美國三家大型零售商下架了中國科技監控製造商海康威視和大華旗下的產品，原因是這兩家中國廠商參與向中國政府提供監控技術，侵犯了在新疆的維吾爾族和其他少數民族的人權。

據美國科技媒體TechCrunch報導，大型家用電器和消費者電子產品零售商百思買（Best Buy）和建材與家居商品零售商家得寶（Home Depot）以及Lowes將不再銷售Lorex和Ezviz品牌的監控錄影頭。

Lorex是大華科技的子公司，而Ezviz是海康威視旗下的視頻監控錄影設備品牌。大華和海康威視均在2019年被列入美國商務部的實體清單，原因是它們參與了中國政府在新疆鎮壓維吾爾等少數民族的行動。被列入「實體名單」的包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局和其19個下屬機構，以及8家商業公司，包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、溢鑫科技和依圖科技。文件指出，「這些實體在中國對維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體實施鎮壓、大規模任意拘留和高科技監控的過程中涉及侵犯和踐踏人權的行為。」

《洛杉磯時報》今年早些時候的一篇報導詳細介紹了大華開發的人臉識別軟件如何能夠按維吾爾人的面部特徵進行識別並由此向執法部門推介。《紐約時報》2019年的一篇報導稱，海康威視的監控設備已被廣泛安裝在新疆的清真寺和拘留營。

拜登政府稱中國對新疆的侵犯人權行為是「種族滅絕」，並指責中國視頻監控設備製造廠商「在實施中國對維吾爾族人、哈薩克族人和其他穆斯林少數民族的鎮壓、大規模任意拘押和高科技監控行動中牽涉到侵犯人權和虐待行為。」



海康威視位於中國杭州的總部。圖／擷自維基共享資源

不過，美國政府對上述中國企業的製裁併未包括它們的子公司，比如大華旗下的Lorex和海康威視旗下的Ezviz，也不適用於聯邦政府以外的領域，消費者仍然可以廣泛自由地採購它們的產品。家得寶、Lowes和百思買分別下架了Lorex和Ezviz的視頻監控設備，但這些產品在沃爾瑪（Wal-Mart）、沃爾瑪旗下的山姆俱樂部（Sam's Club）和好市多（Costco）等大型零售商的網站上仍有販售。

家得寶通過電子郵件發給美國之音的聲明稱，「我們致力於維護採購的最高道德標準，當我們注意到有關情況時，我們立即停止了這些產品的銷售。」截至發稿時，百思買和Lowes沒有回复美國之音的採訪請求。

據美國監控設備行業網站IPVM報導，上週二在IPVM和Tech Crunch就Lorex的網絡安全和人權問題與家得寶和Lowe's聯繫後四天，這兩家大型零售商將Lorex的產品從其網站上撤下。百思買則表示，他們正在結束與Lorex的關係。

美國國務院今年3月發布的2020年度《國別人權報告》中明文指出新疆發生種族滅絕。報告說，中國政府「對維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族以及新疆其他穆斯林和少數民族進行大規模任意拘留。『中國人權捍衛者』組織稱，這些拘留相當於強迫失踪，因為家屬往往得不到關於拘留時間或地點的信息。」人權組織認為有超過一百萬的維吾爾人被關押在拘留營中，但中國政府一直否認這些指控。