不論全國、各空品區或縣市，空品防治以及紅紫標和橘警標的空污防制都愈來愈好！台灣這樣亮眼的空品和空污防制成績，放之世界也是非常特出和傲人的。或許仍須長期辛苦力爭不懈的環保與醫療志工，也應不吝給自己，以及勇於監督的民代和勤於任事的中央與地方政府，值得讚賞的掌聲吧！圖／陳惠卿

一、前言

2019年最後的12月，趁今年大選凸顯空污議題，台灣環保團體在北高各辦一場反空污遊行。這種以消滅空污為目標，捍衛環境公義的公民集體行動，為跳脫「只是意識情結」的譏評，原就要習於空污長期大數據的備當論述和被檢視。爰之，本文順隨總統4年任期，彙整環保署12年（2008～2019）細懸浮微粒濃度（PM2.5，單位μg‧m-3）的資料，計算空氣品質（空品）、紅紫標（濃度≧54.5，對所有族群的健康都有害）和橘警標（35.5～54.5，對敏感族群的健康有害）的四年平均值（A）及其成長率（G），用來檢視各任期間之「空品和空污防制」的成績表現（平均值）和努力程度（成長率），祈使公民能得客觀瞭解，充分發揮下張選票的公正民主價值。

二、空品防制

從圖表1》可知1）全國和8個空品區的PM2.5濃度，三任A2011→A2015→A2019都逐任下降：全國33→26→20，成長率（GA2015）-20％→（GA2019）-23％；八空品區16～43→12～32→9～25，成長率-12％～-25％→-20％～-32％；2）濃度都沒超出紅紫標；3）A2011有三個空品區超出橘警標，即高屏43、雲嘉南39和中部36；但A2015和A2019都已不再超出。

圖表1》台灣各空品區PM2.5濃度_4年平均及成長率_2011～2019。圖／作者提供



圖表2》則是各縣市空品的濃度及成長率：1）A2011自台中下至高雄和金門雖無超出紅紫標，但都超出橘警標；不過，A2015和A2019都已降出；2）濃度前三高名次雖逐任有變，但不外乎高雄、嘉市、台南和金門；3）A2011依序為嘉市46、高雄45和金門43，A2015嘉市35／（G）-24％、金門34／-22％和高雄33／-26％，而A2019高雄26／-22％、嘉市26／-26％和台南25／-19％。

圖表2》台灣各縣市PM2.5濃度_4年平均及成長率_2011～2019 。圖／作者提供



三、紅紫標空污防制

但空品差並不意味有空污。本文依常習以環保署的紅紫標為空污的認定標準，並以平均每日多少小時（時／日）為單位計量。從圖表3》可知1）我國空品區每日紅紫標時的分布如山峰，三任最高點都是高屏；2）全國三任的時／日，依序為3.7→1.9→0.7，成長率-47％→-63％；最高點的高屏7.0→3.6→1.4，成長率-48％→-60％。

圖表3》台灣各空品區PM2.5濃度每日紅紫標時_4年平均及成長率_2011～2019 。圖／作者提供



註： PM2.5濃度紅紫標≧54.5μg‧m-3。

四、橘警標空污防制

從醫療觀點，空污標準理應依世衛組織的高標10μg‧m-3，縱使務實至少也要依環保署的橘警標（圖表4）。準此，1）我國空品區每日橘警標時的分布也漸趨如山峰；而且三任最高點也都是高屏，除A2011是雲嘉南外；2）全國三任的時／日，依序為4.8→3.9→2.3，成長率-18％→-40％；最高峰的高屏5.7→5.4→4.0，成長率-5％→-26％。需注意的是，尚可的A2015要到A2019才轉好。

圖表4》台灣各空品區PM2.5濃度每日橘警標時_4年平均及成長率_2011～2019 。圖／作者提供



註： PM2.5濃度橘警標35.5～54.5μg‧m-3。

各縣市的每日紅紫標時和橘警標時彙整在圖表5》：1）前三高還是不外乎高雄、嘉市、台南和金門（後起還有南投），只是次序改；2）紅紫標時／日逐任減少，前三高A2011依序為高雄7.5、嘉市7.3和金門6.5，A2015為嘉市4.2／-43％、高雄3.8／-49％和金門3.7／-43％，而A2019為嘉市1.7／-59％、高雄1.5／-60％和台南1.4／-51％；3）橘警標時／日前三高，A2011為南投6.2、台南6.2和嘉市6.0，A2015為南投5.7／-8％、高雄5.7／-6％和嘉市5.5／-8％，而A2019為高雄4.2／-26％、嘉市4.1／-26％和台南3.8／-29％。

圖表5》台灣各縣市PM2.5濃度每日紅紫標時和橘警標時_4年平均_2011～2019 。圖／作者提供



註： PM2.5濃度：橘警標35.5～54.5μg‧m-3，紅紫標≧54.5μg‧m-3。

五、總結

不論全國、各空品區或縣市，空品防治以及紅紫標和橘警標的空污防制都逐任更努力、更好：1）空品防制：A2015的成績好和努力也夠，而A2019則更努力、更好；2）紅紫標空污防制：A2015的成績和努力都好，而A2019也是更努力、更好；3）橘警標空污防制：A2015成績和努力都尚可，而A2019仍是更努力、更好。我國這樣亮眼的空品和空污防制成績，放之世界也是非常特出和傲人的。或許仍須長期辛苦力爭不懈的環保與醫療志工，也應不吝給自己，以及勇於監督的民代和勤於任事的中央與地方政府，值得讚賞的掌聲吧！