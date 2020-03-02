獨裁政治遠不如平庸的民主政治，從台灣這次的防疫措施，可以看到台灣高品質的產官學研各方面的力量。圖／擷自中國國防部網站

中國武漢肺炎才剛揭開序幕而已！中共將成全球公敵，中國地位一落千丈，中國人成過街老鼠。

世界衞生組織WHO（World Health Organization)其實應該更名為不衞生組織（Without Health Organization)才名符其實，僅管WHO秘書長痰得賽不遺餘力稱贊中國防治武漢肺炎的作法，但在國際社會上，愈相信WHO的國家就愈蓑小，許多國家的人民早就沒在聽「痰得賽」的鬼扯蛋了。

隱匿造成全球疫情失控

武漢肺炎疫情已經失控，中國隱匿是造成疫情全球化失控的主因，而隱匿疫情是當初中共最高層的政治決定。

獨裁政治有效率只是一時的；歷史證明，時間一久，獨裁政治遠不如平庸的民主政治。從台灣這次的防疫措施，可以看到台灣高品質的產官學研各方面的力量；台灣社會可以有許多像衞福部陳時中部長一樣傑出的政務官，加上數百位防疫專家，和高品質的醫療團隊和民眾，這種社會長期而言向上提升。

為了台灣人民，再次譴責舔共賣台藝人台商政客及其二代和餘孽；真正愛中國的是那些不怕危險勇敢前進武漢的中國醫療團隊，而不是為了謀取個人利益，躲在台灣專門舔共賣台的無良藝人台商和政客。

我台灣，我驕傲！