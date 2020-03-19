今天零時起，國人入境台灣必須居家檢疫14天，大批國人陸續返台，短短半天就湧進5千人，擠爆防疫車隊。圖/取自桃機臉書

今天零時起，所有入境旅客均需居家檢疫14天，機場入境人數大幅增加，中央流行疫情指揮中心統計至下午1時，約有5000名民眾入境，旅客大排長龍等待防疫計程車，指揮中心緊急從松山機場調派防疫計程車支援，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這幾天從歐美回來留學生家長比較多，一定要幫孩子準備居家檢疫場所，籲請家長親自接送，紓解防疫能量。

陳宗彥表示，今天凌晨5時至7時入境人數最多、約有2700名，截至下午1時已有約5000名入境，原本第一及第二航廈都各有一個採檢站，因應入境人數增加，昨天晚間也緊急加設2個採檢站，共有4個檢疫點。

陳宗彥表示，民眾從機艙門開啟入境開始，就有設置讓旅客做電子聲明的攔截點，鼓勵民眾使用，雖然今天入境人數比昨天同時段較多，但今天入境速度比昨天縮短1小時。

由於返台人數激增，指揮中心也緊急調派防疫計程車，陳宗彥表示，包含400輛計程車、200輛租賃車，以及國光客運也協助紓解中南部旅客，呼籲旅客到中南部之後，由家人接送，或是由防疫車隊、排班計程車等。

陳宗彥說，這幾天從歐美回來留學生家長比較多，一定要幫孩子準備居家檢疫場所，也希望家長可以親自接送，避免入境旅客都仰賴防疫車隊。

另外，今日使用電子聲明的旅客已有69%，已協調長榮、華航在外站時，就讓旅客電子申請，加快入境流程，將要求觀光局協助，針對海外團入境時都以電子申請填報健康聲明卡。