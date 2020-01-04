號稱「台派」的民主進步黨也已經完全執政3年半了，我們竟然還要勞駕96歲高齡的彭教授再次提出「台灣人民自救宣言」，蔡英文跟民進黨，知不知恥？圖／民報資料照

終於，喊了近一年的2020到了，大選也只剩一週。相信綠營支持者，這一年來對於支持不支持蔡英文，內心想必起伏掙扎：有人會歡喜投蔡、有人是含淚投蔡、有人則堅不投蔡。老實說，筆者是屬於第三種人，而且對於很多素所敬重的台派前輩，不顧蔡初選的粗暴與忽視論文門的爭議，深感不以為然。至於大選的結果，我是悲觀的：我不喜見韓當選，但是如果蔡連任，因為蔡初選的不公不義、與論文門的爭議，我會以選出這樣的總統為恥。

然而，看到彭明敏教授在自由時報的「台灣人民自救宣言」續文，內心非常感佩，也有幾許哀傷。感佩的是，彭教授一輩子念茲在茲，就是台灣的前途，而且始終如一。不論是在蔣介石的獨裁政權下，不畏權勢勇敢發聲；或是在台派被裂解的現在，也適時指出未來努力方向，猶如暮鼓晨鐘，敲醒眾人。哀傷的是，台灣的民主政治已政黨輪替三回，號稱「台派」的民主進步黨也已經完全執政3年半了，我們竟然還要勞駕96歲高齡的彭教授再次提出「台灣人民自救宣言」，蔡英文跟民進黨，知不知恥？

如果仔細看看彭教授的主張：（ㄧ）台灣的獨立主權，絕不可退讓。（二）立刻召開「建國會議」，制定台灣憲法、新國號、新國旗、新國歌，宣布新國家的成立。（三）全國教育皆以「認同台灣」為基礎。（四）司法改革和轉型正義已淪為空洞口號，必須重新出發。（五）與中國平等交流。（六）公開明確表示台灣為美、日、歐民主陣營的一員，爭取民主國家的支持。（七）以新國號新國家名義重新申請加入聯合國，直到成功為止。除了第二項，很難馬上完成外，其他六項，哪一項不是現在或過去三年就可以做的？

所以，彭教授的主張，大選後的新政府，會主動做嗎？韓，不可能；而蔡，可能嗎？

筆者不才，在此誠摯的呼籲，（ㄧ）綠營支持者，不管總統票投不投蔡，大家是不是將政黨票給「喜樂島」或「一邊一國」，這樣台派在立法院才會有足夠力量監督新政府。（二）台派前輩們，大選結束後，不要再被蔡英文、民進黨裂解，大家一起團結起來，好好監督、要求新政府，推動彭教授「台灣人民自救宣言」的相關建言。自己的國家要自己救。