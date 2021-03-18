法國政府拒絕接受中國的警告，強調法國參議院有權自由決定對外訪問的國家以及會見的對象。2018.4.30法國參議院友臺小組主席李察（左）曾帶領訪問團來台，由蔡英文總統接見。圖／擷自總統府flickr

法國政府拒絕接受中國的警告，強調法國參議院有權自由決定對外訪問的國家以及會見的對象。

法國外交部星期三做出如上表述。在此之前，中國駐法國使館就法國參議員即將對台灣進行的訪問提出了警告。

中國駐法國大使盧沙野今年2月份致函法國參議院友台小組（Taiwan Friendship Group）主席李察（Alain Richard），對今年夏天小組訪問台灣表示關切。盧沙野敦促不要舉行可能傷害法中關係的會晤。

信函說，「眾所周知，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方一貫堅決反對建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。」

法國媒體獲取了這份信的內容，並且有不同的報導顯示法國前國防部長李察接到這份信後感到的憤怒。李察之前以法國參議院友台小組主席的身份訪問過台灣。

中國駐法國使館因此在3月16日在網站上公佈了這封信，表示小組訪問台灣違背了一中原則，向台獨勢力發出錯誤的信號。信函要求法國參議院「尊重中方核心利益和重大關切，慎重妥善處理涉台問題，不與台灣當局進行任何形式的官方往來。」

法國外交部發言人星期三被要求對此做出回應時指出，法國是個三權分立的國家，「法國議會自由決定他們的旅行和他們的接觸對象。」

報導說，這不是法國政府第一次對中國駐法國大使盧沙野感到憤怒。法國外交部去年4月召見盧沙野，對中國駐法使館捍衛北京的疫情反應並批評西方處理疫情的帖文和推文表示抗議。