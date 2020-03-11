武漢肺炎在美國境內大肆蔓延，已造成至少849人感染，27人死亡。正值大選期間，各州防疫措施比猛，紐約州研擬設圍堵區，災情慘重的華盛頓州直接對選民們建議「千萬別舔選票信封！」請選民用布或海綿沾水來塗抹選票信封的粘膠條，不要用舌頭舔，以減少傳播病毒。

根據BBC中文報導，美國正值大選期間，民主黨總統參選人桑德斯和拜登也相繼取消了星期二晚上在俄亥俄州克利夫蘭的競選集會。美國疫情最嚴重的華盛頓州，也在10日進行初選。該州已確診超過160例病例、22宗死亡案例，其中19宗死亡案例源自當地一所養老院。

幸好，華盛頓州的投票方式是郵寄選票，不設現場票站。選民只需在當日晚間8點前寄出選票，或把選票投進到投票投放箱即可。華盛頓州檢察長魏蔓（Kim Wyman）受訪時表示，「我們無需開設幾千個票站，以及擔心人們投票時接觸彼此，」

報導指出，負責處理選票的華盛頓州工作人員將戴上手套，並被要求頻繁更換手套及洗手。華盛頓州對選民們的指示很簡單：千萬別舔選票信封！當局向選民發出指引，應用布或海綿沾水來塗抹選票信封的粘膠條，而不要用舌頭舔，盡量減少傳播病毒的可能。州檢察長辦公室甚至直接在推特上寫道：「無論你是健康還是生病了，請不要舔（信封）！」

至於紐約州疫情也相當嚴峻，紐約第二個確診病例就來自新羅謝爾市，他是曼哈頓中城的一位律師，也是社區傳播的第一例。該市所在的維持斯特縣（Westchester County）108個病例中大部分都跟該律師病例相關。其中包括他的妻子、孩子和曾送他的司機等。

週二，紐約州新冠病毒病例增加了31例，總數為173例，其中除了維徹斯特縣外，紐約市36例，長島納蘇縣(Nassau County)19例、羅克蘭（Rockland）6例、薩拉托加（Saratoga）2例、蘇福克（Suffolk）和阿爾斯特縣(Ulster)各1例，紐約5區已全部都有了新冠病毒感染者，紐約州是全美受新冠病毒影響最大的州之一。

美國之音報導，紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）週二也宣佈在該州出現新冠病例最多的新羅謝爾(New Rochelle)市建立一個為期兩周的圍堵區，遏制可能的社區傳播。

報導指出，庫莫州長的遏制策略是，將新羅謝爾市一英里半徑內的大型聚會場所，如學校、禮拜堂和社區俱樂部，從週四開始關閉兩周（3月12日至25日）。 州政府官員將編制一份清單，列出其它在此範圍內可能受影響的場所。

庫莫表示，新措施不會阻止人們在這一區域內的進出，也不會影響當地的商業，目的只是為了防止人們在可能會有很多人去的公共設施中聚集。

麻薩諸塞州則是一夜之間新增了51例新冠病毒確診病例，麻州目前共有92例確診病例。州長貝克（Charlie Baker）於週二宣佈進入緊急狀態，科羅拉多州和北卡羅來納州也在週二宣佈進入緊急狀態。