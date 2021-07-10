黃勝雄，1939年3月23日，出生於南投草屯鎮，小時候家境貧困但虔誠信仰基督，草屯初中畢業後考上台中一中，遇上了剛從美國回來的英文老師齊邦媛，帶給他遠大的寬廣視野，嚮往美國的自由民主文明，高中畢業為了節省學費，他進入師大數學系，後來又重考師大物理系，讀到大三時他因鼻病住院，探訪的牧師送他一本｢史懷哲傳｣，他讀到史懷哲30歲才立志學醫之後到非洲為黑人服務的故事，深受感動，當時他22歲決定效法史懷哲。經過禱告之後三度重考，終於進入台北醫學院，他半工半讀加上姐姐和姊夫的幫助，完成了醫學院的學業。當完兵後黃勝雄前往彰化基督教醫院擔任外科住院醫師，並在蘭大弼院長證婚下舉行婚禮，之後在蘭院長鼓勵之下他前往美國接受神經外科的訓練。在美國辛苦奮鬥了25年，他做到德拉瓦州醫學中心神經外科主任和傑佛遜大學神經外科教授，一年要看五千位病人，至少動三百六十個腦手術，甚至許多醫師有腦神經外科問題就指定要看他，所以被稱為｢醫生中的外科醫生｣，甚至後來連美國總統雷根的醫療小組也指定他加入隨行團隊，負責照顧總統的健康。

本來在美國行醫已經很有成就的黃勝雄，在1993年他55歲時，聽到花蓮門諾醫院退休的院長薄柔纜醫師有感而發的呼召說：｢台灣的醫師到美國很近，來花蓮很遠！｣意思是在花蓮老是請不到醫師來服務，而卻有很多台灣醫師跑去美國為美國人服務！這句話喚醒了黃勝雄的靈魂，他毅然辭去了在美國高薪工作，回到台灣接任了門諾醫院的院長職務，同時他決定將自己的薪水三分之二捐出來做公益用途，從此展開長達22年的偏遠醫療和宣教慈善工作。他全心投入東部醫療服務的工作，更四處延攬有愛心的醫師加入門諾醫院的陣容，他又四處募款籌建新的住院大樓和門診大樓，增加了床位和設備，把門諾醫院從200床擴充到600床的規模，也讓員工從200多人增加到超過1000人，提供了花東地區民眾特別是弱勢病患優質的服務！除了醫療之外，他也重視醫學人文的活動，廣邀藝文界人士到門諾舉辦講座，也常舉辦畫展及音樂會，帶動花蓮的藝文發展！



1993年11月黃勝雄（左）從薄柔纜（右）手中接任了門諾醫院的院長職務。圖／民報資料照

黃勝雄完成了門諾醫院的重建和提升了醫療服務的品質之外，他又看見未來台灣社會老化的趨勢，隨著台灣進入高齡化社會，他覺得長照服務尤其是在社區提供在地老化的服務是很重要的事工，因此他又設立了｢門諾社會福利基金會｣，從1998年開始為社區的獨居老人送餐，到宅沐浴，接送老人就醫、復健、洗腎，提供社區日照服務及預防失智老人活動課程，在政府尚未重視長照服務之前，門諾基金會已在花蓮做了23年的美好事工。2015年，黃勝雄已78歲，他決定退休回到美國養老，因為他說要去還兒孫的情感債，他回台灣奉獻服務已買回了靈魂，相信台灣的朋友和花蓮的鄉親都心存感激！



黃勝雄（中）設立了｢門諾社會福利基金會｣，從1998年開始為社區的獨居老人送餐，到宅沐浴，接送老人就醫...服務事工。圖／擷自門諾基金會網站2017.5.23

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集