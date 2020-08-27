823當天，小英飛到金門，參加八二三炮戰62年追思紀念會，美國在臺協會處長酈英傑也罕見出席，這個行動立即打臉老馬哥，台灣有難，美國不會馳援的說法。

美台關係將近200年

二戰後，美國圍堵紅色擴張，保衛金馬台澎，美國軍人在台海有一百多人死亡，事實上，美台關係歷史比想像更久遠，早在1867年，美國商船「羅發號」在墾丁遭遇船難，船長和夫人被殺，美國政府發動一次「福爾摩沙遠征」，可惜遇到大暑，熱氣逼人，沒有成功，後來林肯總統派了李先得將軍，到台灣和原住民頭目卓柜篤談判，總算成功要回船長首級和遺物。1869年，李先得又到台灣，為了防止日後同樣悲劇發生，因此和卓柜篤簽訂協議，這是美台第一份國際合約。李先得認為台灣戰略地位重要，曾經建議美國拿下台灣，卻被國務院拒絕，後來轉而向日本建議，間接促成台灣割讓。

台灣是寶地，美國、日本心靈相通，大清國卻後知後覺，埋下今天台灣的命運，這是後話。

今天，保衛金馬台澎的另一支軍隊日軍，也就被刻意忽略了，因為這幾位日軍是真正影武者，存在歷史暗黑角落。

尤其是1949年「古寧頭大捷」，這場戰役，把已經潰敗的國府軍隊，重振信心，領導這次戰役的人，就是日軍將領「根本博」。

台灣一堆所謂「恨日派」，不想提起這件往事，因為，歷史真相是日軍領導國軍打勝仗，對國民黨臉面無光。

本文所說的在台日軍，就是「白團」。「白團」是戰後蔣介石逃避美軍耳目，引進台灣的軍事顧問團，留日的蔣介石一直對日本軍人情有獨鍾，這種情感投射可以理解，因為他對軍事的認知完全來自日本，而這個團體的領導富田直亮，被稱為軍事天才，化名「白鴻亮」，所以稱為「白團」，白鴻亮抵台後，根本博才離開台灣，回到日本，根本博在台灣三年，蔣介石提供林森北路一棟日本宿舍給他居住，並配給一位台籍傳令兵。

1949年，回到日本的根本博，見到一位到訪的台灣人，他告訴根本博，台灣狀況危急，蔣介石想要見他，於是，根本博假裝出門釣魚，開始邀集過去的部下，搭乘火車在延岡港集合，偽裝要出港釣魚，出海後，搭上一艘台灣派來的漁船「捷信號」，最後來到基隆港，根本博偷渡進入台灣的方法，也相當有趣，在日本作家門田隆將所寫的《為義捐命》一書中說，「根本博抱著報恩的心情來到台灣，當時台灣等於被拋棄，礙於戰敗國身分，所以必須避開美軍的耳目，無法光明正大」。

根本博在1944年擔任過日軍華北軍區司令，這時候已經是戰爭晚期，沒有多久，日本戰敗，根本博統領華北35萬日軍和45萬日本僑民，為了安全撤回關內，努力抵抗俄軍和共軍的攻擊，最終安全退到長城之內，並且在紫禁城向國軍投降，受到蔣介石很大禮遇，在國府協助下，根本博安全把日軍和日僑送回本土，根本博並沒有被冠上戰犯名稱，因此對蔣介石相當感激，聽到蔣介石有事相邀，立即義不容辭，招集舊部屬，偷渡進入台灣。

1949年5月，蔣介石見到根本博，立即授給他中將頭銜，化名林保源，擔任金馬防衛顧問，並且飛抵金門，開始戰地規劃，根本博判斷渡海的共軍，會利用古寧頭海灘搶灘，果然判斷神準，根本博並下令開挖岩洞，仿效日軍在沖繩島的防衛方式，後來，證明有效，九年後的八二三炮戰，岩洞保衛金門免於淪陷。

1949年10月25日，解放軍數百艘機帆船齊發，本來，國軍的戰略是海中擊潰，但是，根本博改變戰略，讓共軍上岸，誘敵深入，然後燒掉船隻，截斷共軍後路，果然，戰略成功，殲滅共軍四千多人，俘虜五千多人，被稱為古寧頭大捷，這是國軍從徐蚌會戰後，第一次勝利，對國軍士氣大為提升，可以說根本博功勞不小。古寧頭戰役之後，根本博飛往舟山群島，協助湯恩伯，進行舟山撤退，三年後回到日本，但是，多數台灣人不知道這位日本影武者。



根本博是古寧頭大捷的功臣。圖／擷自維基百科，公有領域

白團是保台影武者

九年後八二三炮戰的顧問，改為「白團」的富田直亮擔任，823戰役之後，「白團」的任務就是協助解蔣介石，擬定反攻大陸的「光計畫」。一直到1971年，中華民國被逼退出聯合國，美國監控之下，反攻大陸的計畫無法執行，1972年，白團解散，富田直亮晉升上將，也回到日本，不久後死亡，日軍在台灣的軍事顧問長達21年，終告結束。

美中日台的四角關係，歷史上恩怨糾纏，無以明說，台灣的很多「恨日派」，只知道日本侵華歷史，卻忘了日軍保台歷史，沒有金門砲戰和古寧頭大捷，在當年美國棄台氛圍之下，台灣被中共赤化的可能性很高，紀念古寧頭大捷和823砲戰，不要把日軍忘了。

「白團」在台灣行事低調，少有人知，但是，回到日本後，仍然掀起風波，日本共產黨參議員細川嘉六在國會提出質詢，為何退伍日軍跑到台灣協助國民黨軍隊打仗，「白團」的真面目也因此在日本曝光。

根本博後來接受訪問時說，白團成立時候，蔣介是希望由根本博領導，但是，根本博認為，「富田直亮和他不屬於同一軍隊派系，未來很難指揮，所以選擇離開」。

日本媒體稱呼這批保台軍隊為「台灣義勇軍」。