空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，蔡英文總統今（29）日出席「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」時表示，除了對8位殉職將士表達追思及懷念，並將堅定地帶著國軍，傳承殉職將士的精神，為打造美好的未來國軍持續努力。

蔡英文致詞時表示，首先她要代表國人同胞，再次向8位殉職將士眷屬表達慰問之意，她相信所有國人同胞，一定都會記得沈一鳴上將、韓正宏總士官長、于親文中將、洪鴻鈞中將、葉建儀上校、黄聖航中校、劉鎮富少校及許鴻彬士官長，他們為國家所做的犧牲和奉獻。

蔡英文指出，這8位將士，在過去就是國家安全的重要棟樑，他們的離去是國家和國軍重大的損失，但他們的殉職，也讓社會看到軍民同心的展現，不論是自發前往台北賓館參與悼念及獻花的1萬多名民眾，或者是在移靈時，手拿國旗向靈車致敬的民眾，國人都用最具體的行動，表達出對這8位將士的不捨及感謝。

她認為，這也證明了國軍這幾年來，在執行戰訓整備、國防自主、災防救助等任務所做出的成果，深受社會大眾的認同，讓國人同胞堅信，國軍是一支「戰時能作戰，平時能救災」的鋼鐵勁旅。

蔡英文提到，今天的追思活動不僅在表達我們對這8位殉職將士的追思及懷念，更要在今天的活動中許願承諾，國家會傳承他們精神，為打造美好的未來國軍，持續努力。

蔡英文說，這次武漢肺炎的衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務，也沒有絲毫的懈怠，她相信，只要我們繼續團結一心，不論前面有任何的難關，都能夠一一克服，她也要請所有的國人同胞，一起當國軍最強的後盾，給國軍弟兄姊妹最大的支持。

最後，她仰天向８位殉職將士們說「你們的犧牲奉獻，我跟大家都會牢記在心，你們的理想與期待，我會帶著大家，我們奮力實現」。