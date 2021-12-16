洪秀柱一直將「蔡英文爲何要把自己的論文封存30年」掛在嘴裡，事實上「封存論文」，非「論文門」要害。圖／擷自洪秀柱FB

兩冬來愈來愈濟赤藍民眾，徛出來支持彭文正教授追究「論文門」真相。怹中間真濟人代先真可能是出自，既定反本土民進黨意識的動機。總是，在經過一段期間的關心和瞭解，怹發現蔡英文詐騙學位的事證是明確無法度狡辯的，因為按呢，怹歡喜自己是徛在正確有理氣閣有正義這邊，嘛自然真佩服台灣人彭文正堅持正義的立場和勇氣。

赤藍權貴原本是假無看著「論文門」，恬恬藏在門後偷看老熱，希望藉著黨國之女蔡英文濫權硬拗硬騙敗壞民主法治，掩蓋「論文門」真相，予蔡英文踏入現在這種無退路的死巷。蔡英文是勾結赤藍權貴詐騙學位竄升，赤藍權貴中間一定持有真濟伊的黑資料。赤藍人張亞中在支那黨主席選舉前喧染的「蔡英文是國安問題」，其實是台灣民族的生存安全問題：蔡英文必須替赤藍權貴堅守外來非法的假「支那民國」民族壓迫體制，削弱台灣人追求台灣獨立的意識和意志，以及繼續將台灣的國防和國安，交由基本上無可靠的赤藍勢力控制。

2018的高雄市長選舉，草包仔赤藍人韓國瑜會當掀起驚人的熱潮，是赤藍群眾對赤藍權貴的反感以及中下層台灣人群眾對民進黨執政的反感，合流所造成。彭文正在「論文門」的用心，啟發並帶動了赤藍群眾的是非辯證思想和行為，赤藍權貴當中有人顯然已經意識著，怹若繼續「只拍蒼蠅不打老虎」，貪圖勾結蔡英文得來的利益，有可能喪失基本盤的支持群眾。所以，咱看著前支那黨主席洪秀柱跳出來質疑「論文門」，其言論卻較像是為著應付赤藍基本群眾的催逼。

赤藍權貴洪秀柱原本著是素質無好，無認真先瞭解伊想要介入的事物現況。在「中時新聞網」談「論文門」，著先升起意識形態的旗仔，提醒赤藍群眾講：彭文正和咱赤藍族群是徛無仝的政治立場耶。然後，一直將「蔡英文爲何要把自己的論文封存30年」掛在嘴裡，自己抓準嘿是撕破「論文門」騙局的關鍵。

其實，蔡英文早在2019中旬和下旬，著濫權分別在LSE婦女圖書館和台灣國家圖書館，置一本拖屎連黑白逗的筆記，公開欺騙台灣社會講嘿著是伊的博士論文。倫敦大學為著維護校譽，對獨立媒體人Michael Richardson的資訊請求，正式向英國資訊委員會（ICO）確認，彼本忽然出現的所謂蔡英文的「博士論文」，呣是會當被接受的博士論文，LSE婦女圖書館嘛無願意無辜做蔡英文詐騙集團的車手，無閣展示蔡英文彼本假論文。所以，所謂「蔡英文封存論文」，早著呣是拆「論文門」騙局的要害。

蔡英文根本是提祙出博士論文，呣是封存博士論文。蔡英文是封鎖和竄改可能暴露伊過去的欺騙行徑的資訊。洪秀柱為著挽回赤藍群眾支持無能的赤藍權貴階層，黑白用無準確的「論文封存」，來展示自己有公開質疑蔡英文的誠信問題。結果，顛倒是予惡質的蔡英文詐騙集團，有機會玩弄「論文早著置在國家圖書館」來偏離主題，誤導台灣社會陷入無聊無意義的「論文咁有封存」的爭執。