《反滲透法》三讀，國民黨黨團的人其實不是一條心而是各懷鬼胎，一方面要向中共表示他們反對，另一方面又擔心選民認為他們投共而失去選票，於是採取曖昧奇怪的方式來「各表」。圖／取自國民黨立法院黨團

《反滲透法》終於在2019年的最後一天在立法院三讀通過了，67票贊成，0票反對。這一天的通過，再一次以照妖鏡找出各種奇形怪狀的現象。藍營前國代黃澎孝12月30日就在臉書貼文，強調《反滲透法》照出 「紅魔亂舞」，並說31日他要去立法院旁聽，看看誰是聽命國台辦的代言人。可見這個法案也造成藍營分裂，誰投共，誰反共，一照就照出來了。

果然31日這天，三位猛將出現在立法院外，一位是統促黨的大哥白狼，一位是新黨第一號不分區立委邱毅，還有一位是諜案在身的新黨要員王炳忠。三人並不否認紅魔身份，白狼直言他就是中共同路人，這點表現，與「高級外省人」郭冠英一樣。然而我們需要追究的是，長期被通緝的白狼，是誰放他從中國平平安安免罪回到台灣？是馬英九總統。雖然馬英九從來沒有透露為何要讓白狼回來。然而這次《反滲透法》成為焦點議題後，馬英九多次發表反對言論。顯然，在紅魔當中，白狼是明的，馬英九是暗的，一個是真小人，一個是偽君子。

國民黨的立委黨團表現就有些令人難解。有的乾脆不來，有的簽名報到後走掉了，剩下的則是坐在地上，不投票，亦即不贊成、不反對、不棄權。大有當年第二次鴉片戰爭時兩廣總督葉名琛的「不戰不和不守不死不降不走」的風格，也繼承了了馬英九的「不統不獨不武」。總之，不曉得他們想幹什麼，也就不知道他們是人是魔。葉名琛後來被俘後自稱「海上蘇武」，馬英九卸任後把「不統」改為「選統」，國民黨黨團則還繼續觀望風勢？

國民黨團各懷鬼胎

國民黨黨團後來找了一個下台階，就是要求釋憲。然而投了反對票後要求釋憲才合理啊。國民黨黨團的人其實不是一條心而是各懷鬼胎。一方面要向中共表示他們反對《反滲透法》，另一方面又擔心選民認為他們投共而失去選票，於是採取這種曖昧奇怪的方式來「各表」，去考驗他們支持者的智商，看哪些人清醒，哪些人還可以繼續受騙？但是不論如何各自解讀，他們染紅已經殆無疑問，只是程度不同而已。否則沒有理由要取悅北京，尤其在國台辦痛批《反滲透法》以後，必須有裡應外合才不丟臉。

白狼、邱毅、王炳忠的表現對民進黨是加分。因為讓本來有些猶豫的民眾豁然開朗，原來《反滲透法》針對的是他們這號人物，不是他們所恐嚇的台商與市井小民，隨即轉而支持立法院通過這個法案。在我們看來，這三人的表現相當愚蠢，然而他們也有他們的苦衷。因為他們必須向共產黨明白表態他們是「紅」的立場，這樣公開出來，家喻戶曉，北京不能不給他們獎勵吧？然而此後他們的利用價值大大減少，而且把自己處在危險境地。然而在北京對台政策失去方寸以後，底下小嘍嘍的各自表述也難管那樣多了，就當一場鬧劇好了。反正鬧劇已經不少，不怕再多幾個。

對我們來說，公開表明「紅」人的，就置於全民與國安部門監督之下，比較麻煩的卻是馬英九式的偽君子，這類人需要國安部門去努力，因為他們比較隱蔽。更隱蔽的是藏身在綠營當中「打著綠旗反綠旗」者，這才是中共最拿手的間諜策反手法。連錢總統陳水扁都說有人找過他啊，其他人還會放過嗎？看看綠營裡面出現的各種怪象，大家也得仔細觀察分析。

《反滲透法》通過後，由台灣人在北京新成立的「大師鏈」已經宣佈放棄台灣市場。民進黨如果能夠繼續執政並且在立法院取得超過半數席位，有關的其他國安法案也會相繼通過，就將會有更多的「紅魔」現形。台灣只有清洗內部以後，才能鞏固主權，在建立正常國家道路上繼續邁進。如果內部被掏空，在好的國家名稱也沒有用。