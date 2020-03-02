國民黨執政時，民進黨責怪政府心向中國，目前民進黨完全執政，還是一樣將台灣人的資源送給打壓台灣的中國，選這種政府有甚麼用？台灣人是否該換一個有能力切割中國的政黨來執政？圖／取材自網路 民報合成

武漢肺炎在全世界掀起大浪，台灣當然也是面對龐大的壓力，幸好防疫團隊的表現可圈可點，讓很多國家羨慕。可是中國勢力（統派）一則心中只有中國，沒有台灣，一則想拖垮執政黨，好讓藍營上台，因而期待防疫出現大缺口，促使民進黨垮台，他們以人道的理由要政府去分擔中國的壓力，並責怪民進黨政府只有民粹。

由統派的論述可看出他們居心不良，以台灣的資源來評估，只能保護台灣，沒那份能力庇蔭其他國家，尤其是人口眾多的國家，就像一艘救生艇能承載的人有其上限，超過上限必定沈船。更重要的，中國是嚴重逼害台灣的國家，台灣受到中國產生的病毒侵襲，很需要與世界衛生組織交流，中國卻加以隔絕。

在一群朋友的聚會中談到中國對台灣的壓迫，有一位對宗教相當虔誠的朋友主張，可以敵視中國政府但不能敵視中國人，因人民是無辜的，立即有人反駁，絕大部分中國人的立場與中國政府一樣，都有打壓台灣的想法，因為中國共產黨為穩定獨裁政權，積極灌輸給人民異常的民族思想，所以多數中國人有併吞台灣、反美、反日的思想，他們對台灣的態度，與中國政府並無差別。

政府不可拿台灣資源養護中國人

絕大部分中國人對台灣的態度極為蠻橫，台灣沒有理由為中國而犧牲自己的安全，更不應該拿台灣的資源去養護中國人，這是絕大部分人民的共識。不過讓人感到驚訝的，人民已普遍體認台灣不應該去養護迫害台灣的中國人，可是政府卻繼續拿台灣人的資源去養護中國人。以前沒有權力情有可原，目前民進黨已完全執政，還不能走該走的路，這種政府不要也罷。

台灣的全民健保，名稱是保險，事實上是社會福利，前者有使用者付費的精神，用得越多，繳費越多。社會福利正好相反，是賺得越多，繳費越多，至於使用方面不分貴賤。台灣全民健保就是社會福利，不是台灣人，當然不能享受，可是目前卻有中國人能享受這一項資源，完全執政的民進黨還在睡覺嗎？

台灣的教育與美國不同，後者屬高學費制度，尤其是私立學校主要的經費來自捐贈及學雜費，所以收外國學生，學校可以賺到學費。台灣就不一樣，不只公立學校依賴政府，連私立學校都受政府補助，也就是納稅義務人在養公私立學校。政府開放中國學生來台就學，拿納稅義務人的錢來培養中國學生，台灣人有這個義務嗎？有人認為私立學校招不到學生，不得不招收中國學生，這更奇怪，沒有學生就該退場，納稅義務人的教育經費是要訓練台灣的學生，不是用來培育中國的學生。

中國國民黨執政時，民進黨責怪政府心向中國，目前民進黨完全執政，還是一樣將台灣人的資源送給打壓台灣的中國，選這種政府有甚麼用？台灣人並不欠民進黨，是否該換一個有能力切割中國的政黨來執政？