美國福克斯新聞8月15日上午報導，已經證實阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）及其核心團隊已經離開首都喀布爾。2021.8.16圖／擷自公視新聞影片

美國福克斯新聞8月15日上午報導，已經證實阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）及其核心團隊已經離開首都喀布爾。報導表示，美國一位官員說，「就這樣了，一切完了」。

報導還表示，阿富汗黎明電視台（TOLO）最初報導了甘尼總統及其核心團隊逃離喀布爾，前往塔吉克。

另外，耶路撒冷郵報有報導，阿富汗內政部一位資深官員周日表示，甘尼已經離開阿富汗。阿拉伯衛星電視台報導，一個由塔利班主導的政府將在未來數小時內成立。

美國廣播公司（ABC）週日報導，阿富汗塔利班的發言人穆賈赫德（Zabiullah Mujahed）告訴ABC，塔利班領導人的一個代表團在喀布爾總統府談判權力移交事宜。

據報導，塔利班反叛武裝星期天凌晨進入首都喀布爾的外圍，並有塔利班武裝人員出現在喀布爾的幾個區。另一位塔利班發言人告訴ABC，塔利班領導人已經命令武裝人員暫時不要武力奪取喀布爾，停留在在首都的外圍待命。

這位發言人還表示，同對方的談判正在進行，以確保移交過程安全地完成，不會傷害喀布爾市民的生命和財產。

在美軍及國際部隊基本上完成撤離阿富汗計劃之際，塔利班近期閃電般地奪取了阿富汗大片地區及一些主要城市，儘管由美軍訓練的阿富汗政府軍有美軍的空中支援。上個月以美國為首的國際部隊撤出大部分剩餘部隊後，塔利班加快了攻勢，阿富汗軍隊則疲於防禦。

據路透社報導，阿富汗一名內政部高級官員說，塔利班叛亂分子8月15日入阿富汗首都喀布爾，塔利班是「從四面八方」進來的，但沒有提供更多細節。

來自阿富汗總統府帳戶的一條推文稱，在喀布爾周圍的多個地點聽到了開火聲，但安全部隊與國際合作夥伴協調，仍控制著這座城市。

美國官員表示，美國外交官正從設防的瓦齊爾阿克巴爾汗區的大使館被送往機場。在塔利班幾天內閃電般推進到喀布爾之後，更多的美國軍隊被派往阿富汗協助撤離。而就在上週，美國情報估計還認為，喀布爾至少可以撐3個月。一名美國官員說，美國大使館的「核心」團隊成員在喀布爾機場工作。而一名北約官員表示，幾名歐盟工作人員已搬到首都一個更安全、未公開的地點。

英國媒體報導說，英國計劃在周一晚間前將駐阿富汗大使空運出阿富汗。上週，英國派遣600人的部隊前往喀布爾，幫助撤離大約3000英國國民以及2000名曾為英軍服務的阿富汗人。

週日早些時候，塔利班叛亂分子未經戰鬥就佔領了東部重要城市賈拉拉巴德，使他們控制了通往內陸阿富汗的主要高速公路之一。他們還接管了附近與巴基斯坦接壤的托爾卡姆邊境哨所，使喀布爾機場成為仍掌握在政府手中的離開阿富汗的唯一途徑。

塔利班週六晚上在幾乎沒有發生戰鬥的情況下佔領了北部城市馬扎里沙裡夫。阿富汗安全部隊的一些士兵從高速公路上逃到了北部約80公里的烏茲別克斯坦。社媒上未經證實的視頻顯示，阿富汗軍車和身穿制服的男子擠在阿富汗城鎮海拉坦和烏茲別克斯坦之間的鐵橋上。

拜登總統週六授權部署5000名美國軍人幫助撤離美國公民，並確保軍事人員「有序和安全」地撤離。一位美國國防官員說，新批准部署的部隊中包括來自第82空降師的1000名美軍。