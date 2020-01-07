交通部長林佳龍今（7）日表示，民航局已將遠航廢照的建議公文提報交通部，相關程序正嚴謹處理中。圖／取自遠東航空粉專（資料照）

遠東航空去年12月13日起無預警停飛，上千員工12月份薪水也未如期發出；交通部長林佳龍今（7）日表示，民航局已將遠航廢照的建議公文提報交通部，相關程序正嚴謹處理中。

遠航去年無預警停飛後，民航局發出廢止民用航空運輸許可處分書，遠航在5天內提出陳述意見，但迄今近3個星期，民航局僅以「審酌中」回應，外界揣測是否與2020總統大選有關。

林佳龍今天受訪時強調，沒有任何時間、政治考量，一切依法行政，飛安是最高原則，也是最起碼的要求。

林佳龍說明，民航局依據民航法，已將廢止遠航廢照的處分建議案送到交通部，交部部航政司、法規會正審慎處理中，之所以要請民航局提補充資料，是因遠航指無預警停飛是烏龍、搞錯了，但有停飛事實，這不是主觀問題而是客觀事實認定，交通部請民航局以主管機關身分補充說明。

他說，遠航事後處理態度、能力也讓民航局擔憂，復飛與否，這涉及飛安標準，也涉及依法行政程序，希望程序更為周延。

至於遠航未能發去年12月薪資，林佳龍說，薪資發不出來，證明遠航再次跳票，呼籲遠航誠實面對，一定要以員工的權益為最優先的考量。

針對有外商評估投資一事，林佳龍回應，投資跟財務只是一部份問題，遠航無預警停飛，涉及依法廢照問題，至於資金來源，遠航說了很多次，會請民航局加以了解，不過這跟廢證與否是兩回事，希望程序進行嚴謹周延。