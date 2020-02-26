新冠肺炎疫情延燒，臺製醫療口罩已由政府全面徵收，臺北市調查處接獲檢舉，指桃園市陳姓男子(28歲)透過臉書「筆電3c達人直播拍賣網」直播平臺兜售號稱三層防護具醫療等級之醫用口罩，50片販售1,500元、平均單片售價30元，高於政府徵用口罩定價5元達6倍，再藉「買50片送50片」宣傳手法，吸引大量民眾購買、賺取暴利，卻因未有足夠口罩數量，致收受買家匯款後無法出貨，已涉嫌觸犯傳染病防治法、詐欺與刑法第251條等罪。

臺北市調查處調查，陳男2月間在臉書「筆電3c達人直播拍賣網」上直播販售口罩，並多次宣稱該口罩為「三層防護」、「不是醫療等級、沒有效果、東西不用回來，錢退你」，又向買家表示「一千五百塊，一百個，五十個後寄」之買50片送50片手法提高買氣，並以「我是發災難財、國難財的達人好不好」等囂張行徑製造搶購氛圍。調查局人員發現，自2月6日迄今口罩訂單總金額已達76萬元，販售數量近3萬片，遂報請臺北地方檢察署檢察官李建論指揮偵辦，於2月25日持臺北地方法院核發之搜索票搜索「筆電3c達人直播拍賣網」位於新北市板橋區營業處所及陳男位於桃園市龍潭區直播處所，搜索現場發現電腦中有大量網路訂單、買家付款紀錄及出貨單等，同時約談陳男、參與直播販售口罩之胞兄及蔡男到案，並循線進一步追查上游口罩來源及是否符合醫用口罩。

調查局為貫徹政府防疫決心，積極嚴查市面之防疫口罩來源，阻絕黑心或來源不明之口罩影響民眾健康，以圍堵防疫漏洞，並呼籲民眾遇有哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心口罩或接獲疫情假訊息，請即時就近通報調查局各外勤處站、或撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助應處。