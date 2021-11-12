北京利用兩岸兩個清華大學交流途徑搞滲透，挖台灣高級科技人才。示意圖／擷自台灣清華大學（上）及北京清華大學（下）網站，民報合成

1949年以後，兩個中國雖然互不隸屬，但是，為了向國際宣傳誰才是「正港」中國，中台之間機構名稱撞衫頻傳，卻也造成國際至今搞不懂的迷糊仗，如今陷入中國泥沼的台灣，想要恢復本來真面目，才知道阻礙不少，或許這篇文章可以給撞衫機構啟示：改名為上策。

老蔣跑路到台灣，最厲害的就是人跑，機構也帶著跑，從南京政府到大學校，中研院到故宮，對跑路政府來說，就算是河山壯麗，卻也搬不走，只能寄名於台灣馬路，1971年前，美國背後撐腰，台灣假扮中國四處招搖，1971年後，正港中國來了，也出現雪崩斷交後遺症，很多打著中國名稱的海外財產，被老共輕鬆接收，尤其是斷交的流亡政府外館財產，淪為中共財產，韓國、日本把舊中國財產交給老共，至今還是政府心頭痛，這下子老蔣才知道問題嚴重，從此外匯只能放在私人帳號，以免被老共沒收。

因此，中台兩國機構撞衫之事頻傳，其中涉及國格問題，也涉及財產，有個笑話說，在台灣路牌上可以找到全中國，而中國各地卻充斥解放路。

只有撞衫還是小問題，中台開放交流，問題就來了，在老共眼下，交流就是滲透，尤其是台灣到處有中國，很多大學還和中國同名，剛好可以稱兄道弟，於是祖庭統戰層出不窮，故宮祖庭在北京，就算改名也改不了歷史事實，台灣故宮文物來自北京故宮，還有更多大學，名稱也經常強碰，例如清華、中山、交通、暨南、師範、輔仁，兩邊都有同名大學，老共利用大學同名，剛好有利滲透，剛爆發的清大事件就是這回事，所謂兩個清華大學文化交流是假，老共搞滲透，挖高級科技人才是真，根據統計：中國急缺六十萬名半導體人才。

中共藉民間團體名義滲透台灣

清大事件爆發，教育部才發公文要徹查各院校，既然如此，又何必當初開門迎敵呢？老共打著民間團體機構來台，後面黑手就是共產黨，這已經不是秘密。

中台交流一開始，學校和宮廟首當其衝，統促黨更坦承各地宮廟都有紅色人馬，彰化還曾發生崇拜毛澤東，升五星旗的宮廟奇聞，台灣的政客配合老共統戰，也開始在宮廟上動腦筋，尤其是信徒最多的媽祖崇拜、佛陀崇拜、關公崇拜，武漢病毒肆虐前，這些懷抱造神木偶，成羣結隊，出入中國機場，可以說隨時可見。

老共透過宣傳，把神祇宮廟祖籍說成中國神，掩蓋中共本身就是無神論，老共沒有把這些鬼神廟宇拆掉，說白了，目的就是假藉宗教交流在台灣搞統戰，這些統戰通常會藉由神祇生日，每年盛大開鑼，老共也藉著修廟為理由，向台灣信徒吸金，今天，被視為媽祖祖庭的湄州媽祖廟，金碧輝煌，這些錢幾乎來自台灣，最近因為台中二區立委補選，被揭露的鎮瀾宮香火錢去向，只要檢調願意徹查，就可以知道：台灣媽祖信徒在中國宮廟統戰花了多少錢。

台灣信徒花大錢在中國蓋廟，中共卻對台灣人每天戰機騷擾，喊殺喊打，中國對台灣的惡意建立在台灣人的慈悲上，請問傻瓜是誰？

教育部要各大學徹查，是否被老共滲透，還不如重新檢視中台交流現狀，別再開門迎敵了，換句話說：「台灣關門打掃的時間到了」！



作者指出，台灣信徒花大錢在中國蓋廟，中共卻對台灣人每天戰機騷擾，喊殺喊打，中國對台灣的惡意建立在台灣人的慈悲上。示意圖為得到台灣信眾大力捐獻的湄州媽祖廟。擷自湄州媽祖廟官網