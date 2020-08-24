最近於8月18日，「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」揭牌儀式，因為沒有「中華民國」，致使中國國民黨跳腳地説：「難道『中華民國』是贅字嗎？」，而蔡總統在FB回應中國國民黨說：「強調『中華民國』絕對不會是贅字，外交的目的就是要把『中華民國台灣』帶到國際」。

對於蔡總統的回應，我們真是一頭霧水，為什麼一定要將「台灣」套牢在「中華民國」「Republic of China」(其實是「中國共和國」）之下，況且眾所週知的國際事實是：「中華民國」已經於1949年被中國共產黨擊敗消滅了，爾後聯合國大會於1971年10月25日通過了2758決議文：正式宣布「中華民國」在聯合國的所有權益與安理會席位由「中華人民共和國」即「中國」完全合法取代！而在世界上，除了在「台灣」之外，都認識並稱呼「台灣」為「台灣」，那麼「中華民國台灣」要如何將「台灣」帶到國際？這只會在國際上，被誤認為「台灣」是在「中國」之下甚至是其一部分的疑惑與糾纏！更可能讓「台灣」無端捲入「中國」病毒所造成世界浩劫及「反中抗中」的漩渦裡！這不只是自取其辱、自尋短見，這簡直是「天作孽猶可違，自作孽不可活」啊！

「中華民國」幽靈附身「台灣」

的確「中華民國」現在仍然附身在「台灣」的幽靈惡魔，甚至是精神上虛浮的外套，但穿起來仍然讓這些「台灣」政治人物或政客們精神抖擻，也是「權力」的護身符，而蔡總統及民進黨政府現在還是維持「中華民國」的現狀，似乎只想保住並享受權利，或是在慢慢耐心地等待時機，尋找「復活」的神藥，來日反共復「國」，妄想「中華民國」再生並統一「中國」嗎？那麼「台灣」還得繼續好好地唱著「中華民國」頌（爽）喔！還要把「台灣」人民，帶入「青海的草源、喜瑪拉雅山」那遙遠的異鄉，看著那「長江黃河的水不斷」，直到永遠嗎？我們不禁要問：究竟到何時？台灣人民才可以真正的徜徉享受在「玉山、濁水溪、淡水河、蘭陽溪」的自己家園𥚃，及自由自主地生活在自己真實的「台灣」國家呢？

而台灣人民難道不在乎「中華民國台灣」的稱呼嗎？甚至有一些台灣人民會認為：別人怎麼看怎麼想，不是很重要，只要我們心中有「台灣」，我們只要好好過日子，過得舒服，要吃要喝，樣樣都有，如此心滿意足很快樂啊！我們又民主、又自由、又幸福耶！不要杞人憂天，更不要有什麼好抱怨的呢？

台灣人民也要好好地思考：就如同囘歸「中國」之前的香港，是亞太的金融中心，香港人不也是在享受自由自在、富裕繁榮、吃喝歡樂、燈紅酒綠，享盡心滿意足、物質財富嗎？



8月10日香港壹傳媒黎智英等9人涉勾結外國勢力被捕。圖／擷自立場新聞臉書

香港噩運值得台灣警惕

遺憾的是，香港在去年的「送中」條例，及最近「國安法」的通過，沒多久，於8月10日香港壹傳媒黎智英等9人涉勾結外國勢力被捕， 數百警員進入壹傳媒大樓搜證，試圖製造「白色恐怖」，以恐嚇愛自由的香港人民，如今「一國兩制」已經徹底瓦解，自制或主權喪失了，「自由民主」、「美夢財富」也會相繼流失，至今才回歸中國23年，卻讓這一代的香港人，被中國任憑宰割，彷彿置身在惡夢牢獄裡，身不由己，痛苦掙扎！

的確是，沒有了「主權」，也就沒有了「自由」，「自由」就像空氣，當你擁有了它，你會呼吸自如，一旦你失去了它，你將感覺窒息，面臨生死的危機，你才會更加珍惜「自由」的可貴，只是惟恐太晚了！

看到了香港現在的惡夢景象，「台灣」應該趕快脫掉那與「中國」死纏的「中華民國」幽靈外衣，好好地爭取「台灣」的自主獨立，穿上屬於自己「台灣」清新自由的美麗衣服，不要只求眼前自滿自足的幸福，否則下一代的「惡夢」難保不會來臨？香港眼前活生生的例子，難道還無法喚醒蔡總統、民進黨、中國國民黨、民眾黨及所有台灣人民嗎？