選前衝刺，時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今（10）日與不分區立委候選人邱顯智、王婉諭前往金山街掃街拜票，高鈺婷再回應民進黨鄭宏輝陣營記者會喊出「棄高保輝」口號，選戰到最後一天，鄭宏輝還是從未明確解釋自己涉入的炒地案件，只是一再跳針反批時代力量抹黑，她呼籲新竹市民「棄舊保新」，拒絕國民黨的統戰立委、民進黨的炒地立委，明天集中選票，共同創造新竹的新時代。

曾在竹科園區工作9年的王婉諭今天陪同高鈺婷前往新竹市金山寺、關東市場、金山街拜票，她說，之所以選前最後一天仍來到新竹，是因為新竹市是時代力量非常關鍵的選區，只差最後一點，就能送高鈺婷前進國會，創造歷史。

王婉諭表示，她自己過去也在新竹擔任工程師，對新竹有很深的感情，尤其是來到金山街集福宮感觸很深，「以前只要研發做不出來，遇到瓶頸的時候，就會帶著乖乖來集福宮拜拜」，她和高鈺婷都非常清楚工程師的煩惱，與生活的困境，希望大家可以支持高鈺婷與她前進國會，以溫柔堅定的力量為科技產業與親子權益發聲。

針對鄭宏輝陣營今天召開記者會喊出「棄高保輝」口號，高鈺婷回應，鄭宏輝直到選前最後一天，都從未正面回應他涉入的非法炒地案件，包括他究竟與林為洲涉入多少件新竹市農地重劃？有多少獲利？有多少案件是以虛灌人頭方式進行？這些問題鄭宏輝都從未回答，反倒批評時代力量抹黑，現在的態勢很清楚，選民是不會接受他這樣的做法。

高鈺婷強調，以鄭宏輝這樣的態度，不管喊幾次棄保都不會有效果，她呼籲新竹市民一起「棄舊保新」，這一次選戰可以不用再含淚支持國民黨的統戰立委、也不用再支持民進黨的炒地立委， 呼籲大家共同集中選票，共同突破藍綠夾殺，寫下新竹市光榮的歷史。