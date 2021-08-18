面臨疫情衝擊，許多店家倒閉，不少人飢餓，老百姓的苦難，不是每個月薪水如期進帳的公務員能想像。有多少家庭面臨9月小孩學費、無殼族的房租的問題。疫情何日結束仍遙遙無期，苦日子還在後頭。示意圖／擷自公視新聞影片

政府又要發振興券了。蘇貞昌正式拍板，全民免繳1千元即可領取5千元振興券。有人提出質疑，水都快淹到鼻孔了，現在距離10月至少還有1個半月，眼見多少店倒閉、多少人飢餓，老百姓的苦難有多大，恐怕是每個月薪水如期進帳的公務員無法想像。接下來有多少家庭還面臨9月小孩學費、無殼族的房租等問題。疫情何日結束仍遙遙無期，苦日子還在後頭。

老百姓有多苦，店肆商販一問便知

老百姓有多苦，街頭店肆商販一問便知。中午到延吉街經常光顧的一家肉羹麵店購餐。聊起近況，老闆一肚子怨氣像機關槍一樣猛烈射擊。他說，他的兩家小吃店，疫情以來已經虧損200萬元，本來一天可賣15,000元，現在賣不到5,000元，本來一家店要4〜5人才忙得過來；現在只能留他或兒子一人輪流當班，成了單幹戶。他還說，中崙市場樓上的美食區，開滿約40〜50家，現在只剩10家開店，公設市場改建的店租還沒減少，他的小小店面月租45000元也一文未少。

我們每天看藍綠名嘴炒翻天，加上醫生也來湊熱鬧，把全國人民都聽成了「疫苗專家」，實際情況是台灣社會貧富差距甚大，中下階層的市井小民都已經勒緊褲帶，有一頓沒一頓，懂得甚麼mRNA能當飯吃嗎？新冠疫情對全球不同種族和社會經濟群體產生了截然不同的影響。以美國為例，在與美國白人的住院率相比，美國原住民的住院率是美國原住民的 4 倍，美國黑人是其 3.7 倍，拉丁美洲裔美國人是其 4.1 倍。與美國白人的死亡率相比，美洲原住民的死亡率是美國人的 2.6 倍，黑人和拉丁裔美國人的死亡率是美國人的 2.8 倍；此外，這些群體中的死亡發生在較年輕的年齡。

災難臨頭了，窮人要翻身非常不容易

不同族裔形成特定的經濟體及經濟階層，在台灣不明顯；台灣實施全民健保，因族裔造成的就醫條件差別也並不大。有錢人富裕過活是一天；窮人也有窮日子的過法，晚上到街口小攤吃碗陽春麵，切點豬耳朵豆乾，小日子過得也算愜意。但是，貧富差距還是基本盤，當太平日子嘎然而止，災難臨頭了，窮人要翻身，經常是不容易的，這在世界各國皆然。也就是說，這一個比傳統醫療關注更廣泛的關注點，闡明了對危機或像這種大流行這樣的壓力的恢復能力，其最相關的衡量標準是「財富」——資產淨值減去債務。以美國為例，美國白人家庭的財富中位數（2019 年為 188,200 美元）是黑人家庭（24,100 美元）的 7.8 倍。這些可恥的差距是結構性種族主義長期歷史的結果，表現為住房、教育、就業、刑事司法以及公共衛生和醫療保健方面的不平等一一浮現。

蜀中無大將，廖化作先鋒。衛福部成「天下第一部」

疫情影響所至，雖有2.08億人染疫；437萬人死亡。但和全球76億人口相較，在身體健康上遭難及死亡的人畢竟是少數，而大多數活下來的人的災難則是全面的，像極了鄭州淹水的地鐵車廂裡等不到救援的乘客。大家慢慢地變窮了；慢慢地，沒工作了；沒朋友了；沒信仰了（上教會上廟的人變少了）；心情變糟了（憂鬱症增多），城鄉人口的流動變快了（偏鄉醫療及教育資源較差）；人際關係改變了（遠距醫療及教學），連夫妻關係，「人與人的連結」也變少了，人與人交談的距離也變大了。

這些複雜的改變，誰來管呢？依現在的法令與行政劃分，總司令不是蔡英文，也不是蘇貞昌，而是派小媳婦陳時中擔綱。陳大部長拿著〈傳染病防治法〉這根雞毛當令箭，變成〈動員戡亂臨時條例〉，不只憲法跟他的話牴觸無效，還能管大管小，能賞能罰；反智反科學的國產疫苗，像魔鬼的印記，硬要國民伸出義和團的手臂，更讓全民憂憤的是打疫苗誰先誰後，他一句話說了算，政府官員優先打疫苗，一點都不臉紅。蔡蘇不敢負責任，乾脆晾一邊涼快，只有給大家發錢的時候，才會看到蔡蘇探頭。如果陳時中真箇好樣的，那是全民之福，現在他滿頭膿包卻不下台，是因為蔡蘇寧當公婆，而且全朝找不到還有誰的皮夠厚，嘴夠滑的來接任。更氣人的是國民黨一個屁都放不出來，任由民進黨玩；更可怕的是知識界幾乎完全袖手旁觀， 唯一可能翻盤的學生運動，竟已死亡，學生完全被洗腦，年輕人的熱情完全遺落了。「蜀中無大將，廖化作先鋒」，誰都沒想到掌管全國公共衛生的衛服部居然有一天可以成為「天下第一部」，這也難怪大學公衛系在疫情之後成為熱門的系所。

公衛本來就是高度跨領域整合的領域

沒錯！我們期待台灣出現有正義感的公衛青年。事實上，新時代的公衛本來就是高度重視跨領域整合的，為探究與民眾健康福祉緊密相關的眾多議題。過去課程規畫較注重深耕單一專精領域，從去年秋天起，台大公衛系提供八組有彈性的「專業模組課程」，學生可選擇符合自己特質和感興趣的領域，以加強跨領域能力。已經接觸新制課程的學生，普遍反應新的選課模式更適合自己。新課綱不只追求分數與專業學科，更重視素養。台大公衛系程藴菁教授表示，她的母校哈佛大學許久前即採取全面性審查來篩選學生，除了美國SAT考試、台灣指考以及平時考試，課外活動及人格特質也都納入考量。以公衛系來說，較青睞個性積極、關心公共事務及社會弱勢，並有團隊精神的學生。具有這些特質的學生，將能在跨域知識中享受學習樂趣並找到未來方向。

她說，台大公衛系鼓勵學生雙主修或修輔系，也有醫學、農學、法學、商學、社會學等學院學生來雙修或輔修該系課程。在學生面對多元課程時，師長也樂於適時給予指引，程藴菁以自身過去跨科學習經驗，鼓勵學生勇於接觸多面向知識，當觸及面向愈多時，視野便會愈廣闊，看事情更有脈絡性，「這些跨領域的訓練，都有助於增強未來解決事情的能力。」



每日舉行中央流行疫情指揮中心記者會。示意圖／擷自公視新聞影片

由「公共衛生」和「臨床醫學」看待健康和疾病

新冠大流行使許多醫生意識到必須由「公共衛生」和「臨床醫學」的兩個視角看待健康和疾病的價值。為了幫助促進這樣的重構，「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）最新一期推出了題為〈公共衛生基礎〉的透視系列。文章中所說，鑑於這兩個領域日益明顯的相互依存關係，必須重新考慮和重新定義在人群中預防疾病的「公共衛生優先」與「醫學優先」在個體病人中治療疾病之間的傳統二分法。哈佛大學免疫與傳染病系和全球健康與人口系公共衛生學教授Barry R. Bloom 博士等人，在這一系列專題報導以〈公共衛生基礎——新視角系列〉（Fundamentals of Public Health — A New Perspective Series）為題發表研究，指出合併這兩種觀點可以讓醫生「更全面地了解如何改善病人的健康狀況」，因此我們將開始「認識到影響人們疾病傾向的歷史、環境、社會、種族和政治力量和臨床干預的成功或失敗」以及參與促進公共衛生的行為者和學科的範圍。

富人和窮人；多數和少數群體之間的健康不平等至關重要

政府——衛生政策、法律、和政治——越來越多地對健康採取如此廣泛的觀點，並將《世衛組織章程》的任務轉化為保護人民，特別是最弱勢群體的人權和健康的各種方法。本系列的第二篇文章將探討這樣一項全國性的努力。但公共衛生也長期資金不足，服務不足的群體往往缺乏政治資本。後續文章將深入探討公共衛生研究和分析的關鍵方法和重要對象；可用於改善公共衛生的工具，尤其是衛生政策；負責在美國實施公共衛生干預的州和聯邦機構和組織；促進公共衛生所涉及的個人和社會權衡；以及界定我們這樣做的個人和集體責任的法律框架。

研究同時指出，至關重要地，通過公共衛生視角明確關注的一個現實是，國家內部和國家之間的富人和窮人群體之間以及國家內的多數人口和少數群體之間持續存在明顯的健康不平等。實際上，將公共衛生的各個方面聯繫起來的一個總體主題是社會在減少影響貧困、弱勢和服務不足人群的健康不平等方面的特殊責任，包括進行廣泛的結構性變革以提供更多機會和提高護理質量的責任。

作者作品集敬請參考Joe書房： http://joelearn.blogspot.com/