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每日國際焦點

烏克蘭自立陶宛空運收到刺針防空飛彈，自美國收到180噸彈藥。目前共計收到1500噸軍火

印尼國防部長會見法國國防部長簽署協議購買42架法國拉法葉戰機總價81億美元

英國計畫進一步提供烏克蘭軍事與經濟援助以對抗俄國

德國Frank-Walter Steinmeier預定將連任總統

日本

13日找到2周前墜機失蹤F15戰機2名飛行員之一的遺體，墜機原因仍未公布，但日本航空自衛隊並未停飛F15機隊

南韓

日韓外長於夏威夷討論佐渡島世界遺產問題

印度

對棕櫚油減稅自7.5%降至5%，以緩和通膨

澳洲

警方敦促數千反防疫抗爭民眾離開首都

印尼

國防部長會見法國國防部長簽署協議購買42架法國拉法葉戰機總價81億美元

菲律賓

總統選舉民調小馬可仕領先

新加坡

星展銀行2021年第四季獲利增37%

越南

15日起解除國際航班的航班次數上限防疫管制措施，班次將回復至疫情前，只有與中國尚未恢復商業航班

泰國

2021年人類感染豬鏈球菌案例大增67%，576例24死

英國

計畫進一步提供烏克蘭軍事與經濟援助以對抗俄國

法國

放寬英國旅客防疫管制，完整接種疫苗者不再需要經過篩檢

德國

Frank-Walter Steinmeier預定將連任總統

西班牙

放寬英國青少年旅客防疫管制，未施打疫苗的青少年PCR篩檢陰性可入境

義大利

外交部敦促國民離開烏克蘭

瑞士

公投否決禁止動物實驗

烏克蘭

自立陶宛空運收到刺針防空飛彈，自美國收到180噸彈藥。目前共計收到1500噸軍火

挪威

評估認為高感染率對醫療機構並不會造成過大負擔，將解除大部分防疫措施

美國

養雞業強化防疫措施對抗禽流感擴散

加拿大

暫時轉移烏克蘭軍事基地人員到其他歐洲國家

墨西哥

米卻肯州烏魯阿潘美國動植物衛生檢驗署檢疫官員遭威脅恐嚇，美國因而暫時禁止米卻肯州酪梨進口

巴西

1月森林砍伐面積達430平方公里較2021年同期高5倍

智利

卡車司機結束因偷渡客殺害卡車司機引起的阻塞道路抗爭，政府承諾派軍巡邏維護卡車司機安全

以色列

總理Naftali Bennett尋求盡可能於15日前撤離在烏克蘭的國民

土耳其

以色列情報單位莫薩德在過去2年協助阻止12起於土國恐怖攻擊以色列國民的計畫

埃及

財政部長宣布與英國加強合作鑄幣

資通訊部長宣佈研究斥資6000萬美元鋪設埃及到希臘海底光纖纜線以提升資料傳輸

沙烏地阿拉伯

於13日國際廣播日開設首家新聞電台

卡達

呼籲國民非必要不要前往烏克蘭

伊拉克

聯邦法院宣判Hoshyar Zebari無資格競選總統

阿爾及利亞

阿爾及利亞國家石油公司與尼日石油部簽訂協定共享尼日Kafra區產能，該區有2口已勘明的油井，蘊藏量分別為1.68億桶、1億桶

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