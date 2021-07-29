美國國會參議院外交關係委員會周三（7月28日）通過法案，將指示國務院研擬策略協助台灣重新取得世界衛生大會觀察員身份。參議院外委會主席、法案提案人之一的梅南德斯參議員批評，中國阻擋台灣取得世衛大會觀察員身份是「心胸狹隘」的做法。

「當大家正試圖從COVID-19大流行病中恢復過來的時候，中華人民共和國阻擋台灣取得世衛大會觀察員身份的努力是很心胸狹隘的，並危及到國際社會，」梅南德斯週三在法案審議會議上說，「這項法案清楚表明，美國必須採取更多行動來支持台灣參與國際社會，特別是在此刻參與世界衛生組織。」

這項支持台灣取得世衛大會觀察員身份的法案由梅南德斯和共和黨聯邦參議員英霍夫（Sen. James Inhofe, R-OK）等兩位參議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）跨黨派共同主席聯袂提出。法案週三在參議院外委會獲得無異議一致通過。

根據法案內容，法案規定在立法生效後，美國國務卿必須擬定策略協助台灣獲得世界衛生大會觀察員身份，並在台灣未能取得觀察員身份的任何年度世衛大會會議後，就美國在支持台灣取得世衛大會觀察員身份的計劃做出的改變與改善提出說明。

「中國企圖孤立和阻止台灣以任何形式參與國際組織和機構的努力不只是破壞全球從新冠病毒大流行病中復原，還威脅到國際經濟和政治安全，」梅南德斯在一份書面聲明中說。他還提到，這項法案在委員會通過表明美國致力於促進全球健康，並重申在北京日益咄咄逼人的行動下「美國要捍衛台灣在談判桌上席位的承諾」。

「中國持續霸凌台灣的做法是不可接受的，」參議院軍事委員會首席共和黨成員英霍夫在聲明中表示，「台灣在醫療技術和人道援助方面是全球領導者，而中華人民共和國卻盡其所能阻擋台灣參與世界衛生大會。參議院外交關係委員會走了正確的一步通過這項法案，要求制定策略協助我們在台灣的朋友獲得世衛大會觀察員身份，我希望這項法案能盡快在參議院全院通過。」

這項法案在眾議院的類似內容版本由民主黨聯邦眾議員舍爾曼（Rep. Brad Sherman, D-CA）及共和黨聯邦眾議員金映玉（Rep. Young Kim, R-CA）在今年2月提出，並已於3月通過眾議院外委會。法案接下來還必須經過院會表決，獲得兩院通過後，才能送交白宮由總統簽署成法。

法案內容指出，世界衛生大會並不需要主權國家資格，台灣自1997年開始尋求以觀察員身份參與世衛組織。2009年，在美國歷屆政府、國會和理念相近世衛成員的強力支持，以及台海兩岸關係的改善下，台灣收到邀請，在「中華台北」（Chinese Taipei）的名稱下以觀察員身份參加世衛大會，此後台灣接到同樣的邀請，一直到2016年民進黨的蔡英文當選總統，「台灣與國際社會的接觸開始面對來自中華人民共和國日益增加的抗拒。」

法案說，那一年，台灣接到的遲來邀請還附加新的文字，將台灣的參與附加了中華人民共和國的「一中原則」條件。世衛組織此後在2017、2018、2019或2020年都未曾再邀請台灣參加世衛大會。今年5月，台灣亦未收到來自世衛組織的邀請。

法案還提到，「支持台灣參與處理跨國挑戰的國際組織是國會建立的政策，尤其是世衛組織。」在106、107及108屆國會中都有法案要求國務卿，就如何協助台灣取得世衛大會觀察員身份研擬一套策略並向國會提出年度報告。

世界衛生大會將在今年11月29日至12月1日召開特別會議。