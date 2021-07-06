日本副首相兼財務大臣麻生太郎5日表示，中國如果侵犯台灣，日本依安全保障相關法規，有可能行使集體自衛權。他強調，美日要一同防衛台灣。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

日本副首相兼財務大臣麻生太郎5日表示，中國如果侵犯台灣，日本依安全保障相關法規，有可能行使集體自衛權。他強調，美日要一同防衛台灣。

麻生在東京都的一場演講中表示，中國若侵犯台灣，日本應將此視為「存立危機事態」，依安全保障相關法制行使集體自衛權，「日美必須一起防衛台灣」。麻生說，無法保證台灣不會發生和香港一樣的事，顯示他的危機感。

麻生應邀在一位沖繩縣籍自民黨眾議員的政治資金募款會中發表演說，提到「台灣有事」的狀況，例如中國軍隊利用台北市發生的示威和騷動，以「中國內政問題」為由出兵犯台」麻生說，「接下來就輪到沖繩」。必須認真思考這個問題，確實準備好防衛日本的力量。

「存立危機事態」是指與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，威脅日本國家存亡，這種情況為日本自衛隊可行使受限的集體自衛權的要件之一。

日本防衛副大臣中山泰秀6月28日參加美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）對談時也指出，中國與俄羅斯的聯手，對全球構成日益嚴重威脅，必須「覺醒」，將台灣當作「一個民主國家」來加以保護。

他說，「我們（日本）不是台灣的朋友，我們是兄弟」，如果台灣發生什麼變故，將直接影響到沖繩。台灣與沖繩就像眼睛跟鼻子一樣接近，必須小心。他認為應該表現出威攝力，如果台灣遭到攻擊，會直接與日本有關。