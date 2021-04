前美國在台協會主席卜睿哲說,3名美國前議員及官員應拜登總統要求訪問台灣,可能是為了讓台灣對美國新政府的政策立場更加放心,期間或有私下傳遞信息的機會,美台關係可因此不至缺乏政策清晰度。

在美國氣候特使克里訪問中國的同時,曾與拜登在參議院長期共事的前美國參議員陶德(Chris Dodd)和兩位前美國副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)、史坦伯格( James Steinberg)也在台北時間星期三(4月14日)下午抵達台北,訪團預訂星期四與台灣總統蔡英文會面。

這是拜登政府上任後首次有高層代表團訪問台灣,雖然白宮資深官員在關於這個訪問的背景說明中稱這是「應拜登總統要求」,為紀念他曾經投票支持的《台灣關係法》42週年的「非官方代表團」,但訪問仍然遭到北京當局的反對並提出「嚴正交涉」。

對於拜登此時派出他的好友陶德和兩名重要前任決策官員赴台,前美國在台協會理事主席卜睿哲(Richard Bush)認為,這個訪問或許是美國新政府為了讓台灣更了解美國的政策立場以便台灣能更加安心。

星期三,現為布魯金斯學會客座研究員的卜睿哲在該智庫發布他的新書:「困難的抉擇:台灣對安全與美好生活的追求」(Difficult Choice: Taiwan's Quest for Security and the Good Life)時,答覆了美國之音關於美國代表團此時訪台有何意涵的提問。

卜睿哲以自己的經驗表示,當他還是美國在台協會主席時就曾經做過這種訪問,通常美國政府派出高層代表赴台訪問有兩種性質,一個是為了讓台灣放心(reassurance),例如在1997年江澤民訪美、克林頓總統1998年訪問中國說出「三不」(不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持台灣加入需要主權國家身份的國際組織)之後,「任何時間只要中國國家主席與美國總統有這種高層接觸,台灣都會有高度焦慮,不知道這對他們有什麼影響。」

在這種情形下,卜睿哲說,派一個能代表美國政府的人到台灣,向他們清楚說明那些峰會的內容(readout)非常重要,他記得有一次一位台灣外交部長就對媒體表示,「卜睿哲的報告好像他就在會議桌下做筆記一樣」。他說,有時候比報告內容更重要的是「被見到去向我們的台灣朋友做報告」的行動,因為這表示美國認為讓台灣充分了解峰會內容是一件很重要的事。

另一種訪問性質,就是為處理一個很困難的情況,這是要確保台灣領導層理解美國政府最高層的感受,例如在1999年李登輝說出台海兩岸是「特殊國與國關係」之後,卜睿哲說,他就曾為此訪台,因為那個說法使中國警戒也讓美國不安,美國擔心它製造的緊張可能導致某種衝突,因此他帶著「非常精確的談話要點」赴台,離開前他也確認能代表美國政府說話,因此他與台灣方面有坦誠及建設性會談,這對建立「護欄」和向台灣民眾傳達美國政府的基本看法極有幫助。

卜睿哲說,他不知道這次訪團的任務是什麼,但他認為可能最主要的作用是要讓台灣安心,「以便台灣領導層和台灣民眾能從這些美國資深外交參與者和外交明星,聽到美國政策的最關鍵要點。」他說,或許會有一些私下傳遞信息的機會,這樣台灣任何人都不會不清楚美國的政策。

對於陶德一行人訪問台灣,中國外交部發言人趙立堅在星期三的例行記者會上再次表達中國反對美台任何形式官方往來的立場,並稱已向美方提出嚴正交涉。關於訪問團將與台灣總統蔡英文會面一事,他說,「蔡英文只是中國的一個地方領導人。」