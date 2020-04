古時候,中國天災人禍頻繁,環境惡劣,社會不安,生活不易,詐騙就成了漢文化最突出的傳統價值,對一般中國人來說,所謂「窮則變,變則通」,它是求生本能不可或缺的一部分。吃過虧的台灣人藐視他們,批評他們「唐山嘴唬累累」,真是一點不假。

在當代史上,為了併吞台灣,中國政府(中華民國和中華人民共和國)詐騙台灣人民的事例,舖天蓋地,不可勝數;比較顯著的有蔣介石無中生有的「簽訂」「開羅宣言」和陳儀「台灣及澎湖列島正式重入中國版圖」的非法宣示,以及中華人民共和國在毛澤東死後把他1936年說要「熱心援助台灣獨立」的主張變造成要「收復台灣」,又把「併吞台灣」叫做「統一中國」,這些是人們比較熟悉的。

中華人民共和國國務院誇口「統一」之後,「台灣同胞」將可分享「一個偉大國家的尊嚴和榮譽」。本文所要指出來的,是這個國務院在過去(1993年〈台灣問題與中國的統一〉和2000年〈一個中國原則與台灣問題〉)兩件白皮書中所共同提到的騙話的一部分。(以下直接引用1993年的白皮書上的文字。)

(一) 中國政府在(1941年十二月九日)〈中國對日宣戰佈告〉中明確昭告中外:所有一切條約、協定、合同有涉及中日關係者,一律廢止。〈馬關條約〉自屬廢止之列。這一佈告並鄭重宣佈:中國將「收復台灣、澎湖、東北四省土地」。

事實上,當年在中華民國國民政府的布告中,先有敘述說明原委,最後一段才是:「茲特正式對日宣戰,昭告中外,所有一切條約協定合同,有涉及中日間之關係者,一律廢止,特此布告」。它不但沒有提到〈馬關條約〉,更沒有提到台澎和東北;不過,那是有理由的。

人們都知道,「七七事變」爆發之後,中華民國的國、共才開始合作抗日,但是,蔣介石依然沒有放棄「先安內後攘外」的原則,而一再以「恢復七七事變以前的狀況」作為對日和談的條件,換句話說,「東北四省」(按:即東三省加上熱河省)是可有可無的,以致到了太平洋戰爭爆發前的十二天,參政會才會在東北同鄉會哭訴的催促之下去敦促政府記得要「收復東北」。

國共變造歷史詐騙台灣人民

至於台灣,那就更加遙遠了。先是1940年春,蔣介石開始脅迫在中國的台灣革命人士同意台灣獨立後併入中國。同年秋,蔣介石向美國試探戰後台灣租給美國換取物資的可能性。太平洋戰爭爆發之後四個月,國民黨發動媒體宣傳「光復台灣」,促成了中、美民間爭奪台灣的論戰;是到了1942年十一月,外交部長(宋子文)才發布說明說「中國應收回東北四省、台灣及琉球」。(注意:中共到了1943年中還在宣揚台灣民族自決。) 說中華民國在對日宣戰的布告中宣布中國將「收復台灣、澎湖、東北四省土地」,那是捏造歷史詐騙台灣人民!

(二) 1971年十月(二十五日),第二十六屆聯合國大會通過2758號決議(案),恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利,並驅逐台灣當局的「代表」。

事實上,該決議案後半段的原文是:Decides to restore all its rights to the People’s Republic of China and to recognize the representatives of its Government as the only legitimate representatives of China to the United Nations, and to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in all the organizations related to it.

很明顯,中國國務院故意把清清楚楚的 “Chiang Kai-shek”譯作「台灣當局」,它變造了一項只涉及流亡的國民黨而完全不涉及台灣的歷史文件來詐騙台灣人民。

(三) (中、美兩國於1978年十二月十五日發布)中、美建交聯合公報聲明:「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內,美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方聯繫」;「美利堅合眾國政府承認中國的立場,即只有一個中國,台灣是中國的一部分」。

事實上,該公報相關的原文是:The United State recognizes the Government of the People’s Republic of China as the sole legal Government of China. Within this context the People of the United States will maintain cultural, commercial and other unofficial relations with the people of Taiwan. The Government of the United States of America acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China.

“Recognize”是「承認」,是「同意」; “acknowledge”是「認知」,是表示「知道」而已。中國國務院很清楚美國的立場,卻故意把「認知」也當作「承認」,是變造歷史來詐騙台灣人民;也誤導中國人民去崇拜政府的本事,去憎恨美國繼續販賣武器給台灣。

從這三件簡單的實例,人們不難想像,一個堂堂十幾億人口的中國,它的國務院所雇用的人員不都是些玩弄手腳、專事雞鳴狗盜、見不得人的宵小之輩嗎?這就難怪它的「發言人」常要擺出一付窮凶惡極的嘴臉來幫忙掩飾口中虛假的內容了。強用詐騙的手段來服人,不是令識者遺憾,而是令眾人厭惡,令人感覺到如同碰到了蠻荒的惡霸。長年瘋狂詐騙又自誇「偉大」的中國,沒有尊嚴,沒有榮譽,它再「偉」再「大」還是一個文明人瞧不起的國度。