隨著12月18日逼近,公投再次成灣台灣人人談論的話題。公民投票(referendum),俗稱公投,或稱複決、全民公決,由整個國家或者地區的全體人民投票決定重大議題,例如選擇一個國家元首或政府,是否與他國結盟組成邦聯、聯邦或併入另一個國家,決定國家政策的制定與修改或廢除等等。在台灣施行的公民投票法,是一部以中華民國憲法為藍圖的法律。蔡同榮於1990年創立「公民投票促進會」,旨在推動台灣立法保障公民的直接民主權力,最初以台灣進入聯合國為主題;他也因致力於促進公投立法,而被稱為「蔡公投」或「台灣公投之父」。

2003年初,民進黨提出通過公投來解決核四相關問題。7月,立法院召開臨時會議討論公投法草案,11月27日,立法院210名立委表決通過;12月31日,由當時總統陳水扁簽字公布「公民投票法」,於2004年1月2日生效。2017年12月12日,立法院通過修正該法部分條文,將憲法修正案之複決、及領土變更案之複決,合稱「依憲法之複決案」,並限制只能由立法院提出。2019年6月18日,立法院通過修正該法部分條文,新增公民投票日,使公投與大選脫鉤。自中華民國110年起,每兩年舉行一次公投;定八月第四個星期六為公民投票日,為應放假日。

台灣截至目前,共舉辦過3次全國性公投共計16案,前兩次分別於2004年(二案)與2008年(四案),都因投票率未達50%門檻而全數夭折。2017年修法時,把投票率降低為25%;故而2018年(十案),在十案公投中有七案過關。依最新版本公投法,今年公投應於8月第四個星期六,即8月28日舉行,但由於武漢肺炎疫情影響,遂於7月2日宣布,延期至12月18日舉行。

今年公投計有:第17案「重啟核四」、第18案「反萊豬」、第19案「公投綁大選」及第20案「三接遷建」等,包括環保、經濟、能源、民主四大議題,將於12月18日上午8點至下午4點進行投票。公投法於2017年修法剔除領土變更案後,徒淪為政黨鬥爭的把戲,實在沒啥看頭。但今年公投,因涉及台灣或許有可能,淪為中國附屬的經濟領域,故而引起美日等國際社會的關注。現在讓我們逐條,來探索提案的攻防論戰。

第17案「重啟核四」、 環安

公投主文:您是否同意核四啟封、商轉發電?

提案人:黃士修(無黨籍)

攻、主張同意論點:供電

1. 2018年「以核養綠」公投通過,全國多數民意否決蔡政府的非核家園政策。

2.「核廢料無法處理、核四重啟需6年」論述為假議題,核廢料有97%仍是可利用能源,僅需2至3年即可商轉。

3.核四地質區並未發現活動斷層,不需擔心地震。

防、主張不同意論點:核安

1.核四封存是台灣社會的多數共識。

2.核廢料存放問題無解。

3.核四當年團隊已解散、建照過期,生產機器的廠商也已停產,重啟期程未知。

4.地質條件疑慮,經濟部2013年的四地質調查安全評估報告指出核四廠蓋在地震帶上。

第18案「反萊豬」、 經濟

公投主文:你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品?

提案人:林為洲(國民黨)

攻、主張同意論點:食安

1.毒物學角度來看,人體攝食過量的萊劑會造成心悸、嘔吐、頭暈、血壓升高等症狀。

2.國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其他肉品,萊劑雖有國際標準,但未必適用於國人。

3.政府邊境抽檢率低,全面標示又耗費大量人力成本。

4.國民健康不能成為特定國家利益交易籌碼。

防、主張不同意論點:協議

1. 基於科學證據,全球已有101個國家開放含有萊劑豬肉進口

2. 美豬進口是國家經貿布局一環,基於平等互惠,台灣不可能自外於國際標準,也不可能自己商品賣出去,卻拒絕別人商品進來。

3.進口豬肉資訊公開透明,萊豬流向全程追蹤。

4.比照牛肉規定清楚標示豬肉原產地。

第19案「公投綁大選」

公投主文:你是否同意公民投票案公告成立後半年內,若該期間內遇有全國性選舉時,在符合公民投票法規定之情形下,公民投票應與該選舉同日舉行?

提案人:江啟臣(國民黨)

攻、主張同意論點:投票率

1.提高投票率。現行的「專設公投日」法規會降低投票意願,投票率過低,公投結果缺乏代表性,亦不符民主正當性。

2.大幅降低行政成本、促進多元討論。

防、主張不同意論點:重議題

1.2018年大選綁公投就已造成選務混亂,勿再重蹈覆轍。

第20案「三接遷建」

公投主文:您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域?

提案人:潘忠政(無黨籍)

攻、主張同意論點:護藻礁

1.桃園藻礁擁有全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系,三接將永久破壞生態。

2.基於藻礁保育、能源轉型、氣候變遷、文化保存、公共安全、國防安全、國際形象、法治落實、深化民主共9個理由,訴求公投搶救藻礁。

防、主張不同意論點:護能源

1. 三接是減少空污、均衡南北發電的重要建設。

2. 為落實藻礁保育,政府大幅縮減開發規模,今年也進一步提出再外推方案。



2021.12.18將舉行四大議題的公投。示意圖/擷自公視新聞影片,民報合成

四個公投案,都是針對台灣目前執政民進黨,國家營運政策的批評與不滿。核四自2014年4月28日,封存至今已愈七年,電廠設備已呈爛尾樓狀態。若要重新運轉,確實存在許多維安考量;更何況核廢料存放,至今無解。再加上,要耗費天文數字的重啟費用,實在令人無法接受。公投綁大選,原本用意是提高投票率、節省行政開銷;但2018年公投告訴我們,選民只專注選舉,無暇分心去充分瞭解議題本質,以致造成選務混亂,所以目前仍不宜公投綁大選。三接珍愛藻礁,是一個生態環境與能源配置,各說各話的議題;保育團體堅持要離岸5公里,政府說早就繞過藻礁區離,而且還外推1.2公里,即可減煤、減碳、避空污避開藻礁,還可穩定供電,當然不能同意遷建。

「反萊豬」是這次公投,最具關鍵的爭議選項。提案以保障人民食安,冠冕堂皇理由為藉口;骨子裡卻大幹內神通外鬼,扯台灣後腿的勾當。提案人把萊豬隱喻成毒豬,更是用心狠毒。所謂萊豬即含瘦肉精萊克多巴胺(Ractopamine)豬肉,是屬於國際合法肉品、也是正規肉品市場的選項之一。台灣整體豬肉市場9成由國產供應,進口豬肉只佔1成,在所有進口國中,美國排名第三,是在加拿大、西班牙之後,約佔13%,其中含瘦肉精肉品有22%,佔台灣整體豬肉市場的0.286%。進口萊豬是衡量台灣是否願意接軌國際的準繩,也是重啟台美間TIFA、BTA、FTA等所有雙邊貿易協議的必經之路。但現在卻被人不實指控為從美國進口毒豬,是美國黑心要毒害台灣人民,其居心悱惻、動機惡毒、真是令人髮指、令人痛心。

在武漢疫情仍方興未艾之際,美國一如往日力挺台灣參與國際;此刻可說是台美關係最為密切的時候,但由國民黨立委林為洲所發起的「反萊豬公投」,卻適時地想嚴重打擊台美關係的正常發展,怎不叫人憂心呢?台灣與世界接軌走入國際市場,自然就要接納所有符合國際規格的食品,不能像中國ㄧ樣動不動就以「大洋臀紋粉蚧」(介殼)蟲為藉口,來抵制台灣農產品,如釋迦、鳳梨、蓮霧等。國際貿易、國與國之間的雙邊互惠、商業往來,都必須遵守協議。台灣萬萬不能學中國,以萊豬為藉口,來打擊、破壞台美之間,多年來所辛苦建立的友好關係。

海外有一群長年居住美國的台僑,其子女兒孫們也都長大成人,他們吃了四、五十年的美豬美牛,個個都是身強體壯,從沒聽人提出瘦肉精「萊豬」的問題,因為美國食品檢驗有極其嚴格的把關,來確保食品衛生與食用安全。想不到林為洲立委,在中國高致命率(幾乎100%)非洲豬瘟入侵時,不曾呼籲替台灣人民食安把關。而今,卻拿符合國際食安規格的瘦肉精,來打擊台美貿易協定,其舔共反美之居心昭然若揭、我們斷然無法接受。

台灣有些朋友熱衷於法理研究,不屑參與台灣任何選舉或公投,高呼鄉親們不要去投票。但請不要忘了任何美國在位總統對台立場,就是代表美國的對台政策。拜登曾於2021年11月16日在新罕布夏州,接受媒體訪問時說:「是的,我們非常明確地表明支持台灣法Yes, We made very clear we support the Taiwan Act and that’s it。它是獨立的,由它自己做決定。It’s independent. It makes its own decisions. 我們不鼓勵獨立,但鼓勵他們完全按照台灣法的要求去做。這正是我們所在做的,讓他們自己決定。We are not encouraging independence. We’re encouraging that they do exactly what the Taiwan act requires. That’s what we’re doing. Let them make up their mind. 我們根本不會改變我們的政策,我說他們必須做出決定——他們,台灣,而不是我們。We’re not going to change our policy at all, I said that they have to decide — they, Taiwan, not us.」

原則上美國是承認,由台灣人民以民主方式選出的政府,來代表台灣。台灣目前雖仍自稱中華民國,但美國是不承認中華民國;美國原只認它為台灣治理當局,現已提升承認為台灣民選的政府。民進黨政府雖然不盡人意,但如果把目前在台灣執政的治權,拱手讓給親共舔共的其他政黨,那才真是連笑都笑不出來、欲哭無淚呢!在中國人民根本沒有言論自由,無權決定他們自己的未來;台灣人當要知珍惜,這個國際矚目的公投;到底我們是要選擇民主,或是投共所好來反美呢?

台灣是我們共同的家園,美國、日本是咱死忠兼換帖盟友。我們必須珍惜友誼坦誠交往,互助互惠合作,攜手共同協防。美豬不是台灣豬肉市場唯一選擇,卻是衡量台灣開放市場的依據。所謂反萊豬乃是假食安之名,行大辣辣反美、反民主,進而遂行其親共媚共的勾當。美國雖然不是CPTPP成員,卻是台灣要參與國際的導護。目前除了中國、歐盟及俄國外,大多數國家及所有CPTPP成員都已開放進口萊豬,而台灣卻有人要我們反萊豬。讓我們用行動來展示決心和意志,向反美豬、親中仇美者說不!向反萊豬者說不。咱絕不能同意違反接軌世界的公投,堅決反對「公投第18案」,請您務必投下「不同意」票。

公投是公民社會,參與國際的必經之道。目前在台灣人民所擁有的公投法,是經過層層限制,只針對政府施政複決的公民權力,是一種鳥籠公投。它沒有創制提案、無法讓人民,針對自己國家的主權、領土、國號、國旗、國歌等重大議題進行公投;只淪為有心人策動下,假藉食安大搞親中勾當的促統把戲,來扼殺台灣接軌國際之重要契機。其實台灣日後想要住民自決,最終是需要經由人民公投的手續來完成,那當然就必須要完全充分了解熟悉公民投票的運作。過去在親中勢力操盤掌控下的立法院,台灣人民無法表達真正的民意。希望經這次公投攻防對陣的操練,能讓台灣人民熟悉公投法的意涵和運作。相信美國和國際社會,此刻都張大眼睛,在關注台灣這次公投;看看台灣是否已準備好,要如何自我定位。台灣公投、接軌國際、走入世界;台灣人您,絕對不能漏氣。請務必慎重、投下您那神聖關鍵的一票。