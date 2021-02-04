美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）2月3日發表離任後的首次公開演說，向拜登政府進言，希望他們不要跌入中國的談判陷阱。

博明周三在佛羅里達國際大學國際公共事務學院（The Steven J. Green School of International and Public Affairs）舉辦的一次論壇上說，中國在談判時非常善於採取拖延政策，而在川普政府時期，美方一個重要的策略就是不允許中國把談判的時間拉得過長。

「對於美國來說，我們要對中國施壓，盡快解決中國正在進行的那些危害於我們的國家安全、繁榮和民主的事情，」他說，「所以，不要落入北京一次又一次設置的陷阱，也就是試圖引誘美國進行長期的、正式的中層談判。」

在川普政府之前，美中進行了多年的戰略經濟對話（US-China Strategic and Economic Dialogue），但是在解決貿易不平衡方面並沒有取得顯著的成績。

博明說，在2017年，前任貿易代表萊特希澤為內閣展示了一張圖，顯示了20年間「美中陷入的這些各種對話，然而美國對中國的貿易逆差和中國的知識產權侵犯卻不斷升級」。

博明談到新冠病毒起源的問題，認為中國政府的做法使得全世界可能「永遠無法得知病毒到底是如何出現的」。他表示，前國務卿蓬佩奧在即將卸任前發布了一份文件，裡面介紹了有關新冠病毒起源目前全部掌握的信息清單。「文件中有一點新的信息，那就是中國軍隊在武漢病毒研究所扮演的角色，而在此之前這從未被披露過」，他說。

他說，清單中還談到了武漢病毒研究所內部在2019年11月就發生了類似流感的疾病。

值得注意的，博明的夫人是一位病毒學家，曾在美國疾控中心的實驗室工作多年。博明說，「我的夫人對我對這場危機的理解很有幫助」。

前白宮副國家安全顧問博明在1月6日國會遭衝擊當天從川普政府辭職。他被稱為「對華冷戰的設計師」，同時也被視為「相對傳統而保守的國際主義者」。

博明畢業於馬薩諸塞州大學，專業是中國研究。畢業後進入新聞界，先後擔任路透社和華爾街日報的駐華記者，在中國工作和生活近10年。後來他轉行進入海軍陸戰隊，積累了國家安全方面的經驗。

2017年博明加入美國國家安全團隊，參與起草了國家安全戰略文件，把中國明確定位為美國的戰略競爭對手，對美國政府的對華政策變化起到了重要的作用。