漁業署於本月初在行政院農業委員會舉辦「漁業嘉年華國產漁產品年終感謝季暨新年度活動」發布記者會，本次活動集結10家產地產業團體推出逾20項有取得的驗證包含產銷履歷、QR Code、HACCP、ISO2200，或經ASC、BAP、清真國際認驗證…等等資格的魚產組合，參與的漁會及品牌業者包含：中華民國全國漁會、臺北魚市、凱亞良品、彰化區漁會、新竹縣竹北市水產養殖產銷班第一班、臺南市第一漁權會漁業生產合作社、彰化縣養殖協會、高雄市永安區漁會、新港區漁會、台南市養殖漁業發展協會。在漁業嘉年華年終感謝季活動期間，更有優惠組合包且全站免運費，活動即日起至12月31日止。

漁業署指出，漁業嘉年華線上購魚平臺成立以來，推出各檔期活動屢屢獲得消費者的肯定及好評，記者會更特別邀請凱亞良品及鰻魚基金會等兩家業者出席；凱亞良品代表鄭詠勳特助及鰻魚基金會執行長汪升甫皆不約而同表示，受到疫情影響，民眾居家自煮需求大增，透過漁業嘉年華活動不僅拓展通路增加漁民收益，也提供消費者一個購買優質國產水產品的管道。

本次活動亦同時邀請餐飲業者「樂活食堂」響應優質台灣漁產品入菜的活動，樂活食堂曾獲選為Uber eats十大午餐熱門餐廳之一，訴求以少油少鹽低脂的原形食物餐盒，提供上班族優質無負擔的餐飲。本次配合漁業署活動，採用營養高價值的台灣漁產食材入菜餐盒，不僅讓消費者補充優質蛋白質，亦能協助台灣漁民增加魚產內銷量。目前採用台灣漁產食材入菜的「樂活食堂」可於台北西門旗艦店、捷運中山站1號出口之捷客鮮餐車以及信義區國際貿易大樓一樓均可購買到。

(圖片說明：餐飲業者「樂活食堂」將台灣漁產入菜飯盒推出雙主菜加量不加價飯盒。)

此活動構想一推出便廣受消費者熱烈迴響，主辦單位決定募集全台有意願推廣台灣漁產品之餐飲業者加入共同響應。凡是有使用1種(含)以上台灣漁產食材的餐廳均可加入「我愛台灣魚：iFish」的活動。此推廣活動使用的食材皆與全台各地漁會及養殖青年合作，提供消費者小包裝、切片好、份量合乎一般小家庭的規格，提升國人在家料理魚產品的便利性。同時各地漁會的漁產品，擁有水產品溯源追蹤及產銷履歷標示，讓民眾動動手指便能清楚掌握產品的生產資訊狀況，讓消費者食的安心無虞、便利快速。

台灣養殖漁業具國際競爭力，最主要的四大養殖魚類：鯛魚、鱸魚、虱目魚、石斑，過去最主要外銷至中國、日本、泰國、美國…等國家，在2014年時，出口值約有19億美元。台灣漁業水產品的優異品質，連帶提升了國際市場的競爭力，除了外銷之外，也常被用來作為餐廳桌菜宴客使用，在一般消費者心目中算是難以取得的高貴菜餚。不過，隨著台灣養殖技術的進步以及透過加工廠的加以包裝改良後，現在想吃到這些魚再也不是件困難的事情。除了上述提及的四大養殖魚種之外，其他適合入菜餐飲的魚種包含鰻魚、文蛤、白蝦、魷魚圈、虱目魚皮、虱目魚丸、小卷…等。

(圖片說明：台灣漁民與魚塭。示意圖/鱸好家提供)

由於漁產品含有豐富的蛋白質及維生素D，且屬高蛋白低脂肉類，營養豐富，容易消化吸收。餐飲業者「樂活食堂」長期以來支持國產漁產品，並響應加入「我愛台灣魚：iFish」標章的活動構想，挑選對消費者有益的漁產食材入菜飯盒，推出升級雙主菜飯盒加量不加價的活動後，廣受消費者好評與喜愛，此外，店內很早就採用國產魚種食材，也推出國產魚團購的優惠活動，消費者可以直接在餐廳內掃描QRCODE線上直接下單後，回家就能收到產地直送魚產到家中。

「樂活食堂」執行長更進一步表示，加入本次推廣台灣漁產「我愛台灣魚：iFish」標章的活動後，有客人專程前來詢問與購買，也為餐廳帶來新客源。很樂見其他餐飲業者響應加入，幫助漁民也能提升餐廳能見度。因此，主辦單位決定延續此活動熱潮，於即日起開始廣召募集全台有使用1種(含)以上台灣漁產食材的餐廳加入「我愛台灣魚：iFish」標章的推廣，只要於2022/1/31前加入的餐飲業者，便能有機會參與明年度一整年的行銷活動曝光。

進一步瞭解我愛台灣魚：iFish標章，加入LINE@官方帳號：@826jfovl做詢問。

(圖片說明：漁業署張致盛署長與Uber eats十大午餐熱門餐廳「樂活食堂」合影。)