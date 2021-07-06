福克蘭群島位於阿根廷南方，屬於英國海外領地，中共卻在聯合國大會上宣稱：福克蘭群島主權是戰後尚待解決的問題。示意圖／Pixabay，維基百科，民報合成

中共用閱兵方式，慶祝百年黨慶，證明戰狼叫囂無法停止，就像肆虐全球，卻外表不斷變異的武漢病毒，紅魔鬼正向全球各角落擴張，不只是美中爭霸而已，老共企圖取代西方國家，改變長期以來鼓吹自由民主聲音，逼迫世界朝拜共產黨，是習近平最大野心，也因此更引起國際的注意和反彈。

7月2日，美國「民主守護基金會」智庫發表報告稱：聯合國有三分之一機構，被老共掌握，美國出資最多的聯合國，角色已經錯亂，放棄普世價值，成為中共顛覆國際和平的幫兇。

去年9月，老共在安理會，駁回英德兩國對敘利亞政府使用化武的制裁，上個月也公開譴責以色列，力挺恐怖組織阿巴斯，因此造成以色列和中共交惡，而在伊朗核武問題上，中共違反聯合國對伊朗禁運，公開向伊朗實施以油換武器計劃，很多武器因此流入阿巴斯組織，這是以巴衝突主因，而現在，老共又把魔爪伸進阿根廷。

這次武漢病毒擴散後，南美諸國已經變成紅色外交疫苗實驗場，除少數幾國，還掙扎是否接受中共疫苗，多個國家困於病毒，只能妥協，例如智利、巴西、阿根廷，老共找上阿根廷，最大目標是報復英國在香港和維吾爾族議題上給中共難看。

最近傳出老共將出售戰機給阿根廷，並且在聯合國企圖為福克蘭群島翻案，把英國打為現代殖民主義者。

中共在聯合國大會上宣稱：俗稱福克蘭群島的馬爾維納斯群島，是戰後尚未解決的殖民地解放土地，國際上目前質疑一中原則聲浪四起，也是同樣把台灣列入戰後未處理的殖民地，但是老共卻否認這個說法，並且霸道認為台灣屬於中共國，王毅只會高喊反對台獨，他應該更清楚向國際解釋：「台灣目前算不算台獨」。

福克蘭群島位於阿根廷南方，目前屬於英國海外領地，類似香港，有行政長官和民主議會，人口三千八百多人，使用英國海外護照。

英阿兩國的福克蘭群島主權爭議，必需從1512年西班牙在阿根廷殖民說起，西班牙在阿根廷殖民將近三百年，1810年，阿根廷爆發革命，革命長達五年，1816年，阿根廷宣佈脫離西班牙獨立，但是革命後陷入內戰，阿根廷真正建國要等到1826年，阿根廷獨立後，派軍駐守福克蘭群島，卻因為狩獵權與捕撈權和美國海軍爆發衝突，阿根廷不敵，軍隊被驅離島上，到1833年，英國海軍佔領福克蘭群島，成為英國海外殖民地，英軍禁止阿根廷人登島，島上居民都自認是英國人。

阿根廷脫離西班牙獨立，當然認為：同樣被西班牙殖民的福克蘭群島，應該屬於阿根廷，主權爭議也躍上檯面，問題是阿根廷雖然在南美曾經最富有，但國力仍無法和英國抗衡，所以爭議也就長期被擱置。

1960年，聯合國通過非殖民法案，阿根廷認為情勢有利於阿根廷，再度和英國進行主權談判，其實，英國也曾經考慮對這些海外領土進行處理，畢竟很多「飛地」需要英國預算管理，不像香港，可以為英國帶來財富，很顯然，阿根廷對長期談判失去已經耐心。

1982年，阿根廷海軍強行登島，驅離住民，終於爆發福島戰爭，英國快速擊敗阿根廷，顯示兩國國力相差太大。

福島戰爭後，阿根廷企圖提升空軍武力，四處洽購戰鬥機，但是歐系戰機的機長彈升坐椅，幾乎被英國製造壟斷，阿根廷在英國制裁下，無法購得歐美戰機，老共知道阿根廷困境，以販售中共梟龍戰機，拉攏阿根廷，並在聯合國重提福克蘭群島主權老案，其實，2013年，在聯合國見證下，福克蘭群島已經進行住民自決公投，百分百福克蘭群島住民，反對變更現況，老共在聯合國完全是無理取鬧。

日本以及歐洲國家，最近對一中政策發出挑戰，老共不敢在「天下圍共」情況發動戰爭，最後，解決台灣問題最公正的道路，還是回到台灣住民自決的公投上。



7月2日，美國「民主守護基金會」智庫發表報告稱：聯合國有三分之一機構，被中共掌握，聯合國已經成為中共顛覆國際和平的幫兇。示意圖／Pixabay、維基百科，民報合成