面對國民黨的殖民企圖，要領導台灣，不能不建構思想戰線。這一切，要從台灣人的「我」的新自覺運動開始，李登輝是一個榮光的例子。圖／民報資料照

「台灣不是世界局勢中心，但世界局勢、角力都會在台灣」、「台灣就像在一場牌局中，有時像籌碼，可是又上不了牌桌，偏偏每件國際大事都會牽動台灣。」最近才上演的《國際橋牌社》（英語：Island Nation），描述1990-1994年台灣民主化時期的故事，因為年事已高，李登輝這一年來很少在社會走動，這齣台灣政治題材連續劇在螢幕上演，會讓那個時代的故事受到討論，興起一波的「李登輝學」的研究嗎？

根據《國際橋牌社》劇組文案說明，這是一個以大量歷史研究為基礎發展原創出來的劇本，描述6個台灣解嚴時代的年輕人，在政治工作第一線目睹歷史發展，遭遇愛情與理想的幻滅與成長，找尋自己天命的故事。

李登輝時代的重要人物，包括李登輝、曾文惠、陳水扁、宋楚瑜等人，都被「影射」入境，由楊烈、應采靈、唐從聖、吳定謙等人演出，當然還有攝影師、政治線記者穿梭其間，扮演媒體人的角色。

台灣民主化的舵手

李登輝時代對台灣發展的關鍵時刻，12年期間，台灣由封建走向開放，由專制走向自由，國際社會譽為「寧靜革命」，尊稱李為「台灣民主之父」，可是台灣社會政治變遷迅速，李登輝退休後，經過陳水扁、馬英九、蔡英文等三個年代，李登輝的政治印記慢慢模糊，許多年輕世代已經逐漸減少對他的記憶與懷念。

最明顯的例子，太陽花運動發生期間，學生領袖林飛帆曾列舉對他們發生重大影響的人物，有蔣渭水、鄭南榕、史明等人，可是卻没有提到李登輝其人其事，此時此刻《國際橋牌社》重現李登輝時代的故事，有深刻的時代意義。

其實台灣過去就出現不少討論「李登輝學」的風潮，作家李敏勇是鼓吹的重要旗手，他在2011年發表「為什麼李登輝是李登輝？！」的文章中指出，無論如何，李登輝畢竟是歷屆台灣總統中最具有文化內涵和思想理念的一位。

他並說，李登輝除了大量閱讀，探觸並追尋我之為我；面對死而凝視生；思考台灣的場所──從悲哀導向幸福；成為主人之外，就是經由日本超越中國，發現世界文明開化、進步的歷史觀了。面對國民黨中國的殖民企圖，要領導台灣，不能不建構思想戰線。這一切，可能要從台灣人的「我」的新自覺運動開始，李登輝是一個榮光的例子。

開創新時代的人民領袖

學者阮銘也曾在2007年10月李登輝學校「國是講堂」演講時說，李登輝是一位學者型政治家，他愛讀書，接受新知，對現實敏感，思維緊跟時代前進。他的戰略思考，建立在他的哲學思想基礎之上，堅定不移。他是站在時代前面創造歷史，在全球第三波民主化浪潮中領導台灣人民告別外來政權統治的悲哀歲月，開創台灣自由、民主新時代的人民領袖。

李敏勇、阮銘等人的發言，一針見血指出「李登輝思想」的價值，《國際橋牌社》政治連續劇的上演，會讓「李登輝時代」重現江湖，建立「李登輝學」，在台灣有獲得進一步發揚光大的機會嗎？