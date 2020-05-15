立法院日前舉行NCC新委員審查會，立委關心台灣寬頻公司的財務狀況，也有立委質詢準NCC主委：這家在海外上市的台灣有線電視集團，NCC管得到嗎？圖／擷自NCC記者會影片

國民黨掌權時代，為迴避審查，偷跑去新加坡上市的公司，民進黨執政叫得回來台灣審查嗎？

經營區在桃竹苗、台中的台灣寬頻有線電視集團「TBC」，最近頻頻上新聞，不只是在台灣和郭台銘名字連在一起，在新加坡則是有淡馬錫這種跨國企業當股東。立法院也有立委關心這家，在新加坡上市但在台灣經營的集團的未來，包括財務負債、海外現金增資、股權變動、是否回台灣審查等議題。

5月13日星期三，立法院舉行NCC新委員審查會，立委關心的問題很多，其中一項就是有線電視的發展，被提到多次的是台灣寬頻公司的財務狀況，譬如說它負債比例過高，財務狀況不好。還有立委質詢準NCC主委說，這家在海外上市的台灣有線電視集團，NCC管得到嗎？

原來，台灣寬頻公司是台灣的有線電視台，卻在102年悄悄跑去新加坡上市，台灣政府的經濟部投審會、NCC都是透過媒體報導才知道這件事，事後要求在台灣NCC接受審查。

海外掛牌引發國安疑慮

當時媒體報導，TBC赴新加坡掛牌之後，背後是否有中資，引發國安的漏洞?或者是有台灣其他的系統商買股，造成壟斷事實?另外，對於TBC新加坡的上層公司APTT在星國掛牌公開發行，究竟會不會影響對台灣寬頻股權結構的變化？有沒有違反有線廣播電視法23條的相關規定?當時國民黨政府的NCC，在審查七個多月後，勉強同意TBC在新加坡的上市計劃，但警告其他媒體下不為例，還要求TBC每季送股東名冊備查，同時提醒「有顯著的股權變動」，必須提出申請並獲得NCC許可。

周三，立法委員質疑TBC在新加坡的上市公司APTT，今年4月28日宣布現金增資交易的審核過程，有25%的股權比例變動，正在新加坡審查。NCC有掌握誰會去增資?有沒有中資在內?有沒有可能牽涉黨政軍條款的公司或企業正在投資?

NCC主委、副主委分別回答，他們有掌握這件消息，正在密切注意，也知道其中有淡馬錫等跨國公司投資。對要不要回台灣接受審查，官員沒有正面回答，但也沒有否認它的股權的確有大變動。

有在現場的資深記者說，這個問題很敏感，NCC不敢正面答覆。他解釋，因為TBC的投資者為外資麥格理，台灣電視圈都不陌生，它擁有相當豐沛的政商關係，還有雄厚的全球資金，所以才敢在102年的時候，在先斬後奏的情況下，跑去新加坡掛牌上市，吃定了當時國民黨政府。現在，不管是在台灣的TBC，或是在新加坡的上層公司APTT，都還有鴻海郭台銘、呂芳銘、新北市大豐有線電視等台灣大咖投資者，也不排除有其他台灣的富豪銀行家、有線電視媒體業者都在新加坡買了APTT股票。因此，有立委也透露，現在NCC很小心，會在遵守台灣法令、維護台灣法律尊嚴的前提下，謹慎審查TBC的案子。

股權變動有無違反法令？

TBC的經營區在台灣影響超過70萬戶消費者，這算不算顯著股權變動? 有沒有違反台灣的有線電視壟斷法令?我們的NCC要不要再來審查？

當時的媒體報導，APTT案早在2013年5月底就偷跑，先在新加坡發行信託憑證（IPO），經媒體披露後，NCC才針對APTT的股權架構變更進行審議。NCC發言人虞孝成表示，全案是在特殊情況下審核，NCC在2013年12月同意的主因，是APTT在發行信託憑證的投資協議書中，明訂不歡迎中資、政府資金及其它台灣禁止對象投資。一旦經信託管理人發現，APTT即有權要求投資者在一定期間內處置其所購股數，且在此期間內，也將停止該投資人行使如投票權利。若超過限定期間仍未處分股數，APTT有權代為處置，同時股權變動，須先報備。

NCC要求APTT須定期向新加坡證券交易管理單位申報投資人結構、股權變化，也必須同步向NCC報備。尤其當有「顯著的股權變動」，或IPO股權超過75％，得以在新加坡申請變更信託管理人時，也必須向NCC事先提出申請，獲得許可後，方可變更。

TBC代表股東提出的投資說明書中，承諾未來基金購買者，不得是台灣有線電視法中限制不可購買媒體的中資、黨政軍等相關限制對象。當股權有顯著的變動時，除了向新加坡主管機關報告說明外，也必須對NCC提出同等說明並獲得許可。

2020/4/28：經過7年，同樣5月，TBC在新加坡的上市公司APTT，又在進行現金增資交易的審核過程。他們在4月28日宣布，而且有25%的股權比例變動，現在新加坡審查。NCC曉得嗎?有掌握誰會去增資?有沒有中資在內?有沒有可能牽涉黨政軍條款的公司或企業正在投資?或是違反台灣的有線電視壟斷法令?TBC的經營區在台灣影響超過70萬戶消費者，這算不算顯著股權變動?我們的NCC要不要再來審查？

就在我們正在審查新的NCC委員的這一刻，新加坡的政府卻在審查我們的有線電視媒體股權變動案，但我們主管機關的態度?應不應該說清楚?

根據新加坡的股市資料：「TBC在新加坡的公司APTT，2020年4月28日宣布現金增資25%，發行價格新幣0.128元，總金額新幣4600萬元，大約等於台幣9.78億元，本月新加坡證券交易單位正在審查。

25%現金增資後，換算成新的股權比例為22.8%。其中大無畏全球佔14.4%9（目前2%）、鴻海呂芳銘信託管理公司0.6%（原0.5%）、蕭漢森6.1%（原0）、呂芳銘個人1.7（原0.3%），他們都簽了承諾書，優先認股本次增資案。本次增資案不用股東大會通過，僅董事會通過就可以，估計5-6月會通過新加坡的政府審查。

將來若有人要購買台灣TBC，必須出席股東大會的股東50%同意、董事會同意。也就是說現金增資後擁有22.8%的大股東集團已經實質控管TBC，應該是顯著的股權變動。」