2020高雄過好年系列活動在南華商圈熱鬧展開，活動主題「美麗大港埔」揭示該區在高雄發展歷程的重要性。新春走逛高雄南華商圈，值得領略不一樣的文化底蘊。

南華觀光商圈昔稱『新興市仔』位在高雄捷運美麗島捷運站出口，享譽海內外的「光之穹頂」是旅人必訪景點，高雄捷運美麗島站為目前全世界最大的圓形車站，該站原本要取名的正是「大港埔」。

『新興市仔』南華路為商圈核心，也引領高雄商圈發展，早期高雄府會因應商圈發展設立自治條例即從此開始！

美麗島捷運站3號出口緊鄰高雄郵政總局與眾多金融機構。從美麗島捷運3號出口一走出來的是被稱高雄「天下第一局」的新興分局的所在。沒錯，不得不提這也是美麗島事件的所在。每到選舉，從中山路「美麗島雜誌高雄分社」到新興分局都是熱門被提及與舉辦紀念活動的所在，這一小段路很像美國獨立歷史的起點的波士頓「自由之路」( Freedom Trail)。

行腳走踏『大港埔』領略高雄商圈現代與傳統的融合蛻變外，走逛南華相較其他商圈有更多的不同，細心走訪會發現不論在大同路、南華路與球庭路口均會看見銀樓隱身其間，東坡巷內還有從民國30年供奉壽山宮的媽祖廟。

南華商圈深具歷史的傳統美食都很有「輩分」的與時尚平價的各式商品穿梭交會。走踏『大港埔』文化價值的元素，無所不在。隨著新住民尤其東南亞的加入台灣，商圈假日也會注入新住民元素，邀集東協特色攤位、異國市集等攤位展出，南華商圈現在也常見東南亞新住民的身影。當地知名皮鞋店家還透露，越南等新住民採買選購喜歡MIT。

南華商圈美味的知名店家如黑橋牌在高雄中山路的超大看板地標，順延著大同路前進，有傳承數十年美味的「老李排骨」常見海內外知名人士與老饕的身影；復橫路的「聰明鴨肉」遠近馳名；「博義師燒肉飯」被稱為燒肉始祖或如「意麵」與「愛玉冰」都已歷經二、三代的美味傳承。另值一提的是球庭路的「阿玉肉羹與碗裸」也大有名氣，惟營業到中午，要品嚐美味小吃要趁早！

南華商圈內有知名童裝或走休閒風衣物甚至大尺寸的孕婦裝與男裝；皮鞋也有新近在網路享有盛名的店家，常見新世代甚至每天幾乎均可見到不少新住民的身影，南華商圈的物品都很平價，新春搭著捷運到「光之穹頂」走逛南華商圈「挖寶」是不錯的選擇。

南華觀光商圈理事長楊福順祝福大家2020過好年，即日起至1月31日，於貼有配合「2020美麗大港埔-南華過好年」具識別的店家消費，憑發票或購買單據金額滿100元，即可獲摸彩券兌換券乙張，42吋品牌液晶螢幕、飯店住宿券、行動電源、藍芽耳機、咖啡耳掛包等多重好禮，歡迎採買、體驗商圈的年節氛圍。