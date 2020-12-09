期盼選舉訴訟能在最高法院翻盤的美國總統川普可能要希望破滅了。據美國有線電視新聞網等多家媒體報導，聯邦最高法院8日在簡短命令中駁回他們的請求。

《國會山莊》報導，受理此案的保守派大法官阿利托（Samuel Alito）能獨自處理此案，卻他堅持由9個大法官共同審議，最終仍駁回請求。

川普稍早提到，相信最高法院會與他站在同一邊，包括他所提名的3名大法官在內。最高法院中保守派法官有6位，川普對最高法院對他作出有利判決於予厚望。

民主黨籍的賓州州長沃爾夫早已認證拜登贏得賓州，讓他拿下20張選舉人團票。共和黨籍聯邦眾議員凱利（Mike Kelly）4日向最高法院提出訴訟，希望最高法院對賓州下達禁止令，阻止當地確認選舉結果，當地立法單位並未在法律上通過允許因疫情而擴大郵寄投票的權限，並尋求大法官下令將郵寄選票排除於官方認證選票之外。

川普至今未承認敗選，並指控賓州等地出現大規模舞弊。民主黨人則指控川普意圖動搖民眾對選舉制度的信心，試圖破壞民主。

聯邦最高法院另一起與大選相關的案件，共和黨執政的德州為協助川普，直接向最高法院提起訴訟，盼一舉翻轉賓州、喬治亞州、密西根州和威斯康辛州的選舉結果。

原告主張，賓州州議會2019年通過「無須理由」全面進行的郵寄選票計畫，不符合州法。喬治亞、密西根、賓州和威斯康辛州官員認為，這是對民主的魯莽攻擊，法律專家則認為此舉成功機會很小。

選舉法專家史密斯（Paul Smith）表示，德州沒有法律基礎提出這場訴訟，他說，德州沒有立場對其他州怎麼計算選票以及要怎麼投下選舉人票提出申訴。