上的法律地位

文／江永芳（福丹大學《Fordham University》法學院《紐約》 名譽法學教授，紐約州律師，台灣公共政策諮議會《美國》會長）

【專文】 探討台灣在國際法上的法律地位（上）

【專文】 探討台灣在國際法上的法律地位（中）

【專文】 探討台灣在國際法上的法律地位（下）

專題演講

本（第十）次座談會，由二位會員主講。演講內容請讀者點閱文末《政經傳媒》的【現場直播】台灣建國正名制憲國際線上座談會 EP10｜2020.11.30

講題、講員分別如下：

（1）75 屆聯合國會後 2020 美國總統出任：對台灣政情發展願景

蔡明峰 Martin Tsai，USA，台灣海外網 Founder



（2）從軍事角度看中共沒有能力武力犯台

曾淼泓，台灣， 電機博士，前三軍大學電腦中心上校主任 5 年退

特別介紹網路廣播 Podcast《高談闊倫聊天室》

在此推薦由本《國際座談會》澳洲台僑高玉林驗光醫師，及德國台僑謝昀倫音樂博士共同主持，並與《政經傳媒》團隊所共同製作之網路廣播 Podcast《高談闊倫聊天室》。在這兩位各自學有專精的台僑青年主持之廣播節目中，除了聊天主題天南地北，無所不包。有時更可聞其對全球或台灣時事新聞的獨特看法與觀點！歡迎海內外台灣朋友訂閱按贊與分享！

廣播直播時間：11月9日起，每週一與週四 台北時間晚上七點

線上收聽網址如下：

1. YouTube 平台: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Yk0WXcJmng_B9vpcZGG-bNjjKt3tI5x

2. Sportify 平台: https://open.spotify.com/show/72ncz3CEpvc6udeuYHL1Kl

3. SoundOn 平台: https://player.soundon.fm/p/dcaca90c-08ce-4cf4-9f67-d476366f2589

若對節目有任何問題或建議，請電郵： eule.koala.talkshow@gmail.com

本座談會發起第一次聲明

請讀者並邀請親朋好友參與聯署本《台灣建國正名制憲國際座談會》發起的呼籲：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBiEzpddXfdPj2XcP83kk1QTv85poPOe0V3kIerX6fs_vY-A/viewform?usp=sf_link

【現場直播】台灣建國正名制憲國際線上座談會 EP10｜2020.11.30影音

完稿於 2020.12.09, 美國 Cincinnati, Ohio, USA