我在此次訪台另一個收穫是首次泊宿於台中林酒店。我原先一直在猜為何這樣有世界水準的酒店名稱就是一個「林」字 ? 後來我在同年七月間遊莫斯科時巧遇林酒店的老板林協健先生也在同團。他爽朗健談。在回答我的問題時也直言:「幾年前我到賭城拉斯維加斯，我住進了Wynn Hotel。我注意到該酒店的氣派軟硬體設施及經營方式。該酒店的命名也給了我很大的啟示。那就是林酒店名字的來源。WYNN 做到了，我也做到了」。聽完他講的話，我心裡在想：聰明的台灣人並不少啊，可是像林協健董事長這樣有魄力而且能想做就做得到的人到底有多少?

4月18日 中午我們到麻豆的真理大學拜訪張良澤先生。他像一枝長滿了實米的稻穗。經綸滿腹而又虛懷若谷。他所整理的台灣文學資料，不僅豐富而且詳盡，有很多是台南國家文學館找不到的。他所面臨的困難很有可能是政府撥給資料館的經費無法讓他發揮他的計劃，而他也不像是知道如何爭取經費的人物。另外到底有多少學生來跟他做研究也是一個大問題。研究生、博士生也都要發研究輔助費的。碩士博士學位拿到後有沒有錦繡亮麗的前程?就業機會與薪資待遇有吸引力嗎? 眼看黌舍棟棟而只有三、五個學生在遼闊的校園中出入，心裡感覺十分難過。如果有機會一定要向國內文學界反映。

最後一天是4月20日，本團參觀了嘉義故宮南院。該建築非常特殊。而展藏的物件也與台北故宮迴然不同。台北故宮的收藏絕大多數為中國明清歷代文物。而南院則特別注重展藏台灣本國與亞洲諸國非常罕見的歷史文物。

筆者一直認為，台北故宮博物院及故宮南院之命名甚為不恰當。台灣有史以來從沒有過皇帝或宮殿。既然我們台灣國史上沒有皇宮，為什麼台灣國內最大的博物院硬要死扛著「故宮」的不實招牌? 故宮之名乃因蔣介石時的中華民國領土尚包括整個中國大陸。如今台灣本國國土已經沒中國大陸， 當然再用「故宮」兩字顯然已不適當。如果是為了彰顯展藏文物的來源地區，則可在「台灣國立博物院」下再分「東亞館」「中國館」「南亞館」「歐洲館」「北美館」「中美館」「南美館」「非洲館」「宇宙館」等分館。而現「故宮南院」則可正名為「台灣國立南台博物院」，其下再分「國內館」「國外館」「南島語系館」或其他分館。

另外順便提一提。如果大家到美國華府參觀 ，我們會發現幾乎每個美術館、航空博物館、歷史博物館甚至Smithsonian Institute等館內，都有兩處極為重要並有顯著標示的設施，就是 Rest Room與 Restaurant。廁所寬敞明亮通風又無味，全自動便後沖洗，洗手槽之肥皂沫自來水皆光電控制不須用手去按。馬桶坐墊紙捲筒衛生紙更是充分供用。而廁所之總入出口則如機場，廁所入出口無門，如此可避免洗淨之手再碰門把。餐廳亦明亮寬敞，餐桌有兩人小桌或四人六人大桌皆可隨意移動。餐椅不豪華但求簡單易清洗，排得很寬也可任意移動。天花板採音樂廳的無回音設計非常安靜。整個餐廳沒有廚房不用爐灶，不燒烤。僅見的烹飪器就是微波爐、烤麵包機、熱水器和自動式咖啡罐。菜單以止餓、止渴為主，類似Seven11或鐵路便當方式即可，如此就不會有油煙餐味飄入展覽走廊。

離開嘉義我們直奔苗栗去會見不日前剛從健檢回家的李喬。



2019/4/20 (左起)賴寅雄、李喬、林衡哲、林文政於苗栗公館鄉公所會議廳。 圖／作者提供

目前李喬的作品《藍彩霞的春天》己被譯成西班牙文並且於2018年在西班牙首都馬德里文化中心舉行了正式的中西文雙語版新書發表會並且由行政院客委會李永得主委專程前往參加剪綵。翻譯者是馬德里Complutence大學教授馬淑康與她夫婿（任西班牙台灣客家會會長）黎萬棠先生。如果黎萬棠伉儷或其他譯者（譬如台文館的中書西譯中心）能再將李喬的《寒夜三部曲》翻譯成英法德或西班牙文，則李喬被提名為諾文獎候選人的機會就大大增加了。

因為諾貝爾文學獎委員會只懂英文、法文、德文、西班牙文和瑞典文。是以諾貝爾文學獎成立以來，亞洲人得到該獎的，除了印度的泰戈爾外，就只有日本的大江健三郎、川端康成及最近的石黑一雄而已。但是泰戈爾17歲就到倫敦留學。而且他都將自己的作品親自從孟加拉文翻成英文。而大江則是東大文學院法文系的專科生，並且曾訪問蘇聯保加利亞法國，而且還與巴黎哲學家沙特面談過。他30歲時旅美並在哈佛研修過。

川端康成從1956年（56歲）開始，就有日本及匈牙利友人將其作品《雪國》、《千隻鶴》、《古都》等逐漸翻譯成歐美版。而他本人亦出席歐洲筆會執委會並訪問各國。隨後他更邀請歐美筆會作家出席他主持的東京國際筆會。這些國際組織的參與增加了他的曝光度。最後終於使他的優異特殊風格並加染廣島原爆對日本國家之重大影響的作品得以被諾貝爾委員會所知悉垂青。至於石黑一雄則於6歲時隨父親移居英國後進入大學專攻寫作。其作品當然是諾貝爾文學獎遴委會能親閱評審的英文版。而且其作品多以歐洲為背景加入日本人物文化為骨幹甚為特出。

其實以台灣的文學作品來評論，有不少長河小說是以台灣的歷史及人物為經緯，敘述了台灣社會經過西班牙、荷蘭、明鄭、大清帝國、日本、捲入第二次世界大戰及蔣氏王朝等殖民、威權、殺戮、二二八、白色恐怖、戒嚴統治，前後歷經四百多年，傳統尊敬祖先、愛好和平的台灣人民仍然英勇地保衛着美麗的山河，經營成舉世聞名的科技島國。這些描繪生活在長期苛政下的島民人生人性的長河小說或三部曲正是許多世界名著的來源。

有資格被提名為諾文獎候選人的，除了鍾理和與吳濁流已過世之外，林衡哲、鍾肇政、李喬以及東方白等人的作品如有台文館幫忙譯成英、法、德、西或瑞典文，他們絕對是應該被提名為諾文獎候選人的。

李喬的巨作有《寒夜三部曲》。目前其作品《藍彩霞的春天》已於2018年被西班牙台灣客家會會長黎萬棠伉儷合力譯成西班牙文並於馬德里文化中心以中西雙語版發表新書（見下圖）。希望黎會長伉儷能將其《寒夜三部曲》譯成西文，或由台灣各大學外文系高材生或李喬國內外友人能將李喬作品譯成英、德、法文。再由台灣文學學會與美國台美人筆會聯名向諾貝爾文學獎審委會申請推薦提名李喬為候選人則十之八九可成也。



李喬「藍彩霞的春天」西班牙文譯本在2018年8月在馬德里市文化中心新書發表會現場行政院客委會李永得主委與翻譯者西班牙客家會長黎萬棠暨夫人馬康淑博士合影。圖／作者提供

吳濁流（1900〜1976）則有《亞細亞的孤兒》與《無花果》等。

鍾肇政（1925〜）已完成《濁流三部曲》，《台灣人三部曲》及《高山三部曲》。

東方白（1938〜）《浪淘沙》目前旅居加拿大。

林衡哲（1939〜）「台灣文庫」42部，「新潮叢書」60部，「望春風文庫」60部，另外再加上其個人傳記文學作品多部。

上列巨作如果有文化部台文館、台灣文學學會、美國台美人筆會或其他如吳三連基金會等公私立文化機構趕快找現有的人材，將其翻譯成英法德或西班牙文並推選他們參加國際筆會會議，定期在台舉辦世界筆會、國際文學會議等使他們在國際文學殿堂被認識，從而有希望成為諾貝爾文學獎的候選人。（全文完）