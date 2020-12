前言

這次座談會,專題演講擁護川普一邊倒的內容,似有「天時」「人和」之利,引起會眾共鳴。我常是叛骨「異數」,五年前對川普就有很深異見,苦於會末三、五分鐘發言,無法盡興答辨,只好答應這第十篇「會後記」專文交代。經過幾番修改,題目最後定為「川普是美國『傳統價值』的異端」。我「叛骨異數」談論他「傳統異端」,論點不做作,不矯情。

此文末仍依前例,附有有關座談會的活動簡報。

導言

最近我在《民報》談到 川普的性格 ,指出五年前我就對他留有極壞的印象。四年來他當總統,無數 官員解職 ,以及最近白宮的親近甚多染上冠狀病毒,所造成白宮人人自危的情況,都在我意料之中。

花時間寫川普敗選肆意反撲,包括筆者,都陷入了他預設的圈套。因為川普的周圍若不亂,他就沒事幹。他的目的只有一個:只要有媒體一天報導 24 小時,一年報導 365 天,他是、非、對、錯,翻來覆去,什麼都願說,什麼都敢說。爲匡正世間邪門歪道,民主社會的正途是,認真探討。那麼,我由探討川普的美國傳統價值觀,不難理解他為什麼執意不承認這回總統大選,他敗選無疑。

此文發稿時,當選總統拜登 President Elect Biden 早已依法啟動政權交接程序,美國司法部長下令聯邦檢察官調查後,也已宣布調查結果,此次大選未違法。而美國最高法院也已決定不理會川普拿不出證據的民主黨作票控訴。但川普依然故我,出生咬金湯匙,成長霸凌成性,還不願承認他早已落選。

比較連宋與川普的「輸不起」

我在這第十次座談會會末,三五分鐘簡短發言,最後學台北市王世堅議員慣用的結論用語「送大家幾個字」。我送了會眾五個字 — 總統選舉後,目前社會紊亂,全因這五個字:「川普輸不起」。

同是輸不起,2004 年 3 月 20 日,台灣鉅富連戰,競選總統失敗,和副手宋楚瑜在台北「總統府」附近搭棚,聚集泛藍民眾,高喊阿扁「竊國」。在「中華民國」總統選舉史上,這樁「輸不起」的事件,慣稱「連宋之亂」。是年,中選會 3/20 原先公佈:陳 6,471,970 票(50.11%)對連宋 6,442,452 票 (49.89%)。重新數票,二個月後 5/18,公佈驗票結果,陳 6,446,900 票對連宋 6,423,906 票。過半年,11/4,高等法院最後判決,陳 6,461,177 票(50.10%)對連宋 6,435,614 票 (49.90%)。陳比原先計票少 10,793 票,連宋少 6,838。二者前後誤算,原先陳比連宋多約 4,000 票,但不夠翻盤, 陳總統於是當選連任 。

十六年半後,2020 年 11 月 3 日美國總統選舉投票結束,過四天,11/7,各有關單位計票結果,鉅富川普總統敗選。公佈的結果是,美國「 選舉代表團 Electoral College(又譯:選舉人團) 」, 總共有 538 票(包括參議員各州 2 票等數,五十州共 100 票,眾議員各州不等數,共 435 票,和華府特區 3 票)(美國) 。拜登最後得 306 票,超過當選最低門欄 270 票(總數平分 538 / 2 = 269)。川普只得 232 票落選。可是川普在投票日前,早已對民眾灌輸此次大選民主黨必定操作選務,作票行騙。果不其然,他落選時已有「民主黨做票操縱選務」當真的藉口。他的律師團提不出任何控訴證據,可是川普目中無人無法,繼續空喊「只算有效票,我該當選」(他在選前就已經自己認定自己當選,只差說不出口)。以是拜登「竊選」,念頭深植川粉民心(無權投票的台灣川粉尤其熱衷,而後靠著「一邊倒」的《大紀元時報》等「挺川」媒體的廣泛造假報導,肆意呼風喚雨,造成「川普旋風」。民粹作祟,成千上萬群眾於 11/14 日聚集白宮附近示威聲援,憑空誤認川普當選,高舉標語「Stop the Steal 切莫竊選」,若有其事的支持川普連任。

六十年來十六屆美國總統選舉結果:

筆者中學時,開始注意到美國總統選舉誰贏誰輸。1960 年大學快要畢業,那年共和黨尼克森(Richard M. Nixon)輸給民主黨甘迺迪(John F. Kennedy),印象很深。我 1963 年來美國,隔年1964,適逢亞利桑那州共和黨高華德(Barry Goldwater, R)來德州休斯頓演講,競選總統。我和幾位台灣學生,到現場擠人群,聽他的演說。依稀記得,很有在台北聽高玉樹競選市長,「高粉」趕場的氣氛。

從尼克森 1960 年開始,至今六十年,歷屆總統選舉得「選舉代表*」票數結果,列舉如下(表一)。



圖/作者提供

川普脫離傳統價值

我們就從「道賀當選者 to give a Concession Speech」的傳統,比對川普的為人,看看他的行事風格,有沒有合乎美國傳統價值。

總統落選「道賀當選者」的傳統

六十年來美國總統大選,前十五位落選者,未曾中斷,他們都在適當的時間,依照傳統,誠懇祝賀當選者。這 十五位落選者 的影音摘要,抄錄於下:

1960 Nixon(向 Kennedy 道賀):「美國政治的一大特點是,我們可公開競爭,競選難,勝選難。選民一旦投票決定,我們就該跟隨新總統,一起努力奮鬥。」1964 Goldwater(向 Johnson):「我不抱怨,我當他是我的政治同伴。他選贏,值得稱讚。」1968 Humphrey(向 Nixon):「尼克森先生是一位傑出的政治家。他勝選了,民主程序也發揮了作用。現在,讓我們一起上路,團結我們的國家。」1972 McGovern(向 Nixon):「祝賀勝選。我希望在未來的四年中,您將引導我們在國際上實現和平,在國內實現正義。我會支持你的努力。」1976 Ford (向 Carter)由第一夫人代向 Carter 道賀:「總統要我告訴大家,他剛剛已經打電話給當選總統卡特,祝賀他勝選。」1980 Carter(向 Reagan):「美國人民已經選擇誰當總統,我當然支持這個決定。」 1984 Walter(向 Reagan) :「我們都是美國人。今晚,我們有了新總統。我們尊崇他。」1988 Dukakis(向 Bush):「當今國家面臨重大難關,我們將與新總統共同努力奮鬥。」1992 Bush(向 Clinton):「目前有重要的工作要做。美國永遠優先。我們全體國民都要幫助新總統,祝他順利。」1996 Dole(向 Clinton):「我在競選時再三說過,總統是我的對手,不是我的敵人。我祝福他一切順利。」2000 Gore(向 Bush):「這是美國精神。競選時奮戰不懈,結束後,同心協力。」2004 Kelly(向 Bush):「美國選舉結果,沒有輸家;一旦我們有一位候選人勝出,明晨日昇起床,我們全都還一樣是美國人。」2008 McCain(向 Obama):「選戰中,無論我們之間的分歧如何,我們都是美國人。請相信我,我們相處,沒有比國人相親相愛更有意義。」2012 Romney (向 Obama):「我真希望自己能夠朝另一個方向領導國家,但是我們的國家已經出現了另一位領導人,所以讓妻和我和大家,一起為他和這個偉大的國家誠懇祈禱國運昌隆。」2016 Clinton, H. (向 Trump) :「我們必須接受這一個選舉結果,然後展望未來。我們的憲政民主制度奉行權力和平轉移,這個優良傳統,我們不僅要尊重,還要珍惜。」

正值此時第十六位總統川普,連任失敗,不承認,拒絕向拜登道賀,筆者誠心鼓勵讀者,注重民主大國風範,點閱 1960〜2016 十五 Concession speeches 英語連結 ,聆聽每位落選者第一時間的實際感受摘要(自 1960 年 Nixon 祝賀 Johnson 當選,至 2016 年希拉蕊祝賀川普當選,1:03〜3:36 總共二分半鐘。賀詞感人,連幾位放映影音的主播,都幾近哽咽。)

這樣不分黨派,咸認國家高於黨派的傳統價值,川普選擇不參與。不僅不參與,他更選擇破壞傳統:他是一個狂妄球員,越權強當裁判,選前先謠傳大選必將被民主黨操弄做票,誣告贏家拜登偷竊選舉,認定自己已經當選(算他還有良心,還不敢出面謝票,逕自宣布當選)。他在尊崇民主爲傳統價值的美國社會,無法設身處地,內正其心。在他的眼裡,法院是他開的,各級法官,包括他所聘任的司法部長的判定,若不利於他,一定是誤判。天下極權領導,莫此為甚!

價值觀淺探

價值觀的兩個主要範疇:倫理學和美學

倫理學研究個人和社會行為中的「正確」和「善」的概念。而 價值論 亦可分為「價值主觀論」和「價值客觀論」 :「總括來說,我們是發現了事物的價值,而不是發明了價值。」我們歸納事例,必須辨別用以說明價值的實例,分別其「看來有關」或「實際有關」,論證才不先射箭再畫靶,流於主觀辨解。

比較新舊總統

當選總統拜登對官員的呼籲:「Tell me what I must know, not what I want to know. 告訴我我必須知道的事,而不是只告訴我我想知道的事。」

現任川普總統的作風:明顯不同。已經有維基百科的案例可循,川普總統四年來解職了成百和他意見不同的高級官員。

川普的私德

川普公德如上,私德又是如何?

婚姻

以上是川普的公務公德心。接著來提提他的私情私德。男人以他對婚姻的處理,最能看出他的私情私德。男女讀者都可有私情癡夢,僅供實例,請各自判斷。

川普的婚姻:

第一任前妻 伊凡娜 Ivana Zelníčková ,奧運滑雪國手,東歐捷克模特兒,1977 結婚,1992 年離婚,獲得 1,400 萬美元,與一些昂貴房地產,包括紐澤西州川普廣場與康乃狄克州格林尼治(Greenwich)的豪宅,每年能夠使用佛州海湖山莊(Mar-a-Lago)一個月,還有每年 65 萬美元贍養費,用以照顧小唐納、艾瑞克與伊凡卡 。

第二任前妻 梅波斯 Marla Ann Maples 是美國女演員,電視名人,模特兒。1993年結婚,1999年離婚。離婚條件:婚前協議(draconian’ divorce dea),內容不詳。

第三任現妻,美國第一夫人梅蘭妮亞·克納夫斯 Melania Trump,美籍斯洛維尼亞裔模特兒。路比哪安納大學肄業。2005 年結婚。雙重國籍:Slovenian(1991 - present)/ USA(July 2006 - present)。

拜登的婚姻

第一婚姻 Neilla Hunter, 1966〜1972。車禍,與一歲幼女遭禍身亡。二幼子倖存。拜登五年後重婚。現妻 Jill Biden,有二個碩士學位 MA / MEd。2007 年 55 歲,得教育博士 EdD 學位。2021 年 1 月 20 日將成美國第一夫人。

宗教

川普:基督教

拜登:天主教

川普的性生活 影音報導

猥褻錄音 此錄音於 2016 年大選前幾週內曝光。川普於 2005 年在巴士上記錄了關於女性的極度淫蕩談話。 錄音帶上 ,川普的聲音清晰可聞,他吹噓自己未經婦女同意就可捉摸她們。並說:「我甚至不必遲疑不決。當你的名望高如明星時,她們會讓你隨心所欲,你可為所欲為,抓住她們的私處(錄音:”p - - - -“ )。你可任意亂來。」

非法支票 煙花粉黛 Stormy Daniels 聲稱她在 2000 年代中期與川普發生性關係(下圖左)邁克爾·科恩 Michael Cohen 在 2016 年大選前一個月,應川普的要求,支付 130,000 美元遮羞費,安排掩蓋前成人色情電影明星與川普的性醜聞。Michael Cohen 在川普組織旗下,擔任了近十年的高級律師。他與煙花粉黛 Stormy Daniels 的律師協商,立下保密協議,使她無法公開討論與川普的性關係,於 2016 年 10 月安排付款 (下圖右)。



圖 左:Trump、Daniels 合照;右:律師 Cohen 示出遮羞相關支票。圖/擷自網頁,作者提供

挺川、反川,在爭論些什麼?

我絕對不與人爭論選不選共和黨總統,或選不選民主黨總統。此違反民主選舉要義,理由自明。

我不與人爭論美國的傳統價值可不可貴。當然可貴。我爭論的是,川普絕對不是美國傳統價值的代表人物。差得遠。從上述拒絕向當選人道賀,反而盡其所能,毫無根據,誣告對方「竊選 steal the election」,自稱當選,便知其為人,肆意打人喊救人。

我不與人爭論川普有無權利按鈴控告對方「操弄選舉,做假操弄」。當然有。我爭論的是,與川普同為共和黨選務人員、經理、州長,全都實際調查計票經過,認定這次大選結果真確,唯他本人還自認當選,混淆視聽,擾亂民心。

我不與人爭論可否有自己的意見,意見當然每一個人都可以有。我爭論的是,事實的部分。意見不同不要緊,「黑白講」才可怕。

台灣川粉 謠言惑眾

在台灣

有一自媒體《輝常大聲》在美國大選計票結束之前三天,11月4日,即在台灣捕風捉影,鋪張辭藻,大放厥詞,高調狂寫「恭喜川普當選,人類歷史性的轉捩點」,下註「美國大選結果出爐,川普當選,拜登要被關?」過些時,此媒體又在接後節目開場時說「不要以台灣人的觀點論美國」,結論卻說「拜登要宣布落選,美國已進入國家緊急狀態,接下來可能準備要戒嚴了。」這種媒體,不知美國民情,信口開河。. . . . .

在美國

美國有一中、英文小報《大紀元時報》,我曾經在市場免費取得。有一日頭版版面日期是 11 月17 日,但所登的得票結果是「川普 232,拜登 227」。事有蹊蹺,五天前 11 月 12 日,有論壇讀者就已報導「川普 227,拜登 232」。令人不齒的是,《大紀元時報》不僅於 11 月17 日謊報五天前的票數,且又張冠李戴,把二個數目字(227 和 232)對調,謊報川普領先的假象。上網查,實情是,早在 11 月 12 日拜登已過門欄,得 279 票,過一天得 290 票, 再過一天 11 月14 日已得最後 306 票。《大紀元時報》於 11 月 17 日還在謊報川普領先,得 232 票,拜登落後,只得 227 票。這種媒體,說謊造假,其心可誅。 . . . . .

媒體的比較

Washington Post 《華盛頓郵報》

此報創立於 1877 年,不僅歷史悠久,且於1970 中尼克森水門事件時,二位年輕記者 Bob Woodward 和 Carl Bernstein 破案,立下大功,媒體信譽,震驚國際,給世人留下最重要的信息:「沒有人能超越法律。」

Epoch Times 《新紀元時報》

已如上述,拜登「竊選」念頭,深植川粉民心。無權投票的台灣川粉,也很熱衷。而後靠著「一邊倒」的《大紀元時報》等「挺川」媒體的廣泛造假報導,造成「川普旋風」。為什麼台灣川粉那麼沈醉於《大紀元時報》的報導,而不理會有 Bernstein 和 Woodward 而名聞國際的《華盛頓郵報》在報導什麼?

無獨有偶:英粉、川迷 多麼相像!

三緘其口

美國總統誰當選?

美國共和黨川普威嚇力不減,他於 11月 2 日晚間貼出長 46 分鐘的影音「我的最重要演講」,宣稱已擊敗拜登,另指稱有「貪腐勢力」竊選,偷走他的連任勝選。 249 名共和黨參、眾議員,僅 27 人承認拜登勝選 。2 名堅稱川普總統大選勝選,另 220 名不表態,只有 27 名(10.8%)承認拜登當選 。

蔡英文有無合格論文?

台灣民進黨立院教委會 2019.10.14 審查國立大學基金等預算,立委 陳學聖當場詢問 48 位校長 ,相信蔡總統畢業證書者僅 6 人(12.5%)舉手,其他包括政大在內等 42 位校長不表態, 。

辯論不出席

英粉

2018 年九合一選舉,東奧正名辯論會,反方無人出席(圖二左)。陳學聖立委於去年 11 月 28 日,為論文門在立法院舉辦公聽會,民進黨沒有人出席。彭文正教授於今年 5 月 26 日在《政經關不了》節目上舉辦論文門辯論會,邀請「英粉」參加,沒有人出席。

川粉

美國喬治亞州將於明年1月補選二席聯邦參議員。前日舉行競選辯論會,共和黨、民主黨二組候選人中,有一組的共和黨候選人 Perdue,拒絕出席。



2018 東奧正名辯論正方朱孟痒所向無敵,英粉缺席



2020.12.6. 美國 Georgia 州 民主黨 Ossoff所向無敵,川粉缺席。

美國文武官員的盡忠職守

美國司法部長巴爾的角色

眾所皆知,美國司法部長巴爾 Bill Barr,一向支持川普。他於 11 月 9 日下令全美 16 名聯邦檢察官,對「具體的選舉舞弊指控」展開調查,但避免調查「想像的或牽強的指稱」。 隨即遭聯邦檢察官打臉反駁「沒有不法」 ,並指責「巴爾將司法部推入政治,錯誤誇大選舉詐欺的威脅。」

三週後,巴爾於 12 月 1 日宣布調查結果,說:「我們尚未發現足以影響選舉結果的舞弊證據。…… 關於系統性舞弊,即電腦編寫程序扭曲選舉結果,國土安全部和司法部的調查結果,看不到任何證據可以證實。亦即宣布對美國總統川普的一貫主張,毫無根據的主張提出異議。

「司法部長」巴爾公開推翻了「行政首長」川普早在選前就巧言散佈的「選務必遭操控」的謠言 。此謠言不斷經支持川普的地方小報憑空傳播,偷雞不著蝕把米,反而激出主流媒體追查報導川普自落選公布後,已經募得高達 208 百萬鉅款,並且,也已在質問的是,總統「受賄特赦」案。可見,政治較勁,一吿還一吿,反吿同樣有一把號。

美軍最高將領的宣誓

美軍參謀長聯席會議主席 米利(Mark Milley)11月12日發表講話表示,美國軍隊忠於憲法 ,而不是暴君或獨裁者。他說「我們在軍隊中是獨一無二的。我們不向國王或女王、暴君或獨裁者宣誓。我們不向某個人宣誓。我們不向一個國家、一個部落或宗教宣誓,我們只對憲法宣誓。而站在這個博物館裡的每一個士兵,陸軍、空軍、海軍陸戰隊、海岸警衛隊隊員,我們每個人都將不計個人代價保護和捍衛憲法。」

米利將軍站在新上任的代理國防部長克里斯托弗·米勒(Christopher C. Miller)身邊發表了這番講話,反映了他長期以來秉持的觀點:軍隊有保護和捍衛憲法的責任。軍隊的存在是為了捍衛民主,而不是被當作政治棋子。

投稿前令人振奮的好消息

12月8日星期二,美國加州《 台灣公義報 》報導,「美國最高法院不受理川普反轉賓夕法尼亞州敗局爭取更多時間,照其要求凍結確認選舉結果所需的選舉人團投票。本次遭拒的由賓州共和黨眾議員麥克-凱利主導的對該州郵寄投票合法性提出的挑戰,可謂是川普的關鍵一戰。「之前」在遭到州最高法院否定答復後,川普陣營遂緊急轉戰國家最高法院,呼籲凍結相關所有的選舉操作,包括確認選舉結果所需的選舉人團投票,以便爭取更多司法程序所需的時間。本次美國最高法院予以駁回,法新社華盛頓站指出,這可以視為「最高院不願被捲入後選舉時代糾紛的一種態度」。

可見,不像台灣,美國法官不分恐龍或菜鳥,都是遵循傳統價值觀念的守法法官。

結語

《座談會》的成員,最近在論壇上 PO 出:「反抗外來統治的民族獨立運動,若拖延長時間祙成功,被壓迫民族會陷入模仿壓迫集團的習性和思維。」

此看似「斯德哥爾摩症候群 Stockholm Syndrome」,民進黨被國民黨化也極似這種現象。台灣近代所謂「每人心中都有一個『小警總』」,這個「小警總」,會從對「威權」的懼怕,演化成對「威權」的憧憬 ——被壓迫民族變得極欲與「威權」站在同一邊。 蔡英文的「威權時代,都選擇服從」,豈不就是這個意思?不久前大肆撻伐為蔡英文人造神的人,今年在美國不少變成川粉,為川普造神。

昔日,不是有一大群人,在異鄉為「蔣公」造神,為的是「蔣公」會為他們反攻大陸,帶他們回家鄉嗎?然而「反攻無望論」者坐牢的坐牢,逃亡的逃亡。川粉寄託川普為台灣「建國制憲,翻土耕田」嗎?有一賢者在論壇上寫道:「休想!」我附和。

《座談會》有關活動

《民報》【專文】探討台灣在國際法上的法律地位

文/江永芳(福丹大學《Fordham University》法學院《紐約》 名譽法學教授,紐約州律師,台灣公共政策諮議會《美國》會長)

【專文】 探討台灣在國際法上的法律地位(上)

【專文】 探討台灣在國際法上的法律地位(中)

【專文】 探討台灣在國際法上的法律地位(下)

專題演講

本(第十)次座談會,由二位會員主講。演講內容請讀者點閱文末《政經傳媒》的【現場直播】台灣建國正名制憲國際線上座談會 EP10|2020.11.30

講題、講員分別如下:

(1)75 屆聯合國會後 2020 美國總統出任:對台灣政情發展願景

蔡明峰 Martin Tsai,USA,台灣海外網 Founder



(2)從軍事角度看中共沒有能力武力犯台

曾淼泓,台灣, 電機博士,前三軍大學電腦中心上校主任 5 年退

