冷戰結束之後，美國帶領世界走上全球化，促使中國崛起，也使美國經濟結構面臨衝擊，原來的保守與liberal 的主張都無法解決問題，因此，川普雖然帶有保守的面貌，卻無法完全以舊有的保守主義來對之加以詮釋。可以說，美國在時代的變遷之下，正在摸索一條新的道路去超越保守、liberal 的對立，而將適合美國之部分加以融入。因為這樣，川普的種種作為被稱為川普主義。2018.1.30川普在美國國會聯席會議上，在美國國會大廈中的眾議院大廳發表的報告。圖／擷自白宮flickr（資料照）

美國總統的選舉尚未落幕，因為有18個州支持德州在聯邦最高法院提起訴訟，要求推翻四個搖擺州=賓夕法尼亞、密西根、威斯康辛、喬治亞州的大選認證結果。這場選舉其實把美國內部的矛盾完全暴露出來，美國是否能夠如同拜登所說，可以在選後，把美國團結起來呢？這些都只能看後續的發展。

但誠如作者在多篇的專欄中所說，美國的政治發展與台灣的生存息息相關，因此，對於美國的認識對於我們台灣人來說，應該是很重要的，我們絕對不能當個旁觀者，甚至，在未來地球村的發展當中，台灣與美國及相同的民主國家另組國際組織，或是由我們與美國組成邦聯，乃至於最後加入美國成為美國一州都是有可能的。因此，作者想要利用民報的專欄，對美國做詳細的介紹。

一、美國的政治與保守派及liberal派

在美國總統大選中，民主黨一般被歸於liberal ，而共和黨被歸於保守，那麼什麼是liberal ?什麼是保守呢？這兩者可否完全適用於這一次的美國總統大選呢？作者在「美國的保守主義與總統大選」一文當中，雖然有過簡單的介紹，但該文只是對兩者的差異做一說明，顯然有所不足，因此，作者想在這篇文章中，以歷史發展的角度，有體系但較簡單地來做一來龍去脈的分析。

（一）liberal 的立場是什麼？

美國的liberal 是指如下的思想與立場，亦即：「積極承認國家的角色與任務的立場，例如國家應介入經濟活動，以實現國民的自由；國家應介入州的政治與教育，以守護人民的自由」。

基本上，民主黨是屬於liberal （左派），而共和黨是屬於保守（右派），但是美國的保守與liberal 的對立是有歷史的發展脈絡的，要了解其間的對立，必須先了解各自的立場是怎麼變遷的？而且假如我們要了解美國的liberal ，基本上要對《推動美國政治.經濟之原理》與《政治學的理論》有所了解。

（二）liberal 在美國政治上的意義

美國本來是「自由主義」（Liberalism）的國家，因為美國是由追求自由的人們所建立的國家，這些人們要與歐洲的「威權主義」與「保守主義」的傳統分手、訣別。因此，美國的左派與右派的對立基軸是站在「自由主義」（Liberalism ）這個共同基礎之上的彼此對立，這是美國所特有的政治現象。

（三）美國政治的特徵—保守與liberal 的差異

因此，美國政治的特徵是：

在自由主義這個大前提上，大家都是就經濟的權利與社會的權利，來追求自由的；

但是保守陣營的共和黨，希望國家盡量不要對於經濟、社會、宗教、州的行政等等加以介入，

而liberal 陣營的民主黨則是認為：在經濟、社會、宗教、州的行政等等的領域，如果有必要時，某種程度，要承認國家的介入。

（四）liberal 與保守的同時出現

liberal 與保守的對立很明確浮現出來是在1930年代的時候，當時，支持「大政府」之政策的人就自稱自己為liberal ，而對liberal 加以批判的人就變成是「保守」。

（五）liberal 與保守的區別

如果從更具體的政策內容來看的話，liberal 與保守的主要區別，大致上可做如下的區分：



製圖／張正修

但是以上所述只是極其粗略的分類，現實上，在左派、右派當中，因為時代不同，也會有種種的立場。大體上來說，這兩者的基本差異是：

liberal 認為國家假如不介入的話，會產生弱者，所以，為了守護自由與權利，國家的角色非常重要。

至於保守則認為國家如果介入的話，會產生沒有效率的政府組織，經濟活動會變得沒有效率，而過度的保護會產生依賴，所以國家的角色應是最小限度就好。

二、美國liberal 之發展史

liberal 是否從一開始就一直具有一貫的思想呢？或許有人會認為「有」，但並沒有這麼一回事。即使說是liberal ，也會因為時代不同而會有不同的主張，而對於保守陣營來說，這也是同樣的。

從大體的發展來看，1930年代是liberal 的誕生，1960年代是liberal 的全盛期，在1980年代，liberal 走下坡，從1990年代至現在，是liberal 的變化期。

大體來看，1930年代（liberal 的誕生）→1960年代（liberal 的全盛期）→1980年代（liberal 走下坡）→1990年代（是liberal 的變化期）→現在

以下，我們簡述其發展的過程：

（一）美國liberal 的起源

如同前面所述，美國政治的基本前提是「自由主義」（liberalism ），但在某一個時期，它就分枝而成為「保守」與「liberal」 。而分枝的契機就是1930年代所實施的新政（New Deal）。

1、新政的政策。1930年代，美國總統羅斯福為了使美國從景氣大蕭條（Great Depression ）當中站起來，他就實施了以大政府為基礎的各種政策，例如公共事業的實施、對於失業的大規模救助等等。

本來，自由放任（國家不介入經濟）是自由主義的基本立場，在新政之政策實施以後，「守住個人的自由與權利的立場」就被稱為是liberal 。

經過這種意義轉換之後的美國的自由主義，有時候就被稱為「新自由主義」（New Liberalism ）或社會自由主義（Social Liberalism ）。要注意的是，這個New Liberalism 與其後發展出來的Neo Liberalism 是不一樣的，這個New Liberalism 是由英國的葛林（Thomas Greene）所開始的。

2、因為liberal 的主張，就有人主張說：「不，這不是自由主義，國家不應該介入經濟活動」。這些人想要守護美國傳統的自由主義，在這種意義上，他們就被稱為「保守」。換句話說，在這個時代，「自由主義」就分為《liberal 》與《保守》。而在這樣的情況下所產生的liberal 的聯合就被稱為「新政聯合」。

（二）liberal 的全盛期

從1930年代以後至1960年代，liberal 變成是美國政治的主角。特別是1960年代可以說是liberal 的全盛期。

1、從1950年代至1960年代，以美國的黑人為中心的少數派（minority）為了追求自己的權利能夠受到保障，而所興起的運動就被稱為「公民權運動」。

因為在這個時代，美國仍殘留著與人種差別歧視與奴隸制沒有什麼不同的「隔離（Jim Crow）制度」。

2、詹森政權的liberal 政策

在1964年的美國總統選舉，民主黨的詹森當選，他就實施了矯正貧窮、人種不公平待遇等社會問題的政策。具體來說，

（1）他面對公民權運動，就通過了「公民權法」，以撤除人種差別的隔離制度。

（2）他實施高齡人口的醫療費補助（Medicare）

（3）他對於低所得者給與食物費用的補助（food stamp）

（4）他設置聯邦獎學金制度與給付獎學金制度

在詹森總統的時代，美國政府積極地介入到經濟•社會的領域，而實施了「保障個人自由與權利的大政府政策」。

特別，詹森總統所開始的優惠性差別待遇（affirmative action）之措施在改善少數者（minority ）的社會、經濟地位方面，是很有名的措施。

（三）liberal 走得過頭與保守的聯合

但是漸漸地，像這樣的liberal 的政策就被指出有過度走過頭的現象。沒有受到優惠待遇的白人與中間階層的一部分人就批判說：「有必要做到這種程度嗎？」

由於60年代的liberal 走過頭，所以批判這個現象的保守勢力就變得具有力量。至於保守的力量主要有四個部分：

1、Neocon（新保守主義）從liberal 的脫離

本來是屬於左派勢力的紐約的猶太知識分子就轉向而成為保守勢力。他們認為美國所以會陷入混亂的原因是在於《推動大政府政策的政治人物與官僚身上》；並認為liberal 是看輕美國的傳統與宗教、愛國心的勢力。而這個勢力的想法立場就被稱為是Neocon （新保守主義）。

2、宗教右派的抬頭

由於60年代的liberal 的政策是大大地脫離「聖經」的記載，於是被稱為是嚴格解讀聖經的「福音派」與「基督教基本教義派」就整合成為「宗教右派」。

3、自由至上主義（libertarianism）的形成

由於liberal 的政策有走過頭的現象，所以認為《應該把國家的任務極小化》或認為《沒有國家是比較好》的自由至上主義就在社會上具有其力量。

4、傳統主義

liberal 是以理想為基礎而要以此去改變社會。針對這樣的態度，想要守護美國自由主義之傳統的勢力就具有力量起來。

上述四股的勢力就漸漸聯合起來，而使得極其保守的雷根當選為美國總統，1980年代，liberal敗北，而保守勢力就來到全盛時期。

（四）保守主義對liberal 的批判

在這個時代，保守勢力對於liberal 的批判主要如下：

（1）liberal 是烏托邦主義

liberal 認為他們能夠用社會科學的想法去實現他們所描繪的世界，並將之加以計畫、付諸實施，但是保守派認為：這樣做的結果是讓社會的弱勢者產生依賴，而使他們無法自立。liberal 是過於期待能夠用科學去控制社會。

（2）優惠性措施產生了差別待遇

為了解消人種差別所採取的措施，例如優惠性差別待遇（affirmative action ），是對於黑人給與優惠待遇，但這同時使得與黑人重疊的階層（下階層與勞工階層）變成犧牲品。

（3）對於企業活動帶來壞的影響

「大的政府」對於大企業要求負擔重的稅金，但是使社會富裕起來的是：承擔風險而行動的企業家們。重的負擔就成為企業家精神的障礙，其結果就是：不會使經濟更加富有。

（五）1980年代：新自由主義（neo-liberalism ）的登場

由於保守聯合的力量與liberal 的弱化，1981年，具有相當保守性格的雷根就當選為總統。

1、雷根的保守主義

雷根所實施的政策就是新自由主義（Neo Liberalism ）政策。這個政策的主要內容是：

（1）將政府的角色、任務最小限度化

（2）透過管制鬆綁，以減少國家對企業活動的介入，

（3）減稅……等等。

雷根保守的政策不只限於經濟層面而已，雷根也追求「強大的美國」，他想要擴充軍事力量，以維持美國在國際社會的主導權。

換句話說，雷根政府在經濟上，是新自由主義（Neo Liberalism ），在軍事上，則是追求擴大的路線。



雷根，第40任美國總統。圖／擷自維基百科，公有領域

2、新自由主義（Neo Liberalism ）的登場

在這個保守主義的時代，對於保守加以批判，而從liberal 當中所出現的就是

「新自由主義」（Neo Liberalism ）。民主黨內部的中堅、年輕的團隊認為過去的liberal 面對長期問題之解決，不能夠提出有效的解決對策，於是他們對於過去的政策就重新加以審視、檢討。

（1）美國國內經濟的重建

舊來的liberal 是以「分配」為其主題，亦即，他們以社會的持續成長為基礎，而想要把持續擴大的餅加以分配，以用來拯救弱勢者。相對地，新自由主義所要處理的主題是：透過生產與成長，實現富裕。

他們因此而主張如下：

a、援助先端產業，

b、援助企業，以提高生產性，讓經濟活絡起來，

c、採取政策，促進儲蓄，推動企業投資（所謂供給面的經濟政策）從重視教育與勞資協調、重視共同體等方面來看，新自由主義和過去的liberal 是共同的，但是他們認為過去的liberal 的「大的政策」是沒有效率的，欠缺具體的觀點，其利益只偏向一部分的階層。

（2）軍事外交政策

在越南戰爭之後，liberal 對於軍事力量的擴大維持是採取消極的態度，但是在雷根政府之下，其所追求的是強大的美國，所以liberal 就沒什麼說服力。

而新自由主義則認為：擴大一定的軍事力是有必要的，但是不是沒有意義的去增加軍事預算，而是應該思考如何有效果的去確保美國的安全。

新自由主義在承認軍事力量的角色之後，就批判保守主義如下的立場：為了對抗蘇聯要無限地擁有軍事力量。

三、1990年代—現在：保守、liberal 對立之崩潰

於1980年代，在liberal 當中產生了新自由主義的思想，但是，在雷根的領導之下，政治上是確立了保守主義，而雷根政府是順著保守的主軸來實施政治，而這也成了既定的路線。

但是在冷戰終結之後，既有的保守.liberal 的對立主軸就走上崩潰，而這兩者就都被加以批判。

（一）柯林頓政權：liberal 的中間化

1、柯林頓政權（民主黨）很明顯地是偏向中間路線。

柯林頓政權與其說是從liberal 轉向而偏向保守，不如應該說他是具有《與舊來之對立主軸》不同的思想。

柯林頓的主要想法是：

（1）告別保守與liberal 的對立

（2）美國國民的生活排第一

（3）以國內經濟的再生為最優先

（4）為了保障安全，《經濟成長》以及《美國在經濟層面的領導》是很重要的。

過去的保守勢力或是liberal 都是認為軍事與經濟同等重要，或認為軍事應該優先，但是柯林頓則是：《經濟第一主義》、《要能確保安全，經濟是重要的》。

這和過去的保守、liberal 的差異是很明顯的。另外一點很不同的就是：因為冷戰的結束，真正意義的全球化就在美國的主導下開始。



比爾·柯林頓，第42任美國總統。圖／擷自維基百科，公有領域

2、歐巴馬政權

在柯林頓之後，小布希推行了保守政策，而其後的歐巴馬政權很明顯地是實施了iberal（這是比較靠近舊來的liberal ） 的政策。具體來說，

（1）醫療：通過法案，實施全民皆保險

（2）安全保障：採取國際協調的政策、對於軍事力的行使，採取消極政策、重視對話.外交，廢止核武器

（3）移民：主張改革制度，以承認移民的權利

（4）原住民：援助其生活

（5）同性婚姻：支持同性婚姻，承認同性戀者的權利

（6）墮胎：贊成

當我們觀看上述歐巴馬的政策時，其政策很明顯的是liberal ，其路線是「為了守護個人的自由與權利，國家應積極介入」的立場。

但是當保守與liberal 的對立漸漸淡化時，由於歐巴馬想要以靠近原本內容的

liberal 思想來推動政治，因此，就被保守勢力批判為「大政府的再臨」。結果，歐巴馬的政策有很多就不能實現。



巴拉克·歐巴馬，從2009年至2017年期間擔任第44任美國總統。圖／擷自維基百科，公有領域

3、川普政權

川普政權並非liberal ，照理說不應將之放在本文加以討論。但從川普的上台，我們可以看到liberal與保守對立的主軸其實有些仍然保持著，有些則產生了變化。

川普政權在對中國貿易乃至對外政策上是非常積極的，這一點似乎是與新保守主義一樣，但是他的思想是仍與新保守主義（neocon）不同的。

此外， 川普的支持者的核心是：

（1）美國的中產階級當中的下階層的人民、勞工

（2）白人男性

（3）地方的人

這些人是《對於既得利益階層•菁英（establishment）反彈》、《對移民以及對白人以外的移民的優惠措施感到憤怒》的人。

如果從保守、liberal 的觀點來看，川普並沒有具有一貫的政治思想，他常為了強化自己的支持基盤而有較為激烈的發言。



川普，美國第45任總統。圖／擷自白宮flickr

川普排斥移民，常有人種差別之發言，從這個角度來看，這看起來像是保守的，但是他為了幫勞工創造就業，而主張大政府式的公共事業，這部分也可以說是liberal。

從川普上任之後，我們可以看得出來，冷戰結束之後，美國帶領世界走上全球化，這促使了中國的崛起，改變了國際政治的版圖，也使得美國國內經濟結構面臨衝擊，這使原來的保守與liberal 的思想與主張都無法成為解決問題的手段，因此，川普雖然帶有保守的面貌，卻無法完全以舊有的保守主義來對之加以詮釋。顯然，我們可以說美國在時代的變遷之下，正在摸索一條新的道路要去超越保守、liberal 的舊有對立，而將其中適合美國之部分加以融入。也因為這緣故，川普的種種作為被稱為川普主義。

四、結語

從1930年代起，liberal 就展開了它的發展，這個發展也帶動了美國的發展。對於我們台灣人來說，美國人是很用心地在面對社會、經濟等的各種問題而深思解決對策，因而產生了各種的思想與立場，這是我們台灣人趕不上的地方，也是我們要學習的地方。本文僅是大略的介紹，對於在本篇文章當中，所談及的各種思想，尤其是保守派的思想，我們將陸續透過專欄加以介紹。此外，各位讀者對於像New Liberalism 與Neo Liberalism想做更深一層的了解時，可以參考作者的〈西洋政治思想與法思想史第三篇（上）—近現代政治思想〉、〈西洋政治思想與法思想史. 第三篇（中）—近現代政治思想〉。